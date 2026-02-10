【新感覚 VRシアターイベント】『ユチョンVRシアター at 大阪』開催！チケプラ電子チケット導入！

株式会社チケットプラス

電子チケットサービス「チケプラ」を運営する株式会社チケットプラスは、2026年2月27日（金）～ 3月1日（日）に開催される、『ユチョンVRシアター at 大阪』のチケット販売を開始しました。また、チケプラ電子チケットが本イベントで採用されたことをお知らせします。

■大好評のVRシアターが大阪にもやってくる！

2025年10月に横浜で開催し、大盛況で幕を閉じた『ユチョンVRシアター』。皆さまからの熱いリクエストにお応えして、ついに大阪での開催が決定しました！

お届けするのは、2025年8月4日（月）にZepp Hanedaで行われた『ユチョン ファンコン2025Metro Love』のステージです。

また、ご来場いただいた皆さま全員に、Zepp Hanedaでのライブ写真を使用した「フォトポストカード（全5種ランダム）」をプレゼント！こちらには、ユチョンがライブ内でファンにプレゼントした、本人お気に入りの香り「アロマブルームシリーズ：サイレントムーン」の香りを纏わせており、香りからもユチョンが感じられるVRシアターとなっております。

五感を通じた最高の没入体験【ユチョンVRシアター】を、ぜひ大阪でもお楽しみに！

【イベント詳細】

ユチョンVRシアター at 大阪

⚫︎日程

2026年2月27日（金）～ 3月1日（日）大阪｜なんばパークスシネマ

⚫︎チケット料金（税込）

・4,000円

⚫︎販売期間（先着）

2026年2月9日（月）18:00 ～ 各日19:30

▶︎詳細・お申し込みはこちら

https://vrmode.jp/feature/yuchun_vr_o

▶︎PARK YUCHUN オフィシャルファンクラブ「YUNIVERSE」

https://pyc-yuniverse.fanpla.jp/

■エンタメファンのための電子チケット「チケプラ」

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者の公認の公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績及び利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」はのべ累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG(旧名称)という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。