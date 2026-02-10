会員招待制・洋服無料レンタルサービスBrandazineがキュレーターの申し込み受付開始。

株式会社 インエディット

会員招待制・洋服無料レンタルサービス「Brandazine（ブランダジン）」は、このたびサービス利用権利が付与されるキュレーターの申し込み受付を開始いたしました。

株式会社インエディットが運営するサービス「Brandazine（ブランダジン）」は、厳選されたキュレーターとブランドを結びつけることで、ブランドの機能的価値と感情的価値を融合させ、これまでにないブランドコミュニケーションの形を提案するプラットフォームです。

Brandazine最大の特徴は、厳選された国内外のブランドの洋服を、キュレーターが無料でレンタルできることです。通常であれば購入が必要な高品質なブランド服を、期間限定で自由に着用し、自身のコンテンツ制作に活用することができます。レンタル可能なアイテムは随時更新され、キュレーターは常に新しいファッションに触れる機会を得られます。



また、単なるレンタルサービスとは異なり、Brandazineではレンタルした商品を使ったコンテンツ制作を通じて収益を得ることが可能です。キュレーターは、好きなブランドの洋服を無料で着用しながら、自身のクリエイティビティを発揮し、その活動を収益につなげることができます。

キュレーター申込はこちら :https://www.brandazine.com/ja/curator

Brandazine（ブランダジン）

Brandazine（ブランダジン）は、株式会社インエディットが運営する、ファッション、ビューティー、アート、ライフスタイル分野で最も優れたコンテンツクリエイター（キュレーター）とブランドを結びつけることで、ブランドの機能的価値と感情的価値を融合し、ブランドコミュニケーションを再定義するプラットフォームです。 慎重に選ばれたクリエイターによる真摯なストーリーテリングと、すべてのコンテンツ制作を支えるプロダクションインフラを通じて、最も影響力のあるコンテンツが繁栄するエコシステムの構築を目指しています。

お問い合わせ先

Mail : nabe@brandazine.com

Instagram : @brandazine.jp @brandazine