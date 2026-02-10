【そごう広島店】グルメが集う、美食の祭典！「グルメフェスタ」

株式会社そごう・西武


そごう広島店で開催する「 グルメフェスタ 」は、日本各地から一押しのグルメを集めた、美食のお祭りです。各地の特産品を活かした名店グルメでは、初登場のカツサンドをはじめ、熊本県のラーメン、福岡県のとりかわ串など、食べごたえのある熱々のグルメが登場。スイーツでは、出来たてを楽しめるたい焼きやみたらし団子、ソフトクリームやパフェなども登場します。さらに、日にち限定でご提供する特別販売もご用意いたします。


会期：2月17日（火）～23日（月・祝）午前10時～午後7時30分 ※最終日は午後5時閉場


会場：そごう広島店 9階 催事場


出店数：36店舗うち、初登場3店舗


【イートイン営業時間】午前10時30分～午後7時30分（最終日は午後4時30分まで）


※ラストオーダー：午後7時まで（最終日は午後4時まで）


くわしくはこちらから⇒ https://www.sogo-seibu.jp/hiroshima/topics/202602gourmet-festa




食べごたえのあるボリュームグルメ

［熊本］熊本ラーメン 黒亭


●花椒白胡麻担々麺（1杯）・・・1,451円［各日限定50杯］


黒亭のとんこつスープとチーマージャン、唐辛子を合わせた担々麺スープに豚そぼろと薬味を添えました。






初登場


［東京］YES!!カツサンド


●熟成豚 サーロインカツサンド（1箱・3切入）・・・1,391円







［福岡］博多とりかわ大臣


●博多とりかわ＜たれ・しお＞


（5本）・・・各972円


（10本）・・・各1,836円


焼きを重ねてうまみをギュッと。うまみ広がるたれ味、カリっと香ばしいさっぱりしお味。







ほおばるぜいたく！ご褒美スイーツ

初登場


［兵庫］マックスイーツ


●キャラメルブリュレ ミルフィーユ（1ホール、直径約16cm）・・・1,681円


実演






［北海道］みれい菓


●札幌カタラーナ白桃杏仁（冷凍、1個）・・・1,728円［各日限定50個］



●いちごみるくサンデー（1個）・・・621円


コクがあってさっぱりいちごみるくの味のソフトクリーム。







［愛知］八百甚


１.でら！いちご（1個）・・・860円


２.でら！キウイ（1個）・・・760円


３.でら！ミックス（1個）・・・860円　






［兵庫］＆EARL GREY


●ラミントン（プレーン・アールグレイ・チョコ／1個）・・・各486円


●アールグレイリッチミルク（1個）・・・660円


●キャラメルミルクティー（1個）・・・660円







限定特別販売

■2月17日（火）～20日（金）限定


［京都］阿闍梨餅本舗 満月／阿闍梨餅（1個）・・・141円［各日限定1,000個、お一人さま10個限り］


■2月21日（土）限定


［東京］京粕漬 魚久／いろとりどり四人家族（1セット／銀鮭京粕漬・さば京粕漬・本さわら酒粕白味噌漬・まついかげそ京粕漬各1個）・・・1,080円［限定100セット］


■2月22日（日）限定


［長崎］松翁軒／チョコラーテ（1本、0.6号）・・・1,458円［限定64本］／カステラ（1本、0.6号）・・・1,458円［限定96本］