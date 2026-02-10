【そごう広島店】グルメが集う、美食の祭典！「グルメフェスタ」
そごう広島店で開催する「 グルメフェスタ 」は、日本各地から一押しのグルメを集めた、美食のお祭りです。各地の特産品を活かした名店グルメでは、初登場のカツサンドをはじめ、熊本県のラーメン、福岡県のとりかわ串など、食べごたえのある熱々のグルメが登場。スイーツでは、出来たてを楽しめるたい焼きやみたらし団子、ソフトクリームやパフェなども登場します。さらに、日にち限定でご提供する特別販売もご用意いたします。
会期：2月17日（火）～23日（月・祝）午前10時～午後7時30分 ※最終日は午後5時閉場
会場：そごう広島店 9階 催事場
出店数：36店舗うち、初登場3店舗
【イートイン営業時間】午前10時30分～午後7時30分（最終日は午後4時30分まで）
※ラストオーダー：午後7時まで（最終日は午後4時まで）
くわしくはこちらから⇒ https://www.sogo-seibu.jp/hiroshima/topics/202602gourmet-festa
食べごたえのあるボリュームグルメ
［熊本］熊本ラーメン 黒亭
●花椒白胡麻担々麺（1杯）・・・1,451円［各日限定50杯］
黒亭のとんこつスープとチーマージャン、唐辛子を合わせた担々麺スープに豚そぼろと薬味を添えました。
初登場
［東京］YES!!カツサンド
●熟成豚 サーロインカツサンド（1箱・3切入）・・・1,391円
［福岡］博多とりかわ大臣
●博多とりかわ＜たれ・しお＞
（5本）・・・各972円
（10本）・・・各1,836円
焼きを重ねてうまみをギュッと。うまみ広がるたれ味、カリっと香ばしいさっぱりしお味。
ほおばるぜいたく！ご褒美スイーツ
初登場
［兵庫］マックスイーツ
●キャラメルブリュレ ミルフィーユ（1ホール、直径約16cm）・・・1,681円
実演
［北海道］みれい菓
●札幌カタラーナ白桃杏仁（冷凍、1個）・・・1,728円［各日限定50個］
●いちごみるくサンデー（1個）・・・621円
コクがあってさっぱりいちごみるくの味のソフトクリーム。
［愛知］八百甚
１.でら！いちご（1個）・・・860円
２.でら！キウイ（1個）・・・760円
３.でら！ミックス（1個）・・・860円
［兵庫］＆EARL GREY
●ラミントン（プレーン・アールグレイ・チョコ／1個）・・・各486円
●アールグレイリッチミルク（1個）・・・660円
●キャラメルミルクティー（1個）・・・660円
限定特別販売
■2月17日（火）～20日（金）限定
［京都］阿闍梨餅本舗 満月／阿闍梨餅（1個）・・・141円［各日限定1,000個、お一人さま10個限り］
■2月21日（土）限定
［東京］京粕漬 魚久／いろとりどり四人家族（1セット／銀鮭京粕漬・さば京粕漬・本さわら酒粕白味噌漬・まついかげそ京粕漬各1個）・・・1,080円［限定100セット］
■2月22日（日）限定
［長崎］松翁軒／チョコラーテ（1本、0.6号）・・・1,458円［限定64本］／カステラ（1本、0.6号）・・・1,458円［限定96本］