2026 Snowflake Data SuperheroesにDATUM STUDIO プリンシパルエンジニア 梶谷 美帆が3年連続で選出

DATUM STUDIO株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：武智 壮平、以下、DATUM STUDIO）は、Snowflake合同会社（以下、Snowflake）が選ぶ「2026 Snowflake Data Superheroes（以下、Snowflake Data Superheroes）」に、弊社データエンジニアリング本部 プリンシパルエンジニアの梶谷 美帆が3年連続で選出されたことをお知らせします。

「Snowflake Data Superheroes」について

https://medium.com/snowflake/celebrating-the-2026-data-superheroes-e1ca84f89020

Snowflake Data Superheroes は、教育活動、カンファレンス登壇、コンテンツ制作などを通じて、Snowflakeエコシステムの成長を牽引するコミュニティリーダーを称えるプログラムです。本プログラムに選出されたメンバーは、単なる技術のエキスパートに留まらず、エコシステムを共創の場へと導く「語り手」「革新の担い手」そして「繋ぎ手」としての役割を担っています。彼らは、AIデータクラウドの可能性を切り拓く選りすぐりのリーダーです。画期的なソリューションの設計から次世代の育成に至るまで、自らの知見を惜しみなく共有し、Snowflakeコミュニティの核として、エコシステムの発展に大きく寄与していることが評価され、選出に至りました。

梶谷の「2026 Snowflake Data Superheroes」選出について

梶谷は2024年から続けて3度目の選出となりました。今年度は世界25カ国から125名が選出され、そのうち日本から選ばれた15名のうち1名が梶谷です。

梶谷並びにDATUM STUDIOは、今後も多様なプラクティスを有するSnowflakeのサービスパートナーとして、より一層クライアントのビジネスに持続的成長と新たな可能性を提供してまいります。

梶谷 美帆よりコメント

3年連続でSnowflake Data Superheroesに選出いただき、Snowflakeの一ファンとして

冥利に尽きる思いでございます。日頃よりご一緒させていただいているSnowflakeコミュニティの皆さま、そして社内外で活動を支えてくださる関係者の皆さまに、心より御礼申し上げます。

昨年のSnowflake“は Simplicity”をキーワードに、複雑性を排し、実現したいことをより迅速に形にできるよう進化を遂げてきました。AI活用の実装ハードルを着実に下げつつ、データの相互運用性やリアルタイム連携の強化、開発環境の拡充、さらには自動的なパフォーマンスの最適化など、多面的な進化によって企業のデータ活用を一層後押ししていると認識しております。

当社におきましても、これらのアップデートを適切に理解し、設計・運用まで含めた実践知として整理することで、皆さまのデータ活用に貢献できるよう取り組んでまいります。

あわせて、コミュニティのさらなる発展に少しでも寄与できるよう、学びや成果を積極的に共有し、議論が生まれる場づくりにも尽力いたします。SnowVillageに関わるすべての方々に「このコミュニティに参加してよかった」と感じていただけるよう、今後もこの名誉に恥じぬよう一層精進し、Snowflakeの価値を最大限に引き出す活動を継続してまいります。

梶谷 美帆（Miho Kajiya）プロフィール

回路設計CADソフトウェア開発会社にて各種開発業務を経験後、2019年にDATUM STUDIO入社。現在はデータエンジニアリング本部に所属し、データ基盤開発を担当する傍ら、グループリーダーを務める。また、社内外のセミナーやイベントに登壇するなど精力的な活動を行っており、Snowflake Data Superheroesのほか、2025年にはデータ活用の実践知を継続的に発信しコミュニティに貢献した個人を称える表彰プログラム「primeNumber DATA CHAMPIONS」にも選出された。

DATUM STUDIOにおけるSnowflakeサービスの取り組み

https://datumstudio.jp/snowflake/

DATUM STUDIOは、多様なSnowflakeプラクティスを有するパートナーに与えられる、AI データクラウド サービスパートナー最高位ランクの「ELITE」に認定され、これまで日本国内45社以上のクライアントに対して、Snowflakeの導入・運用を支援してきました。

また、生成AIを活用した多数の開発実績が評価され、Snowflakeが提供するAI搭載の企業向けデータエージェント「Snowflake Intelligence」の日本ローンチパートナーにも認定されています。

弊社には、150名以上のデータエンジニア・データサイエンティストが在籍しており、お客さまの経営課題を的確に捉え、解決策の提案から安定したデータ運用を実現するためのアーキテクチャを設計・構築します。また、Snowflakeを活用した分析サービスやCRMなどの各種システムとの連携による施策実行まで、End to Endでサポートします。

DATUM STUDIO株式会社について

https://datumstudio.jp/

DATUM STUDIO株式会社は、データとテクノロジーでビジネスに持続的成長と新しい可能性を提供する会社です。データとツールをどのように使えばビジネスの価値を生むかについて、お客さまの状況とニーズに合わせ、ツール導入、社員研修、分析コンサルティングなど適切な支援を行います。特にデータマイニング領域において豊富な経験・技術力を有しており、データにあわせた独自のアルゴリズム構築、カスタマイズに強みがあります。

事業内容：データ活用コンサルティング、データ分析支援、システム開発、人材育成、セミナーなど

所在地 ：東京都目黒区下目黒1-8-1 目黒アルコタワー16F

代表者：代表取締役社長 武智 壮平