【そごう広島店】グルメが集う、美食の祭典！「グルメフェスタ」

そごう広島店で開催する「 グルメフェスタ 」は、日本各地から一押しのグルメを集めた、美食のお祭りです。各地の特産品を活かした名店グルメでは、初登場のカツサンドをはじめ、熊本県のラーメン、福岡県のとりかわ串など、食べごたえのある熱々のグルメが登場。スイーツでは、出来たてを楽しめるたい焼きやみたらし団子、ソフトクリームやパフェなども登場します。さらに、日にち限定でご提供する特別販売もご用意いたします。

会期：2月17日（火）～23日（月・祝）午前10時～午後7時30分 ※最終日は午後5時閉場

会場：そごう広島店 9階 催事場

出店数：36店舗うち、初登場3店舗

【イートイン営業時間】午前10時30分～午後7時30分（最終日は午後4時30分まで）

※ラストオーダー：午後7時まで（最終日は午後4時まで）

くわしくはこちらから⇒ https://www.sogo-seibu.jp/hiroshima/topics/202602gourmet-festa

食べごたえのあるボリュームグルメ

［熊本］熊本ラーメン 黒亭

●花椒白胡麻担々麺（1杯）・・・1,451円［各日限定50杯］

黒亭のとんこつスープとチーマージャン、唐辛子を合わせた担々麺スープに豚そぼろと薬味を添えました。

初登場

［東京］YES!!カツサンド

●熟成豚 サーロインカツサンド（1箱・3切入）・・・1,391円

［福岡］博多とりかわ大臣

●博多とりかわ＜たれ・しお＞

（5本）・・・各972円

（10本）・・・各1,836円

焼きを重ねてうまみをギュッと。うまみ広がるたれ味、カリっと香ばしいさっぱりしお味。

ほおばるぜいたく！ご褒美スイーツ

初登場

［兵庫］マックスイーツ

●キャラメルブリュレ ミルフィーユ（1ホール、直径約16cm）・・・1,681円

実演

［北海道］みれい菓

●札幌カタラーナ白桃杏仁（冷凍、1個）・・・1,728円［各日限定50個］

●いちごみるくサンデー（1個）・・・621円

コクがあってさっぱりいちごみるくの味のソフトクリーム。

［愛知］八百甚

１.でら！いちご（1個）・・・860円

２.でら！キウイ（1個）・・・760円

３.でら！ミックス（1個）・・・860円

［兵庫］＆EARL GREY

●ラミントン（プレーン・アールグレイ・チョコ／1個）・・・各486円

●アールグレイリッチミルク（1個）・・・660円

●キャラメルミルクティー（1個）・・・660円

限定特別販売

■2月17日（火）～20日（金）限定

［京都］阿闍梨餅本舗 満月／阿闍梨餅（1個）・・・141円［各日限定1,000個、お一人さま10個限り］

■2月21日（土）限定

［東京］京粕漬 魚久／いろとりどり四人家族（1セット／銀鮭京粕漬・さば京粕漬・本さわら酒粕白味噌漬・まついかげそ京粕漬各1個）・・・1,080円［限定100セット］

■2月22日（日）限定

［長崎］松翁軒／チョコラーテ（1本、0.6号）・・・1,458円［限定64本］／カステラ（1本、0.6号）・・・1,458円［限定96本］