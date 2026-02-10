新しいクラスメイトとの出会いを＜Campus＞が応援！限定キャンパス＜ポジティブ＆リラックス＞アイテムを発売

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、学生のまなびを支える “まなびかた”のブランド＜Campus＞より、期待と不安が入り混じる新学期の心境に寄り添い、新しい環境へ一歩踏み出す勇気を後押しする、限定デザイン＜ポジティブ＆リラックス＞シリーズ14種58品番を2026年2月17日（火）より発売します。

友達づくりのきっかけを作り出す「コミュニケーションツール」としての仕掛けと、空を想わせるグラデーションと明るく軽やかなカラーを組み合わせた限定デザインで、新学期の学生を応援するラインアップです。

学生にとって、新入学や進級を迎える新学期は新しいクラスメイトに出会う季節であり、新しい環境への期待とともに、「クラスになじめるかな」「気の合う友達ができるかな」といった不安が入り混じる時期です。キャンパスは、こうした新学期特有の学生の心理に着目し、不安な気持ちを優しく包み込み、新しい環境へ一歩踏み出す勇気を後押しする＜ポジティブ＆リラックス＞をテーマとしたデザインをあしらったアイテムを発売します。

本シリーズでは、クラスメイトとの自然な会話を生む仕掛けも各アイテムにご用意しています。ラインアップには、友達とシェアしやすいミニサイズ設計の「限定キャンパス よく消えるのに折れにくい消しゴム（チャック袋入り）＜ポジティブ＆リラックス＞」や、推しグッズをさりげなくディスプレイして推し活を楽しめる「限定キャンパス サブ文具をすっきりしまえるツールポーチ＜ポジティブ＆リラックス＞」など、持っているだけで会話のきっかけになる「コミュニケーションツール」としての役割を兼ね備えたアイテム14種58品番です。

前向きで気分が上がるデザインと、友達づくりのきっかけとなる、「コミュニケーションツール」としての役割をあわせ持つキャンパスの限定デザインアイテムが、わくわくする学生生活のスタートを後押しします。

発売予定：2026年2月17日（火） ※店頭展開日は店舗により異なります。

商品HP：https://kokuyo.jp/pr/campus2026limited

1. 限定キャンパスデザイン＜ポジティブ＆リラックス＞について

新学期における学生の期待と不安が入り混じる心境に寄り添い、前向きな新生活のスタートを応援する限定デザインシリーズです。空を想わせるグラデーションと、明るく軽やかなカラーを組み合わせたデザインで、抜け感のあるやさしい色合いが、新学期の不安や緊張にそっと寄り添い、曇りがちな気持ちをふわっと軽く、晴れやかにしてくれます。

2. 限定キャンパス＜ポジティブ＆リラックス＞ ラインアップ（一部抜粋）

(1) キャンパスのロゴが"Happy"に！見つけた喜びをシェアしたくなる、シークレットデザイン入りアイテム

１.限定キャンパス よく消えるのに折れにくい消しゴム（チャック袋入り）＜ポジティブ＆リラックス＞

小さくシェアしやすい通常品の約2/3のミニサイズの平行四辺形消しゴム5個をチャック袋にセットしたアイテムです。キャンパスのロゴが"Happy"に変わったシークレット柄がランダムで封入され、見つけた際の小さな喜びや、クラスメイトとの会話のきっかけを生む仕掛けになっています。

消しゴム本体は、コクヨ独自のハイブリッド製法により、高い消字性と折れにくさを両立しており、適度な硬さで狙った箇所をピンポイントで消すことができます。手にフィットし、細かい文字も消しやすい、平行四辺形型を採用しています。

限定キャンパス よく消えるのに折れにくい消しゴム（チャック袋入り）＜ポジティブ＆リラックス＞ 商品イメージ

２.限定キャンパスノート＜ポジティブ＆リラックス＞5冊パック 柄、カラー/ キャンパス フラットが気持ちいいノート＜ポジティブ＆リラックス＞3冊パック（既発売）

キレイなノートづくりをサポートする「ドット入り罫線」を採用したキャンパスノートシリーズから、2026年版限定デザインとして「キャンパスノート（5冊パック）」2種類と「キャンパス フラットが気持ちいいノート（3冊パック）」1種類をラインアップします。

今回のパックノートでは、一定の確率で表紙左上にデザインされている縦のロゴが“Happy”になったノートが出現します。出会ったときの“Happy”な気持ちをシェアすることで、友達づくりをサポートします。

詳細は下記プレスリリースをご参照ください。

https://www.kokuyo.co.jp/newsroom/news/category/20251203st.html

限定キャンパスノート、フラットが気持ちいいノート＜ポジティブ＆リラックス＞ （左から）柄、カラー、フラットが気持ちいいノート

(2) 推しをきっかけに、会話が生まれる！推しグッズをディスプレイして楽しめるアイテム

１.限定キャンパス サブ文具をすっきりしまえるツールポーチ＜ポジティブ＆リラックス＞

缶バッジやトレカなどの推しグッズをメッシュポケットでディスプレイできるツールポーチです。正面は程よい透け感のメッシュポケットになっており、さりげなく推しをディスプレイでき、クラスメイトとの会話のきっかけを促します。メインポケットには3つの仕切りがあり、文具を仕分けて収容できます。背面には持ち手を配置しているので、使用しない際は机の横にかけておくことで机を広く使うことができます。カラーはシトラスグリーン、サンライズピンク、スカイブルー、イブニンググレーの4色をご用意しています。

限定キャンパス サブ文具をすっきりしまえるツールポーチ＜ポジティブ＆リラックス＞（左）メッシュポケット 収容イメージ（右）内ポケット 収容イメージ

２.限定キャンパス 表紙をデコれるクリアノートカバー＜ポジティブ＆リラックス＞

透明台紙に好きな写真やステッカーをレイアウトして表紙部分のポケットに入れることで、ノートの表紙を自分仕様にデコレーションできるノートカバーです。着脱可能なので、ノートを使い終わってもカバーは再利用でき、ノート提出の際には外して提出することも可能です。推しグッズなどをディスプレイできるので、クラスメイトとの会話のきっかけを促します。カラーはスカイブルー、シトラスグリーン、トワイライトパープル、イブニンググレーの4色をご用意しています。

限定キャンパス 表紙をデコれるクリアノートカバー＜ポジティブ＆リラックス＞デコレーションイメージ

3. 商品一覧

メーカー希望小売り価格（消費税抜）：

限定キャンパス よく消えるのに折れにくい消しゴム（チャック袋入り）＜ポジティブ＆リラックス＞ 500円

限定キャンパス サブ文具をすっきりしまえるツールポーチ＜ポジティブ＆リラックス＞ 1,500円

限定キャンパス 表紙をデコれるクリアノートカバー＜ポジティブ＆リラックス＞ 500円

限定キャンパス ソフトリングノート＜ポジティブ＆リラックス＞ 330円

限定キャンパス 六角グリップで持ちやすいシャープペンシル＜ポジティブ＆リラックス＞ 700円

限定キャンパス 2色で塗り分けできるマーキングペン＜ポジティブ＆リラックス＞単品 200円、5本セット 1,000円

限定キャンパス テープのり＜ポジティブ＆リラックス＞（しっかり貼る）本体 360円、つめ替え用テープ 250円

限定キャンパス スティックのり＜ポジティブ＆リラックス＞（しっかり貼る） 180円

限定キャンパス キャップのない携帯ハサミ＜ポジティブ＆リラックス＞ 910円

限定キャンパス ノートのように使えるバインダー＜ポジティブ＆リラックス＞ 660円

限定キャンパス 秒でパッと開けられるバインダー＜ポジティブ＆リラックス＞ 880円

限定キャンパス ルーズリーフ＜ポジティブ＆リラックス＞ 370円

限定キャンパス トレーになるクリアペンケース〈ポジティブ&リラックス〉 1,100円

限定キャンパス フラットが気持ちいいノート＜ポジティブ＆リラックス＞単冊 230円

（既発売）

限定キャンパスノート＜ポジティブ＆リラックス＞ 柄 オープン価格

限定キャンパスノート＜ポジティブ＆リラックス＞ カラー オープン価格

限定キャンパス フラットが気持ちいいノート＜ポジティブ＆リラックス＞3冊 オープン価格

ご参考）キャンパス 「ちょこ勉」商品について

“まなびかた”のブランド＜Campus＞より、春の新学期で忙しい学生をサポートする文具×メソッドの“まなびレシピ”の中でも、スキマ時間を有効活用する「ちょこ勉」を中心とした8種類44品番を２月17日(火)から同時に発売します。

詳細は下記をご参照ください。

プレスリリースURL：https://www.kokuyo.com/news/release/260210st2/

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室

https://www.kokuyo.co.jp/support/