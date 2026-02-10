累計販売数300万点を突破した日焼け対策アイテム「ヤケーヌ」より、アームカバーが待望のリニューアル！「ヤケーヌアームカバー」2月10日(火)発売開始！

株式会社丸福繊維ヤケーヌアームカバー

日焼け・熱中症対策商品の企画製造を行う株式会社丸福繊維（本社：愛知県西尾市、代表：村瀬 智之）は、累計販売数300万点を突破し、2025年楽天年間ランキング「スポーツ・アウトドア部門」で第2位※を受賞した日焼け対策専用フェイスカバーシリーズ「ヤケーヌ」を販売しています。同シリーズでは、夏の人気モデル「ヤケーヌ爽クール」をはじめ、入荷のたびに完売するなど高い支持を集めている、シリーズ最高のUVカット率を誇る「ヤケーヌ99.9ブラックレーベル」など、用途やシーンに応じたラインナップを展開しています。このたび、ヤケーヌ生地を使用した、ユーザー待望の「ヤケーヌアームカバー」を2月10日（火）12:00より公式オンラインショップにて発売いたします。

丸福繊維公式オンラインショップ（https://yake-nu.shop-pro.jp/?pid=172331783(https://yake-nu.shop-pro.jp/?pid=172331783)）

「ヤケーヌアームカバー」は、フェイスカバー「ヤケーヌ」と同じ日本製高機能糸を使用しています。生地(糸)自体にUVカット効果のあるチタンを練り込んでいるため、何度洗濯を繰り返してもUVカット効果は半永久的に持続します。内側はメッシュ仕様で通気性が高く蒸れにくい設計で、二の腕上部にはストッパーを備えることで、ずれにくく快適な着用感を実現しています。

通勤・通学、自転車での移動などの日常使いからスポーツシーンまで、幅広い場面で長くご愛用いただいている「ヤケーヌアームカバー」は、日焼けや暑さ対策を意識したいこれからの季節に、日常からアクティブなシーンまで幅広く活躍します。

※集計期間：2024年8月17日(土)～2025年8月11日(月) スポーツ・アウトドア部門

■ ヤケーヌアームカバー リニューアルポイント ■

ストレッチバインダー不使用で着け心地UP

手の甲先端部分は、縫製にストレッチバインダーを使用しない仕様とすることで、肌への当たりを抑え、より快適な着け心地に仕上げました。

フリーサイズにリニューアル

従来のM・Lサイズ展開をフリーサイズに統一することで、サイズ選びの悩みを解消しました。

二の腕部分にはストッパーを備えており、サイズ調整がしやすく、幅広い方にフィットする仕様です。

■ヤケーヌアームカバーの特徴

通気性、広範囲カバー、手のひら自由

内側はメッシュ仕様で通気性が高く、蒸れにくく快適に着用できます。二の腕から手の甲までをしっかりカバーし、手のひらはオープンタイプのため、車の運転やスポーツ、スマートフォンの操作もスムーズです。

ストッパー付きでずれ落ち軽減

二の腕上部にはストッパーを備えており、スポーツなどで動きの多いシーンでもずれにくく、快適に着用できます。

■最高レベルのUVカットをいつまでも

何度洗ってもＵＶカットが下がらず経済的

「ヤケーヌアームカバー」はヤケーヌと同じ安心・安全の日本製高機能糸を使用し、生地(糸)自体にUVカット効果のあるチタンを練り込んでいます。後加工ではありませんのでお洗濯しても効果は半永久的に持続します。また、吸汗速乾性も高いのでサラサラとした肌触りです。

ヤケーヌアームカバー

■ 商品概要 ■

商品名：ヤケーヌアームカバー

カラー：ブラック

素材：ポリエステル100％

サイズ：フリー（ずれ落ち防止ストッパーで調整可能）

UVカット率：99.3％（UPF50+）

販売価格：2,860円（税込）

商品ページ：https://yake-nu.shop-pro.jp/?pid=172331783

【株式会社丸福繊維について】

社名：株式会社丸福繊維

本社所在地：愛知県西尾市戸ヶ崎町豊美5番地

代表取締役：村瀬智之

事業内容： 紫外線・熱中症対策商品の企画・製造・販売

設立： 1952年

HP：https://www.marufuku.ne.jp/

MARUFUKU楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/suzukachan/

株式会社丸福繊維