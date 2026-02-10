国際女性デーを祝福する『ハッピーミモザイエローコース』新登場

株式会社ベストホスピタリティーネットワーク

ザ ストリングス 表参道（所在地：東京都港区北青山3-6-8、総支配人：宮田宏之）では、1階「Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）」にて、2026年3月8日（日）の国際女性デーを祝福し、ミモザカラーをテーマにした『ハッピーミモザイエローコース』を、2026年3月2日（月）～3月15日（日）の期間限定で販売いたします。また、同期間中はミモザカラーのスペシャルドリンク2種も登場。春の訪れを感じる、鮮やかなミモザイエローが目を惹く限定メニューをお楽しみください。

Cafe & Dining ZelkovA 国際女性デーを祝福する『ハッピーミモザイエローコース』（イメージ）

国際女性デーを祝福する『ハッピーミモザイエローコース』は、鮮やかなミモザイエローが印象的な一杯からスタートいたします。アートフルなマンゴーソースが花を添える愛媛県産真鯛のカルパッチョ、旬のグリル野菜となめらかなカボチャピューレとともに味わう国産牛サーロイン、パッションフルーツソースのエキゾチックな余韻が広がるチーズケーキまで。“ハッピーミモザイエロー”をテーマに、彩りと春の味わいを重ねた贅沢な内容でお届けいたします。

スペシャルドリンクは、アルコールとノンアルコールの2種をご用意。アルコールには、幸運を運ぶ花として知られるミモザをモチーフに、アートフラワーをあしらった華やかなシャンパンカクテル「ミモザ」を。ノンアルコールには、柑橘の香りが爽やかに広がるジントニックをご用意し、アルコールを控えたい方にもお楽しみいただける一杯に仕上げました。

気軽に楽しむランチやディナーとして、または身近な女性へ感謝の気持ちを贈る機会やご自身へのご褒美でのご利用に、ザ ストリングス 表参道がお届けするハッピーミモザイエローコースで、幸せなひとときをお過ごしください。

■『ハッピーミモザイエローコース』 概要

【販売期間】2026年3月2日（月）～3月15日（日）

【販売場所】Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ)／ザ ストリングス 表参道 1F

【提供時間】ランチ 11:30～14:30（L.O.）、ディナー 17:00～20:00（L.O.）

【 料 金 】・ハッピーミモザイエローコース（1ドリンク付き） \6,800

・カクテル「ミモザ」 \2,070

・ノンアルコールカクテル「デコポン ジントニック」 \1,380

※税金、サービス料15％込

【ご予約・お問合せ】03-5778-4566（Cafe & Dining ZelkovA 直通）

https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/info/zelkova-plan.html

コースメニュー

・はじまりの一杯（「ミモザ」または「デコポン ジントニック」からお選びいただけます）

・本日のアミューズ

・愛媛県産真鯛のカルパッチョ マンゴーソース 桜大根コンデュメント

・本日の鮮魚と有頭海老のコンビネーション アメリケーヌのスープ仕立て

・国産牛サーロインのグリル カボチャピューレ グリーンペッパーグレイビーソース

・ニューヨークチーズケーキ

【ザ ストリングス 表参道 レストラン料理長】井澤 優太

素材の旨味の極致を見出す熟成、発酵を用いたメニュー創りを得意とする シェフ 井澤は、若き挑戦者。彼が選んだ調理方法で素材がどんな魅力的なひと皿として仕上がってくるのかも楽しみの一つ。驚きと発見のある、型にとらわれないボーダレスな一品をご堪能ください。

【店舗概要】Cafe & Dining ZelkovA（カフェ＆ダイニング ゼルコヴァ）

店名に掲げたZelkovA（ゼルコヴァ）には「欅」という意味があります。表参道のケヤキ並木から続くロビーに、緑の木洩れ陽が差し込むテラス。表参道を象徴するような空間で、世界の食が集まるNYをイメージした、インターナショナルキュイジーヌをお楽しみいただけます。

【場所】東京都港区北青山3-6-8 ザ ストリングス 表参道 1階

【営業時間】11:30～22:00

【電話番号】03-5778-4566（直通）

【 HP 】https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/

【施設概要】ザ ストリングス 表参道

表参道駅直結。緑あふれる自然の温もりを感じていただけるデザイナーズチャペルと、ニューヨークと東京が融合した洗練された5つのバンケット、また、表参道の並木道に面したダイニングを備える

2017年10月にオープンした複合施設です。

【 HP 】 https://www.strings-group.jp/omotesando/