歴史的大事件「ベルリンの壁崩壊」は“勘違い発言”から始まった！？カズレーザーが“歴史を変えた数時間”を徹底解説！“壁崩壊”の裏側で幹部は爆睡＆劇鑑賞...？｜『しくじり先生』無料見逃し配信中

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を2月6日（金）夜9時30分より放送いたしました。

■歴史的大事件「ベルリンの壁崩壊」は“勘違い発言”から始まった！？

カズレーザーが“歴史を変えた数時間”を徹底解説！

“壁崩壊”の裏側で幹部は爆睡＆劇鑑賞...？衝撃の真相にトラウデン直美「1つでも違えば今のドイツはない」

2月6日（金）の放送回では、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー先生による「ベルリンの壁崩壊の裏にあったしくじり授業」後編をお届けしました。ひとりの広報担当による“勘違い発言で、約30年にわたり東西ドイツを分断してきた“ベルリンの壁”は、なぜ崩壊へと向かったのか？“ベルリンの壁”崩壊に至る激動の数時間をカズレーザーが徹底解説しました。

冒頭、カズレーザー先生はまず登場人物を整理。指導者・エゴン・クレンツを「資料を読まないイエスマン」、広報担当・シャボウスキーを「ずっと眠たいヘトヘトな人」「会見で勘違い発言をした」、国境警備隊責任者・イエーガーと説明しました。

1989年11月9日午後7時頃、シャボウスキーは記者会見で、本来は条件付きだった出国規制緩和について、資料を確認しないまま「東ドイツからの旅行をただちに認める」と発言。東ドイツ国民は「そんなバカな」と信用していなかったのに対し、西ドイツでは議会で「ついに壁がなくなるぞ！」と大熱狂し、ドイツ国歌を熱唱し始めます。その報道を知った東ドイツ国民も「本当らしいぞ」と信じ、東西の国民たちが一斉に検問所へと集結していきました。

歴史が動く一方、失態を犯したシャボウスキー本人は「激疲れで即帰宅」していたが判明し、カズレーザー先生は「おそらく寝ていた」「ニュースは見ていない」と推測。スタジオからは「寝てるじゃん！」と驚きの声が上がりました。また、国境警備隊責任者のイエーガーは、会見のニュースを見て大混乱。議員幹部へ連絡を入れたものの、「そんな馬鹿げたことできるわけない」「市民がきたら追い返せ」と指示されたイエーガーは何もできぬまま。夜10時過ぎには数万人の市民が検問所に集結し、「門を開けろ！」と大絶叫する事態に発展しました。

そんな中、旅券担当・ラウターは「妻と劇を鑑賞して大感動」しており、外の混乱を一切知らず。帰宅後、息子から状況を知らされたといいます。さらに東ドイツの指導者、エゴン・クレンツについては「一切電話に出ない」「表にも出てこない」という状況に。クレンツ本人は後に「シャボウスキーに連絡しようとしたが、彼が家に帰ったと聞いて動揺した」と証言し、スタジオからは「動揺して終わり！？」「何も語ってない！」と総ツッコミが入りました。また、ほかの幹部たちも連絡がつかない状況だったと説明し、カズレーザー先生は「上層部の確認待ちが終わらない」という“しくじり新体制”の特徴を挙げました。

そして、混乱がピークに達し、暴動寸前という状況の中、決断を迫られた現場責任者のイエーガーは、会見から約5時間後の午後11時30分頃、独断で「ベルリンの壁のゲート開放」を決断。“ベルリン”の壁は事実上崩壊しました。ここまでの授業をきき、生徒役で出演したモデルでタレントのトラウデン直美は「1つでも違えば今のドイツはない」「普通にいる人たちなのに、世界変えちゃったっていうのが不思議」とコメントしました。

その後、東ドイツの指導者、エゴン・クレンツは収監。一方、同じく刑務所に収監されるも、恩赦で釈放となったシャボウスキーは“東西ドイツを統一した英雄”として扱われることに。シャボウスキー本人の発言として「自分の行いは正しかったのか？間違っていたのか？自問し続けている」と紹介されると、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇は「めちゃくちゃカッコつけてる」とツッコミを入れました。

授業終盤には“ベルリンの壁”から導き出される人生の教訓を発表。“ベルリンの壁”から学ぶべき、新体制で活動する上で重要なこととは...？また、最後に「この話ハッピーエンドではありません」と続けたカズレーザー先生は、ドイツ統一後に起きた新たな問題についても言及。歴史的大事件の裏側で起きていた衝撃の数々に、スタジオは驚きの連続となりました。本編は配信後7日間、無料で視聴可能です。ぜひ、ご覧ください。（見逃し配信URL：https://abema.go.link/6gzIa(https://abema.go.link/6gzIa)）

