【開催報告】約160名が集結、2026年 賀詞交歓会を開催海外拠点・新プロジェクト発表で次なる連携

一般社団法人国際ビジネス連結機構

日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する、一般社団法人 国際ビジネス連結機構（所在地：東京都港区、代表理事：松浦啓介）は、2026年1月30日(金)、東京都千代田区・ワテラスコモンホールにて「国際ビジネス 賀詞交歓会」を開催しました。

当日は、会員企業およびパートナー企業など参加者140名超＋運営スタッフ約20名、合計約160名が集まり、海外展開や事業連携をテーマにした実践的な交流の場となりました。

本イベントは、設立から約半年で会員数120社を超え、海外支援における実績を積み重ねてきた当機構の活動報告と、今後の展開に向けたネットワーク強化を目的として実施されました。

■ 約120名が参加、実務につながる交流の場に

本賀詞交歓会には、海外展開を推進する会員企業を中心に、140名超の企業・関係者が参加。業種・規模を超えた幅広いネットワークが一堂に会し、活発な情報交換と交流が行われました。

開会にあたっては、代表理事による新年の挨拶に続き、アドバイザリーによる祝辞、2025年の活動実績報告、2026年に向けた新たなプロジェクト発表などが行われ、当機構のこれまでの歩みと今後の展望が共有されました。

■ 海外拠点・新プロジェクトの発表では、各支部代表が登壇

当日は、当機構の海外支部であるRENKETSUマレーシアおよびRENKETSU台湾の紹介にあたり、各支部の代表が直接登壇し、現地での取り組み状況や今後の展開について説明しました。

現地視点からのリアルな報告や展望が共有され、海外拠点を軸とした連携体制の強化や、より実践的な海外展開支援の方向性が示されました。

また、新メンバーの発表や、2026年に向けた新プロジェクトの概要も発表され、参加者からは今後の取り組みに対する高い関心が寄せられました。

■ 交流会では、各国拠点代表との直接交流も実現

後半の交流・懇親会では、会員同士の交流に加え、RENKETSUマレーシアおよびRENKETSU台湾の各支部代表とも直接意見交換が行われました。

現地の市場動向や実務の進め方、具体的な支援内容などについて、参加者が直接相談・対話できる機会となり、海外展開を検討する企業にとって、より実践的で価値の高い交流の場となりました。

単なる名刺交換にとどまらず、実務を見据えた具体的な対話が多く交わされ、新たな協業や連携のきっかけ創出につながる場となりました。

■ 今後に向けて

国際ビジネス連結機構は今後も、台湾・マレーシアをはじめとしたアジア各国を中心に、実務に直結する海外展開支援をさらに強化してまいります。

企業が情報収集にとどまらず、実際に現地と関わりながら事業機会を創出できる環境づくりを通じて、日本企業の持続的な海外進出を後押ししてまいります。

【開催概要】

イベント名：2026年 賀詞交歓会

開催日：2026年1月30日（金）

会場：ワテラスコモンホール（東京都千代田区）

参加人数：140人+ 運営 20名、合計160名

一般社団法人国際ビジネス連結機構について

当機構は、日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する組織です。情報提供に留まらず、ライブコマースや現地体験型販売、海外企業とのマッチング、セミナー・交流会などを通じ、企業が海外展開を実際に体験しながら挑戦できる場を提供しています。

提供サービス（一部）

RENKETSU LIVE（海外向けライブコマース支援） RENKETSU STORE（越境EC販売支援） 海外企業との交流会や提携 海外展開に関するセミナーや体験型ツアー

【法人概要】

名称：一般社団法人国際ビジネス連結機構 設立：2024年12月 代表理事：松浦啓介 本社：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F URL：https://kokusaibiz.org/ 事業内容：海外進出支援、ライブコマース支援、交流会・フォーラム運営など