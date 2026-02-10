スキマ時間を学習チャンスに！忙しい春の新学期の学習を助ける＜Campus＞アイテムを発売

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、学生のまなびを支える“まなびかた”のブランド＜Campus＞より、春の新学期で忙しい学生をサポートする、文具×メソッドの“まなびレシピ”の中でも、スキマ時間を有効活用する「ちょこ勉」を中心とした8種類44品番を2026年２月17日(火)から発売します。

キャンパスブランドは昨年9月にノートブランドから “まなびかた”のブランドへと刷新しました。文具を用いた“まなびかた”のヒントやアイデア“まなびレシピ”を提案し、モノとコト両面で学生のまなびをサポートすることを目指しています。今回、進級や進学で勉強への不安もありながら、やることが多く忙しい学生に向け、気軽に勉強習慣を身につけられる“まなびかた”の提案として「ちょこ勉」をテーマとしたアイテムを中心に発売します。

「ちょこ勉」はスキマ時間を有効活用する勉強法です。小さなサイズのバインダーやノートを活用することで、通学時間などのちょっとした時間に復習や暗記ができます。新学期は、生活リズムや勉強習慣が定まりづらく、忙しい時期。だからこそ、しっかりと時間を取って勉強をする「ガチ勉」ではなく、まずはスキマ時間を活用し、少しずつ勉強を習慣化させる「ちょこ勉」をお試しいただける文具をラインアップしています。

発売予定：2026年2月17日（火）※店頭展開日は店舗により異なります。

商品HP：https://kokuyo.jp/pr/campus2026bite-size-study

1．キャンパス 「ちょこ勉」商品（一部抜粋）

(1)書くことに集中したい派に「キャンパス ソフトリングノートA6サイズ」「キャンパス ソフトリングノートA7変形サイズ」

書くことに集中したい派におすすめのミニサイズのソフトリングノートです。ソフトリングノートはコクヨ独自のやわらかリングを採用したリングノートで、手に当たっても気にならないことが特長です。A6サイズとA7変形サイズがラインアップされています。カバンのポケットや衣類のポケットに入るサイズで、ちょっとした復習などにお使いいただけます。カラーはそれぞれブラック、グリーン、グレー、パープルです。

使用イメージ（左から）A6サイズ、A7変形サイズ(2)コンパクトにまとめて見返したい派に「キャンパス スキマ時間で勉強できるポケットノート」

コンパクトにまとめて見返したい派におすすめのポケットノートです。横幅がセミB５のおよそ半分になっており、セミB5ノート1ページを見開きページへコンパクトにすることができ、まとめやすく見返しやすくなっています。また、硬くて丈夫なラミネート加工の表紙を採用しており、カバンやポケットの中に入れても安心です。立ったままでの書き込みもしやすくなっています。カラーはブラック、グリーン、グレー、パープルをラインアップしています。

使用イメージ(3)1冊を自分なりにカスタマイズしたい派に「キャンパス ノートのように使えるバインダー A6サイズ」「キャンパス ノートのように使えるバインダー A7変形サイズ」

1冊をカスタマイズしたい派におすすめのミニバインダーです。開け閉めがしやすいとじ具と360度折り返せる薄くてスリムな仕様が特長です。A6サイズ、A7変形サイズをラインアップしており、カバンのポケットや胸ポケットからサッと取り出して学習することができます。TODO管理ができる罫線や、暗記学習に特化した罫線、そして使い勝手の良い無地のリフィルなど、バインダーだけでなく、中紙も拡充され、様々な学習を1冊で完結させることができるようになりました。バインダーの表紙カラーはブラック、グリーン、グレーの3色です。

使用イメージ（左から）A6サイズ、A7変形サイズ

2.「ちょこ勉」カラーラインアップ一例

ポケットノートとソフトリングノートはブラック、グリーン、グレー、パープルの4色。バインダーとペンケースはブラック、グリーン、グレーの3色展開となっています。

3. 商品一覧

メーカー希望小売価格（消費税抜き）：

「ちょこ勉」商品

キャンパス ノートのように使えるバインダー A6サイズ 480円、A7変形サイズ 420円

キャンパス ルーズリーフ

・キャンパス 暗記がはかどるルーズリーフ A6サイズ 310円

・キャンパス 優先順位が分かるTODOルーズリーフ A6サイズ 200円

・キャンパス 多目的に使えるルーズリーフ（無地） A6サイズ 200円、A7変形サイズ 180円

キャンパス スキマ時間で勉強できるポケットノート 380円

キャンパス ソフトリングノート A6サイズ 280円、A7変形サイズ 260円

キャンパス ノートのように開くペンケース 1,700円

限定キャンパス 濃く軽く書けるゲルインクボールペン 220円

「ベース文具」商品

キャンパス よく消えるのに折れにくい消しゴム（黒）

・平行四辺形 M：150円、M1P：150円、M3P：450円、S：100円、S2P：200円、S5P：500円

・長方形 M：140円、M1P：140円、M3P：420円、S：90円、S2P：180円、S5P：450円

限定キャンパス 六角グリップで持ちやすいシャープペンシル 700円

4.教育社会学の専門家・大久保心氏の「ちょこ勉」に関するコメント

スキマ時間を活用する「ちょこ勉」の商品を発売するにあたり、 立教大学コミュニティ福祉学部助教で教育社会学を専門に研究する大久保心氏よりスキマ時間の活用が求められる社会的背景についてコメントをいただきました。

▼コメント

1日24時間のうち融通のきく時間の量は限られ、「これ以上勉強時間を増やすのは無理」「長時間の勉強だと集中が続かない」といった悩みは少なくないはずです。そして、「でも、今の生活リズムを崩さず成績を上げたい」という気持ちもよくわかります。近年の研究では、単に長時間勉強するよりも、時間の使い方を工夫して勉強のモチベーションやスキルを高めることの重要性が明らかになりつつあります。そこで、そのきっかけとして自発的な分散学習（「ちょこ勉」）を推奨します。

＜プロフィール＞

慶應義塾大学大学院社会学研究科後期博士課程単位取得退学。博士（社会学）。専門は教育社会学、社会階層論、子ども社会学。研究テーマは「教育格差と子ども期のライフスタイルの関連」。日本学術振興会特別研究員PD（東京大学）を経て、2024年より現職。主な論文に「子どもの生活時間の趨勢（1970-2020）」『時間学研究』2021年、「再生産／非再生産的な子どもの生活時間」『子ども社会研究』2024年など。

ご参考）「まなびレシピ」について

「まなびレシピ」とは、学生が気軽に試行錯誤しながら、主体的かつ継続的にまなびを続けるための、コクヨが提案する文具とメソッドを組み合わせた“まなびかた”のアイデアです。料理を完成させるまでの手順やプロセスは多様で正解がひとつでないように、勉強も自分に合ったやりかたが見つかるまで、試行錯誤を繰り返すことが重要と考えています。自分らしい“まなびかた”を発見するためのヒントとして、様々な「まなびレシピ」を提案していきます。今後は、実際にレシピを実践した学生の声の収集や、インサイトを捉えた「まなびレシピ」を開発していく予定です。

まなびレシピ：https://www.kokuyo.com/stationery/lp/campus/#ank-recipes

ご参考）限定キャンパス<ポジティブ＆リラックス＞商品について

“まなびかた”のブランド＜Campus＞より、友達づくりのきっかけを作り出す「コミュニケーションツール」としての仕掛けと、空を想わせるグラデーションと明るく軽やかなカラーを組み合わせたデザイン＜ポジティブ＆リラックス＞シリーズ14種類58品番を２月17日(火)から同時に発売します。

詳細は下記をご参照ください。

プレスリリースURL：https://www.kokuyo.com/news/release/260210st1/

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室

https://www.kokuyo.co.jp/support/