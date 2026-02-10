【2月26日(木)開催】工数管理システム「クラウドログ」セミナー『生産性向上のカギは人のプロセスの可視化から！』

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

NECネクサソリューションズは、クラウド型工数管理システム「クラウドログ」セミナー『生産性向上のカギは人のプロセスの可視化から! 』 を2026年2月26日(木)14:00～15:00にオンライン開催します。

従業員の業務プロセス、まだ「見えない領域」になっていませんか？生産性向上のカギは人のプロセスの見える化です。本セミナーでは、「カレンダー」＋「PC稼働ログ」から工数情報を取得し、プロセスの可視化および改善施策に活用する方法をご紹介します。

工数管理システム「クラウドログ」で簡単・低コストに実現する秘訣をお伝えします。

お申し込み・詳細はこちらから :https://jpn.nec.com/event/202602crowdlog/index.html

■このような方におすすめです

- Sier、製造業の開発部門・DX推進部門の方- カレンダー情報やPC稼働状況から、工数情報を連携できる仕組みを検討したい方- 業務効率化の施策を実施したものの、十分な効果を感じられない方

■セミナープログラム

[第1部]

人のプロセス可視化による生産性向上のポイント解説！

本パートでは、「なぜ人のプロセスを可視化することが生産性向上につながるのか」を解説します。

企業活動の中で、人の業務プロセスがブラックボックス化しやすい背景を整理し、生産性向上の観点で

可視化がなぜ重要なのかをわかりやすくお伝えします。

また、カレンダー情報やPCの稼働状況をクラウドログ上に工数として反映し業務実態を測定する手法、

働き方データを成果や売上と突合し、業務効率化・人事評価に活用するポイントをご紹介します。

[第2部]

生産性向上に寄与する工数管理システム「クラウドログ」のデモンストレーション

本パートでは、第1部で紹介したクラウドログの活用方法を実際の画面を使いながらご紹介します。

Outlookカレンダー連携、PC稼働ログの反映、工数実績の可視化、売上データとの突合といった

各機能をデモ画面を通してわかりやすくご説明します。

■関連情報

クラウド型工数管理システム クラウドログ

https://jpn.nec.com/crowdlog/index.html

■開催情報

お申し込み・詳細はこちらから :https://jpn.nec.com/event/202602crowdlog/index.html[表: https://prtimes.jp/data/corp/104608/table/120_1_3d8b359647e6c428b4f1e529c1da2426.jpg?v=202602101251 ]

■お問い合わせ

お問い合わせ窓口

NECネクサソリューションズ

クラウドログセミナー事務局

メールアドレス：crowdlog@idx.jp.nec.com