【MoMA Design Store】横尾忠則 生誕90周年を記念したPop-Upを開催

ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア、MoMA Design Store（運営本社：千代田区）では、2月19日（木）より表参道ストアおよびオンラインストアにて、アーティスト横尾忠則の90歳イヤーを記念した、特別なPop-Upイベントを開催いたします。独創的な色彩と遊び心あふれる作品世界を、日常の中で楽しめる商品ラインナップでご用意しました。さらに、心斎橋ストアと一部ロフトの店舗（渋谷、銀座、池袋）で同時展開される、日本人アーティストを特集した「Japanese Artist」でも、横尾忠則グッズをお買い求めいただけます。長年にわたりアートシーンを刺激し続けるその魅力を、ぜひこの機会にご体感ください。

株式会社ロフト（左）横尾忠則 ポスター NEW YORK /（右）横尾忠則 ポスター 日の本の猫

概要

< Tadanori Yokoo Pop-Up >

期間：2026年2月19日（木）～ 3月19日（木）

店舗：MoMA Design Store 表参道、オンラインストア

< Japanese Artist 特集 >

期間：2026年2月19日（木）～ 3月19日（木）

店舗：MoMA Design Store 心斎橋、at ロフト（渋谷、銀座、池袋）

横尾忠則 ミート皿 Mouth Wave 税込17,600円1968年にニューヨーク近代美術館（MoMA）で開催された展覧会「Word and Image: Posters and Typography from the Graphic Design Collection of the Museum of Modern Art, 1879-1967」のために横尾忠則が製作したポスターのデザインをモチーフにしたアイテムです。展覧会のタイトルの"Word”を口で、"Image"を目で表現しています。横尾忠則 ソックス WORD AND IM AGE 税込2,640円 ※仕様が変わります。横尾忠則 ソックス WORD AND IM AGE 刺繍 ホワイト 税込3,850円 ※全6色展開。

販売商品一例

※店舗により取扱い商品が異なります。

横尾忠則 Phantom Glass 3個セット 税込9,350円TOKYO CULTUART by BEAMS 横尾忠則 ロングスリーブ Tシャツ 税込12,100円横尾忠則 GENKYO ビニールポーチ 税込2,200円TOKYO CULTUART by BEAMS 横尾忠則 / 手ぬぐい 髑髏（黒）（藍）各税込2,750円TOKYO CULTUART by BEAMS 横尾忠則 NEW ERA キャップ LIP 税込8,250円横尾忠則全集 復刻版 ハードカバー 税込16,500円横尾忠則 魔除猫フィギュアストラップ 税込1,408円（ブラインドボックス）

About Tadanori Yokoo

1936年生まれ。日本のグラフィックデザイナー、イラストレーター、版画家、画家で、MoMAに多数の作品が収蔵されています。1960年代にはサイケデリックで幻想的なポスター作品によって東京のアヴァンギャルド・アートシーンで高い評価を得ました。草月アートセンターを拠点に、寺山修司、土方巽、唐十郎らとの舞台芸術や詩集の装丁、実験的アニメーション制作など幅広く活動。美術・デザイン・政治の境界を越えた革新的な表現で、現在も国内外で高い評価を受けています。

About MoMA Design Store

MoMAデザインストアでは、訪れるたびに、発見、喜び、インスピレーションを得ることができます。グッドデザインを人々の生活に届けるという使命のもと、MoMAデザインストアは、世界中のアーティスト、デザイナー、メーカーを探し求め、入念に検討したデザイン基準に見合うアイテムを厳選しています。MoMAの展示を手掛けるキュレーターが認めたものだけに出会える世界で唯一の場所、それがMoMAデザインストアです。売上はすべて、MoMAにおける画期的な展示やコレクションの保存、さまざまな教育プログラムに役立てられています。オンラインストア momastore.jp、表参道、京都、心斎橋の直営店のほか、一部ロフト店舗、そしてニューヨークとソウルにて店舗を展開しています。

MoMA Design Store オンラインストア

https://www.momastore.jp

MoMA Design Store 表参道

東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F

03-5468-5801



MoMA Design Store 京都

京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町58番地 ミーナ京都 1F

075-253-6450



MoMA Design Store 心斎橋

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館 4F

06-6282-6214



MoMA Design Store 渋谷ロフト

東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト 1F

03-3462-3807



MoMA Design Store 池袋ロフト

東京都豊島区南池袋1-28-1 ヨドバシHD池袋ビル 9F

03-5960-6210



MoMA Design Store 銀座ロフト

東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3F

03-3562-6210

