サイン入りユニフォームが当たる抽選にトライ！🏉

神奈川県

神奈川県くらし安全交通課では、地域の安全・安心を啓発するため、より広く住民に情報を届けることを目的に三菱重工相模原ダイナボアーズご協力のもと、SNSを活用したフォロー＆リポストキャンペーンを下記のとおり開催します。

【応募方法】

１.https://x.com/kurashi_anzenまたはチラシのQRコードを読み取り、くらし安全交通課公式X

（＠kurashi_anzen）をフォロー

２.「＃安全安心まちづくり」が付いた投稿をリポスト

また、２月14日（土）に相模原ギオンスタジアムで開催する三菱重工相模原ダイナボアーズ対三重ホンダヒート戦の試合前に、安全・安心PRブースを出展します。

【内容】

・オリジナル防犯クリアファイル1,000部（限定品）配布

・選手出演の啓発動画の放映

１. 闇バイト防止啓発動画（1分19秒）https://youtu.be/gOMdMDm6ciw

２. 交通安全啓発動画（57秒） https://youtu.be/RclqYjSDwNo

・ ダイボくんとかながわキンタロウふれあいコーナー（13時から14時まで随時）

・ 交通事故疑似VR体験（飲酒運転、自動車事故、自転車事故）の実施

<三菱重工相模原ダイナボアーズと神奈川県とのかかわりについて>

令和２年１月25日にラグビー競技を通じて、誰もが生き生きと暮らせる社会の実現を目指して、県との間で連携と協力に関する協定を締結しています。