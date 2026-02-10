～メタバースで高校生が興味・関心と出会える1dayイベント～ 河合塾が「みらい探究の日」として新感覚のフェスを開催！

学校法人 河合塾

学校法人河合塾は、2026年3月29日（日）、全国の新高1生～新高3生を対象に、メタバースを会場とした1日完結のイベントを開催します。社会で活躍する方々による講演をはじめ、教科学習とは異なる多彩なコンテンツをご用意。アバターで気軽に「ちょっとのぞいてみる」参加でもOK！高校生が興味・関心を広げ、深められる機会です。

■メタバース内で興味・関心の対象を広げ、進路や将来について考える1日

（学）河合塾が主催する「みらい探究プログラム K-SHIP」は、昨今の多様な入試にも柔軟に対応できる力を育成することをめざしたプログラムです。「教科の本質をとらえる」、「探究的な学びを深める」、「学び方を学ぶ・進路を考える」の3つのテーマに沿った講座をのなかから、中高生が興味・関心のあるものを選び、オンラインで受講しています。好評につき、K-SHIPの魅力をより広い層に伝えるため、生徒が自由かつ気軽に参加できるイベントを催すことになりました。

参加者が会場を自由に周遊する「フェス」をイメージし、空間にさまざまなコンテンツを設置。メタバースの特性を生かして、生徒が自由に出入りできる参加形式にすることで、「なんとなく」参加した生徒でも自分の興味・関心を引くものを見つけ、深めることができます。

当日は、イグ・ノーベル賞受賞者やヒット作を多数手がける編集者による特別講演、法律やアートをテーマとした河合塾の進学アドバイザーによる特別講座、教科学習にもつながるミニ講座など、全11講座をライブ配信でお届けします。ライブ配信がない時間も楽しめるよう、自由に閲覧できるショート動画や、大学・学問情報コーナー、入試問題にチャレンジできるコーナーを設けており、参加者が自分の未来について考えるためのコンテンツが充実しています。

近年、少子化により大学入試は緩和傾向にあり、受験生の大学選びは「行ける大学」から「行きたい大学」へと変化してきました。これにより、自分の興味・関心に合わせた進路選択が可能になる一方で、高校生が自分の興味・関心を発見し、主体的に進路選択に取り組む姿勢がより重要となっています。

当イベントは、すでに自分の探究テーマを決めて活動している生徒はもちろん、「自分の興味・関心を広げたい」、「進路や将来について考えるきっかけがほしい」といった生徒にもお勧めです。アバターで参加するため、顔出しせず「ちょっとのぞいてみよう」という軽い気持ちでの参加も歓迎しています。

生徒が抱く小さな「気になる」を一歩前進させる貴重な機会として、当イベントを貴媒体でご紹介いただけますと幸いです。

［Pick Up！］多彩なコンテンツを一部ご紹介

【特別講演】イグ・ノーベル賞受賞者が語る！中高生のためのフロンティア思考

●時間：10：00～11：30

●講演者：宮下 芳明氏（明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス学科教授、千葉大学 客員教授）

●内容：答えがない問題にどう立ち向かうか？電気味覚の研究で2023年にイグ・ノーベル賞（栄養学）を受賞した宮下芳明先生が、未知の領域に挑むための方法論と思考スタイルを伝授します。

宮下 芳明氏【特別講演】人生に無駄なことは一つもない 伝説の編集者が語る！「好き」から広がる将来の可能性

●時間：13：00～14：30

●講演者：新井 久幸氏（新潮社出版部部長 小説新潮元編集長）

●内容：伊坂幸太郎『ゴールデンスランバー』、恩田陸『夜のピクニック』、櫻田智也『失われた貌』、沢木耕太郎『旅する力』、道尾秀介『向日葵の咲かない夏』、米澤穂信『満願』など、ミステリを中心に数々のヒット作を手がける伝説の編集者・新井久幸さんが、ご自身の経験をもとに、進路選択、学生生活で大切なことは何かをお伝えします。

新井 久幸氏【特別講座】「はなす」ことで見えてくる アート鑑賞を通じて考える“自分軸”

●時間：15：00～16：30

●講演者：河合塾 進学アドバイザー

●内容：アート作品を材料に、参加者の皆さんの「ワクワクするポイント」「おもしろい」を探る90分間。参加者同士で話しながら、自分自身の好きなことや興味・関心を考えるきっかけにしてみませんか。本講座は作品の情報を「知らない」ことを前提に進行するため、アート作品への知識や興味・関心は問いません。

【ミニ講座】講師の部屋 「もう泣かない数学ミニ」

●時間：１.11:30～12:00 ／ ２.12:00～12:30 ※１.２.異なるテーマでお届け予定です

●講演者：下町 壽男氏（数楽共育コンシェルジュ）

●内容：みらい探究プログラムK-SHIPで人気の「もう泣かない数学」シリーズから、「数の世界」や「三角比から三角関数へ」などを題材に、数学の見方・考え方をショートバージョンでお届けします。

【ミニ講座】講師の部屋 「ワンポイント レッスン-情報I／読解」

●時間：情報I編 12:30～13:00 ／ 読解編 14:30～15:00

●講演者：加賀 健司氏（河合塾講師）

●内容：文章のスペシャリストから、情報活用や読解力の知って得するワンポイントをお伝えします。

【情報ラウンジ】 （終日閲覧自由）

中高生向けに学問、研究、大学をわかりやすく紹介する「みらいぶっく」や、志望校選びから入試まで、RPGで大学受験をシミュレーションできるKei-Netの新コーナー「サクっと受験クエスト」など、自分の興味・関心に合わせて自由に触れられる学問や入試に関する情報コーナーです。

■K-SHIP フェス みらい探究の日 概要

●実施日時

2026年3月29日（日）9：30～17：00（入退場自由）

●実施形式

メタバース（ovice）で実施

※インターネット環境が必要です（パソコンでの利用を推奨）

※VRゴーグルは不要です

●対象

新高1生・新高2生・新高3生

●受講料

無料

●詳細・申込

「みらい探究プログラム K-SHIP」Webサイトからご確認ください

https://www.kawai-juku.ac.jp/event/spc/k-ship/metaverse/

※事前申し込みが必要です

■K-SHIP フェス みらい探究の日 当日プログラム表

＼こんな参加の仕方でもOKです！自分のペースに合わせ、終日自由に参加できます！／

「申し込んでいたけど忘れてた！今から間に合う講座に参加してみよう」

「参加する講座は決めていないけど、とりあえず散策していろいろ見てみよう」

「目的の講座は終了！せっかくだから違う部屋ものぞいてみよう」

「これから部活があるので、昼食を食べながら聴こう」 など

■「K-SHIP フェス みらい探究の日」ご案内チラシ(https://www.kawaijuku.jp/news/newsrelease/assets/upload/20260329_%E3%81%BF%E3%82%89%E3%81%84%E6%8E%A2%E7%A9%B6%E3%81%AE%E6%97%A5_%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85.pdf)