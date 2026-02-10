10年後の宝物を作る「結婚記念日フォト」。セルフ撮影だから二人きりで恥ずかしくない。INAI WEDDINGが結婚記念日向け新プランを開始｜愛犬同伴も可
セルフウェディングフォトを強みとするスタジオ「INAI WEDDING（イナイウェディング）(https://inaiwedding.jp/)」は、2026年2月より、50代や60代以上のシニア世代を対象とした「平日限定・アニバーサリープラン」を全国6スタジオ（東京大塚・横浜反町・名古屋新栄・大阪高槻・福岡福津）で開始いたします。
本プランは、「写真館は恥ずかしい」「カメラマンに撮られるのは照れ臭い」というご夫婦の心理的・身体的ハードルを解消するため、二人きりで自由に撮れる「セルフ撮影」と、愛犬との同伴撮影を軸に設計。毎年の結婚記念日に、夫婦の絆を再確認する新しいライフスタイルを提案します。
詳細を見る :
https://inaiwedding.jp/anniversary-photo-senior-habit/
【背景：なぜ今、シニアに「セルフフォト」なのか】
昨今、終活の一環や長寿のお祝いとして記念撮影の需要が高まっています。しかし、多くのシニア世代から「プロにレンズを向けられると緊張して不自然な顔になる」「着飾って撮影するのは気恥ずかしい」という声が寄せられていました。 そこで、セルフフォトスタジオとしての強みを活かし、スタッフの目を気にせず、夫婦と愛犬だけのプライベート空間でシャッターを切れる本プランを開発。 「10年後の宝物」となる、飾らない今の姿を、毎年のルーティンとして残していただくことを目指しています。
【プランの特徴：選べる3つのスタイル】
お客様の「恥ずかしさ」の度合いや、残したい姿に合わせて3つの選択肢をご用意しました。
1. 自然体プラン（私服撮影） いつものお気に入りの私服で、愛犬と散歩の途中に立ち寄れるほど手軽なプランです。「かしこまった写真は苦手」という方に最適です。
2. 記念日ドレスプラン（衣装貸出あり） 金婚式や還暦など、特別な節目に。当店のドレスやタキシードを着用し、セルフ撮影で自由にポーズを楽しめます。
3. おまかせ撮影プラン（カメラマン撮影） 「自分たちで撮るのは不安」「せっかくならプロに任せたいけど、サクッと撮影したい」という方向け。専任スタッフが、最高の瞬間をエスコートします。
撮影をお楽しみいただいている様子
【プラン詳細・料金（平日限定記念日優待価格）】
対象： 50歳以上のご夫婦（またはそのご家族）
利用可能日： 平日限定（ゆったりとしたサポート時間を確保するため）
内容：
１. Anniversary set：私服で撮る記念日プラン： 17,000円（税込）
（衣装持ち込み・セルフ撮影・60分）
２. Precious set：ドレスで撮る記念日プラン： 35,000円（税込）
（ウェディングドレス・タキシード貸出付・セルフ撮影・90分）
３. Pro set：記念日おまかせ撮影プラン： 39,000円（税込）
（衣装持ち込み・カメラマンによる撮影・60分）
その他： 愛犬同伴は＋5500円・土日祝日撮影は＋5500円
撮影プランを見る :
https://inaiwedding.jp/plans/anniversary/
【今後の展望】
INAI WEDDINGは、「何年経っても色褪せない価値」を追求しています。今回のシニア向けプランを通じて、撮影を「特別な日のイベント」から「毎年の大切な習慣」へと変え、ご家族の歴史に寄り添うスタジオであり続けたいと考えています。
結婚25周年（銀婚式）の記念日フォト
【スタジオ所在地一覧】
関東・東海・関西・九州の主要都市にて、皆様のご来店をお待ちしております。
＜関東エリア＞
INAI WEDDING 東京本店 東京都豊島区南大塚3-38-9 エコービル4F
INAI WEDDING 横浜店 神奈川県横浜市神奈川区反町3-19-4 Omc大島ビル 5階
＜東海エリア＞
INAI WEDDING 名古屋新栄店 愛知県名古屋市東区葵1-6-3 ジョイン明和 4F
＜関西エリア＞
INAI WEDDING Ves 大阪高槻店 大阪府高槻市高槻町9-17 第3吉廣ビル 2階
＜九州エリア＞
INAI WEDDING 福岡福津店 福岡県福津市宮司浜2-35-25 EVO MATERIA E号
【関連URL】
INAI WEDDING（洋装）: https://inaiwedding.jp
INAI WEDDING WASOU（和装）: https://inaiwedding-wasou.jp
INAI LIFE（ファミリー・セルフ）: https://photo-studio-inailife.com
【会社概要】
会社名：株式会社World map
所在地：東京都豊島区南大塚3-38-9 エコービル3F
代表者：代表取締役 新里 和樹
設立：2016年2月
事業内容：フォトスタジオ運営、ブライダル関連サービス、Web制作事業 他