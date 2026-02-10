(株)インボイス | 2026年2月24日（火）に、請求書受領から入金消込までの経理業務の効率を劇的に改善した事例解説セミナーを配信

株式会社インボイス

この度、株式会社インボイス（代表取締役社長：仁多見 斎 本社：東京都千代田区）は、株式会社アール・アンド・エー・シー社（代表取締役社長太刀川 秀臣 本社：東京都中央区）と、請求書受領から入金消込までの経理業務の効率を劇的に改善した事例を解説したアーカイブセミナーを配信致しますので、お知らせいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/113945/table/189_1_6f1cad5a078c593c871f60c72e21134f.jpg?v=202602101251 ]

■セミナー概要

経理業務において、日々の請求書処理や入金確認・消込作業に多くの時間を費やし、効率化に課題を感じていませんか？



特に、紙やメールでの請求書の受領業務、そして煩雑な入金データの突合・消込作業は、多くの企業でボトルネックとなります。

本セミナーでは、こうした経理業務における手作業による非効率性と時間的コストの課題、特に「請求書受領」と「入金消込」の効率化に焦点を当て、導入実績No.1の入金消込自動化サービスを提供する【株式会社アール・アンド・エー・シー社】と 受取請求書の量を減らしレイアウトを整える、一括請求サービスを提供する【株式会社インボイス】で、実際にこれらの業務効率化に成功し、成果を収めている企業の具体的な事例を6社ご紹介いたします。

■このセミナーでわかること- 手作業や目視の確認が多い経理プロセスをデジタル化で解決した事例- 様々な業種や企業規模での、各社の経理課題と解決までの流れ- 「入金消込」と「請求書受領」の業務効率化方法■こんな方にオススメ- 手作業による非効率性や、入力ミスなどに悩んでいる方- 経理業務のデジタル化による業務の簡素化方法を探している方- 経理業務における効率化の具体的な成功事例やゴールのビジョンが知りたい方

