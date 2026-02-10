「デニムライク」シリーズからレディースアイテム新登場！　好評のメンズアイテムもバリエーション拡充

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』では、昨今のビジネススタイルの多様化に対応し、着心地の良さと適度なきちんと感を兼ね備え、さまざまなシーンで着用可能な「デニムライク」シリーズを展開しております。大変ご好評いただき、この度レディースアイテムにて新展開、メンズアイテムにてジャケット・パンツなどのバリエーションを拡充いたしました。ORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップにて販売しております。

ORIHICAオンラインショップURL（メンズ）：https://x.gd/RNioD

ORIHICAオンラインショップURL（レディース）：https://x.gd/neN5l

■好評の「デニムライク」シリーズがよりバリエーション豊かに

働き方の多様化やビジカジ・オフィカジの浸透に伴い、ビジネスウェアには「きちんと感のある見た目」と「ストレスのない着心地」が求められる傾向にあります。本シリーズは、デニム調生地の持つ馴染みやすさや親しみやすさを活かしつつ、オフィスや商談の場にもマッチする「きれい見え」を追求。白シャツにタイドアップした誠実なビジネススタイルから、Tシャツやスニーカーを組み合わせたこなれ感のあるオフスタイルまで、幅広いシーンで活躍するアイテムとなっております。また、ストレッチ性やウォッシャブル機能、撥水機能を備えた商品も揃え、快適な着心地をサポートいたします。

今季よりデニムライクシリーズからレディースアイテムが新登場。メンズアイテムでは機能性の高さが魅力の「スマートビズセットアップ」と 「BIZSPO(R)」 、高級感溢れる「LUXE」にてバリエーションを拡充いたしました。

これからもORIHICAは、お客様のニーズに寄り添った商品を開発・ご提案してまいります。

■デニムライクシリーズ 商品特長

１.「こなれ感」と「誠実さ」を両立させた絶妙なバランス

デニム調生地ならではのカジュアルさと、スーツ専門店ならではの縫製によるきちんとした見た目を兼ね備えております。合わせるアイテムにより、オン・オフ問わず幅広いシーンで着用いただけます。

２.豊富な機能性により快適な着心地を実現

ポリエステル素材の商品は自宅の洗濯機で洗濯可能なので、お手入れが簡単です。また、ストレッチ性や撥水機能のある商品も揃え、機能性と快適な着心地を実感いただけます。（LUXE商品は洗濯不可）

デニムライクシリーズ 商品特長（一部抜粋）

■THE THIRD SUITS(R)セットアップ

レディースアイテムからデニムライクシリーズが新登場。ウール混生地ならではの上品な質感と柔らかな風合いで、オフィスにもマッチするきれい見えするデザインが魅力です。カセット展開なので、シーンに合わせた着まわしコーディネートをお楽しみいただけます。

■スマートビズセットアップ

動きやすいストレッチ素材を採用し軽やかな着心地ですが、スーツ工場で縫製をしているため、立体的で体に沿い、着るだけできちんと見えが叶います。シャツからカットソーまでさまざまなインナーと相性がよく、しっかりとタイドアップすればビジネスシーンにも活躍します。マシンウォッシャブルに加え、ちょっとした雨でも安心の撥水機能も備え、お手入れが簡単でいつでも清潔に着用いただけます。

■スマートビズセットアップ LUXE

国産ウール100％でありながら、スラックスはウエストストレッチ仕様で4cm程自然にウエストが伸びるため、高級感のあるエレガントな印象と快適な着心地を両立しています。ドレスシャツにタイドアップでカッチリとした着こなしができ、カットソーやニットでビジカジライクなスタイルでもサマになります。

■BIZSPO(R)セットアップ

汎用性・機能性に優れ、あらゆるシーンで快適に着用できるBIZSPO(R)からデニム調柄が登場。程よい光沢感によるドレッシーさがありながらも、最大の魅力である「抜群のストレッチ」による着心地の良さや、マシンウォッシャブルのお手入れの手軽さは健在。ビジネスシーンからスポーツなどのアクティブなシーンまで、幅広く活躍するアイテムです。

