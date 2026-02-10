学校法人 神戸学園



一般社団法人 総合経営管理協会（代表理事：田部井大介）は、当協会主催の「採用コンサルタント講座」について、2026年4月開講分より受講料を95,000円（税込）から150,000円（税込）へ改定いたしますのでお知らせいたします。

本講座および資格制度は、2010年に就職・進学情報領域の株式会社DISCO（現：株式会社キャリタス）と共同で創設し、以来、15年以上にわたり採用領域の専門人材（採用コンサルタント）を市場に輩出してまいりました。

受講料改定の背景（理由）

今回の改定は、受講生の皆さまに提供する教育価値をさらに高め、学習成果の最大化を図るため、主に以下を理由としております。

テキスト改訂（教材の全面刷新）

採用市場・採用手法の変化に対応し、実務でそのまま活用できる内容へアップデートします。

昨今の物価上昇に伴う制作・運営コストの増加

教材制作、運営、人件費等のコスト上昇を受け、品質維持と改善を継続するため改定を実施します。

学習サポート／認定プロセスの品質強化（追加理由として妥当）

スクーリングや認定試験を含む運営体制を強化し、受講中の疑問解消や理解定着を支援するためのサポート品質を高めます。

受講料改定の概要

改定前：95,000円（税込）

改定後：150,000円（税込）

適用開始：2026年4月開講分（新規申込者より）

協会コメント

当協会は、採用実務の専門性を高める社会人教育の一環として、本講座の品質向上を継続してまいります。今後も、変化の大きい採用市場において「再現性のある採用」「属人化しない採用プロセス」づくりを支える実践知を提供し、受講生および企業の皆さまの成果創出に貢献してまいります。

お問い合わせ先

一般社団法人 総合経営管理協会

東京都中央区日本橋小伝馬町13番5号 鏡ビル3階

TEL:03-5614-0069

MAIL:jimukyoku@sogokeiei.or.jp

HP:https://www.sogokeiei.or.jp/