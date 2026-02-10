直木賞作家・永井紗耶子が贈る、「自由」に生きることの真実を描く感動の歴史小説『青青といく』2月10日発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区）は、永井紗耶子氏の新作長編小説『青青といく』を2026年2月10日（火）に発売しました。

直木賞・山本周五郎賞ダブル受賞作『木挽町のあだ討ち』の実写映画化（2月27日公開予定）を控え、注目を集めている永井紗耶子氏。新たな主人公として選んだのは、江戸の世に「自由ナル」生き方を説き、諸藩や武士に商業の重要性を伝え、経済の立て直しを助言して日本中を歩いた稀有な儒学者・海保青陵と、その弟子の弥兵衛です。

弥兵衛の弟子入り後、わずか四か月ほどで師の青陵は急逝。最後の弟子となった弥兵衛は、「遺灰は空に撒け」という師の遺言を胸に、青陵ゆかりの人々を訪ね、その人生を辿っていきます。自由気ままで世間のしがらみに縛られない青陵に人生を変えられてしまった者たちが語り出す、亡き師の思いがけない過去、人知れぬ後悔とは。

窮屈な時代を生きる人々の心にしみる、人情味あふれる一作をお楽しみください。

《著者よりメッセージ》

江戸時代、人々は厳しい身分制の中で生きていた。

そんな中でも海保青陵は「自由自在」を掲げて生きていた。

現代を改めて見ると、江戸と変わらぬ窮屈があるようで……。

「もっと自由に」という青陵の声が届けば嬉しいです。

――永井紗耶子

全国の書店員さんからも感動の声続々！

『青青といく』試し読みはこちら :https://kadobun.jp/trial/aoaotoiku/entry-151432.html

蒔いた種は必ず芽吹く時が来る。それを実感できるようなラスト。

澄み渡る空を見上げ、清々しい気持ちが広がっていくような読後感。

素晴らしい作品でした。

――TSUTAYAサンリブ宗像店 渡部知華さん

タイトルの『青青といく』というその響きだけでも、自然と前向きな気持ちになります。

自由とは勝手に生きることではなく、自分で選び続けることなのだと、登場人物たちの言葉や生き方を通して実感しました。

心に残る台詞が随所にちりばめられており、「自分の人生、これでいいのかな？」と立ち止まってしまったときに、そっと背中を押してくれる一冊です。

――紀伊國屋書店新宿本店 新井沙佑里さん

時代が青陵に追いつかず苦い思いをしながらも

賛同する人達もちゃんといたことに明るい兆しを感じました。

人情にホロリと涙しながら天晴人生と空を見上げて叫びたくなりました。

――未来屋書店入間店 佐々木知香子さん

最新小説『青青といく』について

書店店頭用POP画像

◆あらすじ

「それを自由自在と言う」末弟子が見つける、師匠が遺した本当の教えとは。

弥兵衛が弟子入りをして間もなく、師の海保青陵は亡くなった。当代きっての儒学者で、経済にも精通し、江戸の世に「自由ナル」生き方を説いた青陵。京弓師の跡取りでありながら職人としては未熟で、算盤勘定や商いにばかり惹かれる16歳の弥兵衛に、その「商い」こそが世を変えると教え、「自由自在」に生きる道を示してくれた先生だった。最後の弟子となった弥兵衛は「遺灰は空に撒け」という師の遺言を胸に、兄弟子と連れ立って青陵ゆかりの人々を訪ね歩く。江戸の実弟、変わり者の絵師、川越の商人、秩父の家老、金沢の隠居、そして京――。青陵に人生を変えられた者たちが語り出す、亡き師の思いがけない過去、人知れぬ後悔とは。

◆書誌情報

発売日：2026年2月10日（火）

※電子書籍同日配信

定価：2,090円（本体1,900円＋税）

頁数：328頁

体裁：四六判上製 単行本

装画：水口理恵子

装丁：鈴木久美

ISBN：9784041148679

初出：小説野性時代2024年1月号～2025年7月号に隔月連載

発行：KADOKAWA

作品情報ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322312000924/

著者プロフィール

永井 紗耶子（ながい・さやこ）

1977年生まれ、神奈川県出身。慶應義塾大学文学部卒。2010年「絡繰り心中」で第11回小学館文庫小説賞を受賞し、デビュー。20年刊行の『商う狼 江戸商人 杉本茂十郎』で第40回新田次郎文学賞、第10回本屋が選ぶ時代小説大賞、第3回細谷正充賞、23年『木挽町のあだ討ち』で第36回山本周五郎賞、第169回直木賞を受賞。他の著書に『とわの文様』『きらん風月』『秘仏の扉』などがある。