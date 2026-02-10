【新発売】自由に楽しむギフトスタイル。それぞれの“ちょうどいい”に寄り添うショートステムグラス『UTO』1脚入りギフトボックス

株式会社グローバルUTO Gift Box（1脚入）発売開始。ワインにも、ワイン以外にもフィットします。

ワイン関連機器の株式会社グローバル（本社：大阪市、代表取締役：和田 修）は、2025年10月発売以来、多くの飲食店でご採用いただいているショートステムグラス『UTO（ウト）』を、1脚入りギフトボックスで2026年2月12日（木）より発売します。

■『UTO（ウト）』について

『UTO（ウト）』は、ワインの香りや味わいを引き立てる機能的なボウルフォルムをベースに、さまざまなシーン、多様な飲みものにフィットするようコンパクトにデザインされたショートステムグラスです。

ワインはもちろん、ビールや日本酒、ソフトドリンクまで、使う人それぞれが理想とする“ちょうどいい”に応えます。オールデイ・オールシーンで自由に楽しめる点も魅力の１つです。

■ 自由に組み合わせて楽しむ、1脚入りギフトボックス

ワインにも、ワイン以外にも。UTO使用イメージ。共通仕様のギフトボックスに梱包されているので包装もしやすく、自由な組み合わせで選ぶ楽しみも。

今回のギフトボックスは、360ccと430ccの2サイズをそれぞれ1脚入りで商品展開。いずれも共通仕様のギフトボックスに梱包されています。

箱のサイズが共通のため、異なる容量のグラスを選んでも包装がしやすく、自由な組み合わせを楽しめるギフトスタイルです。グラス1脚から選べるため、身近な人へのミニギフトや自分へのプチご褒美に、2脚を選んでペアギフトとしてなど、さまざまなギフトシーンに応じて選べます。

・気軽なミニギフトとして1脚贈る

・同じ容量のグラスで揃えて定番ペアギフトに

・異なる容量のグラスを組み合わせて特別なギフトに

・自分へのプチご褒美に1脚だけ購入

“ちょうどいい”を選んで贈れるので、贈る側も受け取る側も、納得感のあるギフト体験につながります。

■『UTO（ウト）』ー 名前に込められた想い

UTO ロゴ

『UTO（ウト）』には、「YOU TO（と）＝あなたと、ともに」という意味が込められています。

また「ウト」は「烏兎」とも書き、「日（太陽）」と「月」を象徴する言葉です。

そこから、“オールデイで活躍するグラス”というコンセプトを重ね、

一日を通して、使う人それぞれの時間に寄り添う存在でありたいという想いを込めています。

■パッケージデザインに込めた考え

『UTO』は、“オールデイ・オールシーン”、使う人それぞれの “ちょうどいい”にフィットするグラスとして開発されました。朝・昼・夜と移ろう日常の時間軸に寄り添うグラスのギフトボックスとして、そのパッケージデザインにもコンセプトが反映されています。

UTO Gift Box（1脚入）箱 イメージ

パッケージカラーには、マスタードカラーを採用しています。

朝の自然光にも、夜の間接照明にもなじみ、一日の時間の流れに調和するカラーです。太陽や土といった日常に触れる自然物とも相性がよく、特別過ぎない取り入れやすさを意識しました。

また、ワイン専用を想起させる強い主張色（ボルドーやブラック、深緑など）をあえて避けることで、

用途の幅広さを視覚的に伝え、「ありきたり」から脱却した、「特別すぎず、でもどこか印象に残る雰囲気」が感じられるよう表現しました。

店頭や棚に並んだ際にも、自然と視線を引き寄せる点も、この色を選んだ理由のひとつです。

ロゴには、少しつやのあるブラックカラーの箔押しを施しています。

朝と夜、どちらの時間帯の表情にもなじむ最もニュートラルな表現を採用。過度に主張することはないものの、繊細なロゴのラインが見る角度によりつやめくことで、グラスの上質さを演出しています。

視認性と品の良さを両立させ、パッケージからも、なんだか気になる、手に取りたくなる佇まいを目指しました。

■商品情報

１．UTO 360cc Gift Box (1脚入)

UTO 360cc Gift Box (1脚入)

・商品番号：39052

・JAN：4520529390520

・サイズ：

グラス/口径53（最大径83）×168H（mm）、

箱/90×90×185H（mm）

・グラス容量：360cc

・素材：グラス/ノン・レッド・クリスタル、

箱/紙

・生産国：グラス/スロヴァキア、箱/日本

・価格：1,650円（税込）

２．UTO 430cc Gift Box (1脚入)

UTO 430cc Gift Box (1脚入)

・商品番号：39053

・JAN：4520529390537

・サイズ：

グラス/口径56（最大径88）×176H（mm）、

箱/90×90×185H（mm）

・グラス容量：430cc

・素材：グラス/ノン・レッド・クリスタル、

箱/紙

・生産国：グラス/スロヴァキア、箱/日本

・価格：1,650円（税込）

26年2月12日（木）より、グローバル オンラインショップ（https://www.globalwine.co.jp/shop/）で発売開始いたします。

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社グローバル 企画部 広報担当 森本宛

大阪市西区西本町1丁目5番3号 扶桑ビル2F

ナビダイヤル 0570-00-9686

E-mail: pr@globalwine.co.jp

【会社概要】

社 名：株式会社グローバル

所在地：

大阪本社：〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目5番3号 扶桑ビル2F

東京支店：〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目1番21号 新虎ノ門実業会館6F

札幌支店：〒060-0061 札幌市中央区南1条西4丁目5番地 大手町ビル9F

名古屋支店：〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目17番13号 名興ビル8F

福岡支店：〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目4番30号 西鉄赤坂ビル4F

事業内容：ワイン・酒関連機器（ワインセラー・サーバー・グラス・グッズ等）の販売、レンタル等



企業ホームページ：http://www.globalwine.co.jp/

グローバル オンラインショップ：https://www.globalwine.co.jp/shop/

グローバル Instagram：https://www.instagram.com/globalwine9686/

funvino ファンヴィーノ Instagram：https://www.instagram.com/funvino/

