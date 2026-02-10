【学生の声から誕生】必要なものを“ざっくり入れて”持ち歩ける、新バインダーブランド「ZIPPLE（ジップル）」新発売

マルマン株式会社

マルマン株式会社（本社：東京都中野区）は学生の通学・教室移動シーンで求められる「荷物整理」「使いやすさ」「自分らしさ」を追求したB5サイズの新バインダー 『 ZIPPLE （ジップル）』を、2026年2月13日（金）より一部の文具小売店にて販売いたします。

バッグのごちゃごちゃ、教室移動の不便を解消！

■製品特長

バインダー表紙に周囲をぐるっと閉じられる“ぐるっとジッパー”付き！ルーズリーフやプリントだけでなく、文具・小物・ガジェットまでをまとめて収納でき、持ち運びを快適に。

【たっぷり入って持ち物まとまる】

１.中身が落ちない、汚れない！ぐるっとジッパー

２.文具や小物をまとめて収納！マルチケース付き

３.大事な書類や予備のリーフもきれいに保管

3つの表紙裏ポケット

【便利で使いやすい工夫がいっぱい】

４.6mm横罫ルーズリーフ10枚入り

５.シャーペンで書き込めるラミネートタブインデックス

６.大きめでつかみやすい丸形の引き手

７.軽くて丈夫なプラスチックバインダー

また、「ZIPPLE（ジップル）」という名称は、「ZIP（ジッパー）」と「FULL（たっぷり収納できる）」を掛け合わせた造語。必要なものを気軽に詰め込んで持ち歩ける、本製品の特長を表現したネーミングです。

■開発背景

【学生の“荷物問題”に着目】

- 通学バッグをスッキリさせたい- 移動時に、文具を手持ちのポーチに一時収納したい- 忘れ物を防ぎたい

上記課題に加え、持ち物をスマートに取り出し、持ち出せるバッグインバッグのような機能が求められていることが調査から判明。さらに、持ち物を自分らしくアレンジ・カスタマイズしたいという気持ちも高まっています。ジップルはこうした学生のリアルな声とトレンドに応える形で誕生しました。

■便利な使い方！

持ち物をジッパーの中にまとめれば、

中身を落とさず汚さず、通学バックの整理にも！

教室移動のときは教科書やプリントなど必要なものを入れて持ち運びを快適に！

マルチケースは文具以外にリップや目薬など身の回りグッズを入れても◎

表紙ポケットにお気に入りの写真を入れたり

ジッパーにチャームを付けてカスタマイズ！

製品概要

価格：2,200円（税込）

サイズ：B5

カラー展開：ブラック/カーキ/パープル/ライトピンク/ミント

セット内容：6mm横罫ルーズリーフ10枚/ラミネートタブインデックス5山

マルチケース1個/サイドインポケット/2段ポケット

Creative Support Company marumanについて

創業以来「紙」にこだわり続け、“Creative Support Company” としてすべての人を創造的にするサービスの提供を目指す、文具製造・販売会社です。

1920年初代井口興一が東京神田において創業。「子どもたちが、夢を思いきり描けるように」との想いで学習用スケッチブックの製造販売を開始しました。その思いは創業当時から現在まで変わることなく、「書く」「描く」ことから始まる無限の発想を広げる紙製品の開発をしています。このようにして生まれた「図案スケッチブック」や「クロッキーブック」といった、ロングセラーブランドを多数世に送り出し、現在でもなお愛され続けています。2020年に創業100周年を迎え、今後さらに事業を広げていきます。

公式HP・SNS

会社概要

- HP：https://www.e-maruman.co.jp/- Instagram：https://www.instagram.com/e.maruman/ ★各種ノートの使用方法をご紹介中- X：https://twitter.com/maruman_sketch- Facebook：https://www.facebook.com/e.maruman/

社名：マルマン株式会社

所在地：東京都中野区中央2-36-12

代表：代表取締役社長 井口泰寛

創業：1920年（大正9年）

事業内容：スケッチブック、ノートブック、バインダー、 ルーズリーフ等の製造販売、

画材用品の輸入販売 キャンソン社日本代理店、リラ社日本代理店