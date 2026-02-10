【コートヤード・バイ・マリオット福井】人が集い、応援でつながる。まちなかの『中庭』から生まれるパブリックビューイング

マリオット・インターナショナル

コートヤード・バイ・マリオット福井（所在地：福井県福井市中央１丁目３番５号、総支配人：野中あずさ）は、2026年2月21日（土）福井市スポーツ課主催のもと開催されるパブリックビューイングイベントにおいて、特別協力として参画します。

『福井のランドマーク』コートヤード・バイ・マリオット福井

本イベントは、プロバスケットボールチーム・福井ブローウィンズの試合を観戦しながら、世代を越えた市民が集い、同じ時間と感情を共有することで、街に一体感と賑わいを生み出すことを目的としています。

また、Z世代アンバサダーが盛り上げ役として運営に参加し、応援の輪を広げることで、若い世代にも活躍の機会を創出します。

子どもから大人まで、世代を越えて市民が自然に交わり、街の一体感を育む場となることを目指しています。

当日は、会場となるホテル宴会場「紫陽花（あじさい）」がブローウィンズブルー一色に染まり、

地元福井のプロスポーツをきっかけに、市民の声援がひとつになって街の熱気を高めます。



会場では、フードやドリンクの無料提供に加え、ブローウィンズブルーをテーマにした演出を通じて、

訪れた人を想うホテルならではのもてなしの精神を大切にしながら、応援の高揚感を五感で感じられる空間を支えます。試合観戦にとどまらず、集い、語らい、同じ時間を共有する体験そのものを楽しめる場です。

本イベントの企画背景には、「人が自然と集い、同じ時間を共有し、つながっていく中庭（コートヤード）」というコンセプトがあります。プロスポーツという共通のテーマを囲み、声援や拍手を通じて人と人がつながる。

福井駅前に、新しい“福井の中庭（コートヤード）”の風景が生まれます。

コートヤード・バイ・マリオット福井では、地域に開かれた「市民の集いの場」として、スポーツや文化を通じた街の賑わいづくりを、行政・地域と連携しながら今後もサポートしてまいります。

■開催概要

■本イベントのポイント

- イベント名北陸コカ・コーラボトリング presents | 福井ブローウィンズ パブリックビューイング in コートヤード・バイ・マリオット福井- 開催日2026年2月21日（土）- 時間受付開始：14:00 / 試合開始15:05- 対戦福井ブローウィンズ × 山形ワイヴァンズ- 参加対象福井市内在住・通勤通学の方- 定員抽選で７０名様- 参加費無料- 申込方法福井市公式ホームページ内 専用フォームより(https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=9U13MxP9)- 申込締切2026年２月11日（祝・水）

１.福井駅前で”街ごと応援”

JR福井駅から徒歩２分というアクセス性の高い立地で開催。

プロスポーツを通じて、市民が集い、街に一体感と賑わいを生み出します。

２.会場は「ブローウィンズブルー」一色

ホテル宴会場をチームカラーで演出。

市民の声援がひとつになり、街の熱気が高まる応援空間を創出します。

３.寒い冬でも安心の屋内開催

屋内の宴会場で実施するため、天候や寒さを気にせず、どなたでも快適に観戦可能です。

４.フード・ドリンク無料提供

来場者にはフードやドリンクを無料で提供。

ホテルならではのもてなしの精神を大切にしながら、応援体験を支えます。

５.試合前・ハーフタイムも楽しめる演出

試合前やハーフタイムには、楽しいイベントを開催。ホテルで使える飲食ペアチケットなどが当たる豪華抽選会も実施。観戦の合間にも楽しみがあり、会場全体の一体感をさらに高めます。

６. Z世代アンバサダーが盛り上げ役に

若い世代が運営・演出に参加し、応援の輪を広げることで、

世代を越えて市民がつながる場を目指します。

■主催・協力

・主催：福井市スポーツ課

・協賛：北陸コカ・コーラボトリング株式会社

・特別協力：株式会社 福井ブローウィンズ

コートヤード・バイ・マリオット福井

■コートヤード・バイ・マリオット福井について

コートヤード・バイ・マリオット福井は、マリオット・グループホテルの一つとして、日本国内では、 コートヤード・バイ・マリオット名古屋に続く 7 軒目のコートヤード・バイ・マリオットブランドのホ テルとして、2024 年 3 月 15 日に開業しました。北陸初進出、福井県で初の外資系ホテルとして 2024 年 3 月に開業しました。JR 福井駅から徒歩 2 分。JR 福井駅前に誕生した 28 階建てビル「FUKUMACHI BLOCK」の高層階に位置し、福井市の素晴らしい眺めを見下ろすことができるホテルです。シンプルで 洗練されていることを表す「枯淡」をコンセプトに据え、福井の伝統工芸を取り入れつつ、シンプルな がら奥深い「美」を表現しています。

名称 ：コートヤード・バイ・マリオット福井

住所 ：〒910-0006 福井県福井市中央 1 丁目 3 番 5 号

開業日：2024 年 3 月 15 日

客室数：252 室

公式サイト：https://www.marriott.com/ja/hotels/kmqcy-courtyard-fukui/overview/

■Marriott Internationalについて

