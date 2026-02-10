大阪城の春を彩る、究極の「お花見弁当」解禁！「賛否両論」笠原将弘氏の感性が光る1箱を。

株式会社ニュー・オータニ写真はイメージです

ホテルニューオータニ大阪

春のテイクアウト商品『賛否両論 お花見弁当』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/satsuki/sakura-bento/

ホテルニューオータニ大阪は、東京・恵比寿にある予約が取れない日本料理の名店「賛否両論」の店主、笠原将弘氏が監修するテイクアウト弁当『賛否両論 お花見弁当』を、オールデイダイニング「SATSUKI」にて2026年2月21日（土）～4月19日（日）の期間限定で販売します。春の訪れを祝う彩り豊かな食材を贅沢に使用し、ホテルの“美味しい”を詰め込んだ豪華絢爛なお弁当を携え、桜色に染まる大阪城公園へお花見に出かけてみては。

「満席で食べられないの？」ファンの熱い声に応え、伝説の味が“お花見弁当”に！

予約困難店として知られる「賛否両論」の店主であり、多くのメディアにご出演の笠原将弘氏。2026年2月14日(土)、15日(日)にホテルニューオータニ大阪で開催される『恵比寿「賛否両論」フェア』は、告知直後から予約が殺到。ランチ・ディナーともに早々に満席となり、「どうしても笠原氏の料理を食べたい」「予約が取れず諦めきれない」といった切実なご要望を数多くいただきました。



そんな皆さまの熱い想いにお応えすべく、急遽決定したのがこの『賛否両論 お花見弁当』の販売です。フェアの枠を超え、より多くの方に“予約の取れない名店”の味を愉しんでいただけるよう、お花見シーズンに最適なテイクアウト形式でご用意いたしました。

春の息吹を五感で愉しむ、創意工夫を凝らした贅沢な献立

新しい季節の訪れを感じさせる旬の素材をふんだんに盛り込み、笠原氏流のひと手間を加えたオリジナリティーあふれるメニューをご用意しました。繊細な技法で仕上げた旬の焼き物や、春の香りを閉じ込めた炊き込みご飯など、蓋を開けた瞬間に春の情景が広がるようなラインアップです。

大阪城を望む究極の特等席！優雅に花見を愉しむプラン

スカイラウンジ フォーシーズンズ

「お花見の予定を立てても、天候が心配……」という方のために、ホテル最上階のスカイラウンジで『賛否両論 お花見弁当』を愉しめる特別プランをご用意しました。目の前にそびえ立つ大阪城天守閣と、眼下に広がる桜並木を一度に見渡せる特等席は、まさに絶景の一言。寒い日や雨の日でも、快適な空間で、移ろう春の景色を眺めながら優雅に豪華弁当をご堪能いただけます。

重要文化財に囲まれた「西の丸庭園」のソメイヨシノを中心に、園内全体で約3,000本の桜が咲き誇ります。お弁当を片手に、歴史情緒あふれる桜景色を満喫する、この時期だけの贅沢なひとときをお過ごしください。

販売概要

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/4seasons/sakura-bento/

ホテルニューオータニ大阪

春のテイクアウト商品

『賛否両論 お花見弁当』

[期間] 2026年2月21日（土）～4月19日（日）

■テイクアウト

[お引渡し時間]11：00～14：00

[料金] \7,000（税込）

※2日前15：00までの予約制

[お引渡し場所] ホテルニューオータニ大阪 オールデイダイニング「SATSUKI」（ロビィ階）

[ご予約・お問合せ] Tel: 06-6949-3234（SATSUKI直通）

https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/satsuki/sakura-bento/

■ホテル館内（スカイラウンジ フォーシーズンズ）でのお食事

[時間] 12：00～14：00

[料金] \7,500

※サービス料別、お味噌汁付

※3日前15：00までの予約制

[場所] ホテルニューオータニ大阪 スカイラウンジ「フォーシーズンズ」（18階）

[ご予約・お問合せ] Tel: 06-6949-3294（フォーシーズンズ直通）

https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/4seasons/sakura-bento/

ホテルニューオータニ大阪は、1986年9月1日の開業以来、世界中のお客さまのご愛顧を賜りながら大阪城とともに歩み続け、2026年に40周年を迎えます。

これまでの歴史を礎に50年、100年と続く未来を見据え、おもてなしの進化と“ニュー”の創造を重ねてまいります。今後もさまざまな新商品を予定しておりますので、ぜひご期待ください。