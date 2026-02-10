鎌倉R不動産、商店街活性化支援を目指したクラウドファンディングを2月9日（月）より開始

株式会社カヤック

面白法人グループの鎌倉R不動産（所在地：神奈川県鎌倉市）は、鎌倉駅西口・御成商店街で進める新たな建築プロジェクトにおいて、建物完成後も誰もが自由に使える場所を残し、商店街活性化支援へとつなげることを目的としたクラウドファンディングを2月9日（月）から6月1日（月）の期間で実施します。

本プロジェクトは、建築予定地を着工までの2025年4月より10ヶ月間、特別な利用ルールを設けずに一般開放した空き地「dig kamakura（ディグ かまくら）」を起点としています。ワークショップやイベントなど、多様な使われ方が自然発生的に広がり、延べ4,000人以上が利用。地域の商店街関係者や観光客、地元小学校の親子が集うなど、単なる建築予定地を超えた“公共性を帯びた空間”へと育っていきました。

建築後も「この場所をこれからも残してほしい」という声が多く寄せられたことを受け、鎌倉R不動産は設計プランを見直し、屋上などの形でこの空間を引き継ぐ決断をしました。クラウドファンディングは、その実現と、商店街に根ざした場の継続的な運営を支えるための取り組みです。

クラウドファンディングの背景：建てるまでの「暫定利用」から始まった取り組み

クラウドファンディングURL :https://motion-gallery.net/projects/digkamakura

本プロジェクトの舞台は、鎌倉駅西口から徒歩約2分の御成商店街に面した建築予定地です。鎌倉R不動産は、建築工事の着工までの期間、この場所を「地域にひらかれた空間」として活用してもらいたいという考えから、人工芝を敷き、簡易的な什器を設置。特別な利用ルールを設けずに一般開放しました。こうして、2025年4月にスタートした空間が「dig kamakura」です。「ディグる（＝掘り下げて見つける）」ことの楽しさを共有する場として名付けられ、建築予定地で行われた埋蔵文化財の試掘をきっかけに「掘ることで何かに出会う」ワクワク感が、この場所のコンセプトへとつながりました。

レコードを探すように、不動産やまちの魅力を「ディグる」、鎌倉R不動産が大切にしてきたこの感覚を、空き地の一般開放を通じて形にした「dig kamakura」には、次第に多くの人が集まるように。ワークショップやポップアップ出店、地域イベントなどが自然発生的に行われるようになり、開始から10ヶ月間で延べ4,000人が利用するなど、御成商店街を訪れる人々の滞在や交流を生み出す場へと育っていきました。

紙飛行機大会やワークショップ、学生による即興的な空間づくり、ウェディングフォト撮影、地域のお祭りや満月の日の定例イベントなど、利用者の自由な発想によって多様な使われ方が生まれてきました。さらに、地域の商店街関係者や観光客、地元小学校の親子が集う姿も見られるなど、単なる建築予定地を超えた「公共性を帯びた空間」として機能するようになり、建築後も「このような場所をこれからも残してほしい」という声が多く聞かれるようになりました。

このような反響は嬉しい反面、当初の設計プランには、このような「自由に使えるスペース」は含まれておらず、予算面からも実現は難しい状況でした。しかし、一般開放を通じて見えてきた地域の使われ方や人の動き、そして寄せられた声を踏まえ、この場所が果たしている役割を改めて捉え直す必要があると考えました。そこで、設計プランを再検討し、建物完成後も人が集い、滞在できる場所を残す方針へと変更することになりました。

本プロジェクトにおけるクラウドファンディングの役割：「dig kamakura」を継続させるための取り組み

イメージパース鎌倉R不動産

新たに建築される建物は、2階建てを予定しており、複数の小さな店舗が入居する予定となっていました。新たな設計プランでは、店舗入居に加えて屋上に人工芝と什器を設置し「dig kamakura」の光景をイメージした開放スペースを設置します。さらに、1階の建物外壁沿いには誰でも自由に使えるベンチを設置するなど、人が集い、滞在できる場所としての計画へとブラッシュアップしました。

この設計変更により新たに発生する施工費や整備費は、従来の想定を大きく上回ります。そこで、これまでの取り組みに共感し、今後も御成商店街に「みんなが自由に使える場所」を残したいと考える方々と共に空間を育てていくため、クラウドファンディングを実施することになりました。

本プロジェクトの設計を手掛けるのは、建築系スタートアップ「VUILD」です。「いきるとつくるがめぐる社会へ」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用した建築設計から施工までを一貫して行い、建築を誰もが関われるものへ開く「建築の民主化」を実践しています。これまでにも東京学芸大学HIVE棟や小豆島の体験型施設など、地域性や素材特性を活かした建築を多数手がけ、グッドデザイン金賞や日本建築学会新人賞、iF Design Award GOLD（2025）など、国内外で高い評価を受けています。「dig kamakura」では、こうしたVUILDの思想と技術を生かし、自由な利用方法を受け止めながら、時とともに育っていく建築を目指しています。

建築系スタートアップ「VUILD」

商店街の活性化や人の滞在を生み出す仕組みを一過性の試みで終わらせることなく、建物完成後も継続して自由で開かれた空気感を引き継ぎ、御成商店街、そして鎌倉のまちへと広げていくことを目指しています。

クラウドファンディング概要

本クラウドファンディングでお寄せいただいた応援資金は、設計変更により新たに必要となる、建物内外の自由に使えるスペース整備のための施工費・設備費などに充当させていただきます。建物完成後も、誰もが立ち寄り、滞在できる場所として継続的に活用していくための基盤づくりに役立てていきます。目標金額に達しなかった場合においても、自己資金を投じながら計画を実行し、建物完成後もみなさんが自由に使える場所を実現する予定です。やむを得ない事情により、スケジュールや内容に変更が生じた場合には、プロジェクトページでのアップデートや個別のご連絡を通じて、随時状況をご報告いたします。

- 今後のスケジュール（予定）・2026年2月：着工・2026年夏：竣工予定、テナント入居以降にオープン- 目標金額 ：3,000,000 円- クラウドファンディング期間：2月9日（月）～6月1日（月）23：59まで

鎌倉R不動産は、東京R不動産と提携し、鎌倉・湘南エリアを中心に、物件そのものの価値だけでなく、暮らし方や地域の魅力を含めて提案する不動産サイトです。緑や水辺、古民家や作家の別荘建築など、都市では得がたい環境が身近にある鎌倉・湘南の特性に着目し、一般的にはネガティブに捉えられがちな条件も、その土地や建物ならではの「個性」として捉え直し、積極的に紹介しています。また、物件紹介にとどまらず、土地や建物の活用提案、リノベーションの企画・運営などを通じて、地域に根ざした不動産のあり方を実践し、不動産を通じて人とまちの関係性を育てていくことを大切にしています。

鎌倉R不動産 公式サイト https://www.realkamakuraestate.jp/

