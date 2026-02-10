4/7（火）～8（水）開催「AI博覧会 Spring 2026」に株式会社スムージースタジオが出展！

株式会社スムージースタジオ

株式会社スムージースタジオは、2026年4月7日（火）～4月8日（水）の2日間、東京国際フォーラム ホールEにて開催される 「AI博覧会 Spring 2026」（主催：株式会社アイスマイリー）に出展いたします。

本展示会では、生成AIを活用した映像制作事業を中心に、実際の制作実績を交えながら、企業のプロモーションや広告表現における生成AI活用の可能性をご紹介します。

■「AI博覧会」とは？

AI博覧会は、AI・人工知能分野に特化した専門展示会です。

最新AIトレンドをリードする企業による展示や、業界動向を学べるカンファレンスが同時開催され、来場者は出展企業との商談予約も可能となっています。

■ スムージースタジオの映像制作事業について

株式会社スムージースタジオは、生成AIを活用した映像制作を行うクリエイティブスタジオです。

あらゆる産業の架け橋となるAIコンテンツの提供を通じて、企業やブランドの価値を映像で表現しています。

技術を単なる手段として終わらせるのではなく、ビジネスの最前線で活用できる形へと落とし込み、目的に応じた映像表現を設計することを大切にしています。

■ 会場でご覧いただける内容

スムージースタジオのブースでは、生成AIを活用して制作した映像事例を実際にご覧いただきながら、制作プロセスや活用方法についてご説明いたします。

イベント業界をはじめ、美容、建設、不動産など、さまざまな業界で手がけてきたWeb広告・プロモーション映像・テレビCMなどの制作実績を通じて、生成AIを取り入れることで実現できる表現の幅や制作スピードをご体感いただけます。

また、「生成AIを使った映像制作に興味はあるが、何から始めればよいかわからない」といったご相談にも、具体的な事例をもとにお答えします。

制作実績はこちら

https://smoothiestudio.co.jp/ai-video#works

■ こんな方におすすめです

- 生成AIを活用した映像制作・広告表現に興味のある方- Web広告や映像プロモーションの表現を強化したい企業担当者様- イベント・キャンペーン向け映像を検討している方- 生成AIを活用したクリエイティブ制作の具体事例を知りたい方

映像制作や広告表現の可能性を広げたい方は、ぜひスムージースタジオのブースへお立ち寄りください。

■ 開催概要

名称：AI博覧会 Spring 2026

会期：

2026年4月7日（火）10:00～18:00

2026年4月8日（水）10:00～17:00

会場：東京国際フォーラム ホールE

主催：株式会社アイスマイリー

■ 来場登録について

本展示会は来場無料（事前登録制）となっております。

ご来場を希望される方は、下記公式サイトより来場登録をお願いいたします。

登録完了後、展示会場への入場用バッジが発行されます。

▶ 来場登録・イベント詳細はこちら

https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/

■ 会場へのアクセス

東京国際フォーラム ホールE

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

電車でお越しのお客様

■ 会社情報

- JR「有楽町」駅より徒歩1分- JR「東京」駅より徒歩5分（京葉線「東京」駅とB1F地下コンコースにて連絡）- 有楽町線「有楽町」駅（B1F地下コンコースにて連絡）- 千代田線「二重橋前」駅より徒歩5分／「日比谷」駅より徒歩7分- 丸ノ内線「銀座」駅より徒歩5分- 銀座線「銀座」駅より徒歩7分／「京橋」駅より徒歩7分- 三田線「日比谷」駅より徒歩5分

株式会社スムージースタジオ

住所：東京都品川区上大崎2丁目13-35 ニューフジビル803

代表者：高橋大河

設立：2023年7月26日

事業内容：生成AI専門映像制作、『AIビジュアル部署』サービス、生成AIプラットフォーム「Universal AI」、生成AIコンサルティング

公式サイト：https://smoothiestudio.co.jp

サービスサイト：https://smoothiestudio.co.jp/ai_video

問い合わせ先：support@smoothiestudio.co.jp

■ 株式会社スムージースタジオについて

株式会社スムージースタジオは、生成AIを活用した映像制作を強みとし、イベント映像やWebCM、TVCM、広告・企業プロモーションなどのハイクオリティな映像を制作しています。

生成AIならではの発想力を活かしたクリエイティブに加え、撮影素材やCG素材にも劣らない高度なビジュアル表現が可能です。

また、『AIビジュアル部署』サービスとして、企業の制作現場に伴走し、制作体制の補完・強化を支援しています。

実績はこちら(https://smoothiestudio.co.jp/ai_video)から。まずはお気軽にご相談ください！