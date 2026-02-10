参加無料！日本美術の巨匠たちの作品が一堂に会する入札会

株式会社加島美術

株式会社加島美術では、2026年2月21日（土）から3月1日（日）まで、「美術品入札会 廻 -MEGURU-」Vol.25を開催いたします。

「廻 -MEGURU-」は、近世・近代の日本画を中心に洋画、筆跡、版画、工芸など多様なジャンルの美術品を扱う入札会として2019年に誕生しました。創設以来、全国の出品者からお預かりした選りすぐりの作品を国内外の美術愛好家へご紹介し、現在では国内有数の日本美術オークションへと発展しています。

第25回となる本入札会では、奇想の画家として知られる伊藤若冲、曾我蕭白、長澤蘆雪や、近代日本画の礎を築いた横山大観、菱田春草など日本美術の歴史を彩ってきた名だたる作家たちの作品を一堂にご紹介いたします。また川瀬巴水の絶筆や、藤田嗣治直筆の猫、片岡球子の富士の秀作など、注目の優品がラインナップに名を連ねます。

また、江戸初期～末期にかけて栄えた大津絵、大正～昭和を代表する日本画家・伊東深水を特集いたします。

本入札会は、下見会ならびにオンラインにて、どなたでも無料でご参加いただけます。

日本美術の多様な魅力を味わえる廻オークションを、ぜひご体験ください。

大津絵

江戸と京を結ぶ東海道の宿場町・大津の周辺で発祥し、旅人の土産物として親しまれてきた大津絵。江戸初期から後期にかけて描き継がれ、庶民の暮らしとともに育まれてきました。肩肘を張らないおおらかな描線とユーモアあふれる絵柄、独特の色づかいは全国で人気を博し最盛期には100種にものぼる絵柄が描かれていました。そして近代では、民藝運動の提唱者・柳宗悦が「民画」と称して高く評価したことに加え、梅原龍三郎や小絲源太郎といった多くの文化人に所蔵されたことでも知られています。本入札会では、大津絵の始まりとされる仏画や、代表的な図柄である鬼の念仏、槍持奴など8点をご紹介いたします。

《阿弥陀三尊来迎図》

伊東深水

東京・深川に生まれ、若くして美人画の大家・鏑木清方に入門。歌川派浮世絵の系譜を受け継ぎ、時代を映しだすその画風が広く親しまれた、大正・昭和を代表する日本画家です。流麗な筆致と明快な色彩によって、はつらつとした気配のなかに、ほのかな色香を宿す女性像を描きだし、その女性美は深水風として高く評価されてきました。 本入札会では、深水の美人画の中でも代表的な図柄である「傘美人」を題材とした作品を3点出品するほか、羽子板を抱き羽を見つめる少女を描いた逸品など計9点をご紹介いたします。

2月13日（金）よりWebサイトにて全ての出品作品を公開・入札受付！

上《羽子》 下《積む雪》

下見会より早く出品作品の全ラインナップをご覧いただけます。

Webサイト:https://meguru-auction.jp

「美術品入札会 廻 -MEGURU-」Vol.25の2つのポイント!

出品作品をガラスケースなしで展示。作品の鑑賞はもちろん、実物のコンディションやサイズをご確認いただけます。

ポイント2：専門スタッフによる作品のご案内

下見会には、作品知識を備えた専門スタッフが常駐しています。技法や見どころ、作家背景など、気になる点があればその場でお気軽にご相談いただけます。

※下見会では常時展示されていない作品もございます。ご覧になりたい作品がございましたら、スタッフまでお申し付けください。

オリジナルカタログを無料進呈!

全出品作品が掲載されたオリジナルカタログを無料進呈しています。カタログ送付をご希望の方は、フォームよりお申し込みください。

※冊子カタログは数に限りがございます。配布上限に達し次第、Webカタログ配布となります。

カタログ申し込みフォーム:https://www.kashima-arts.co.jp/contact/

同時開催! 競り上がり式のWeb限定オークション

「美術品入札会 廻 -MEGURU-」Vol.25の開催に合わせて、Web限定オークションを開催いたします。「美術品入札会 廻 -MEGURU-」のWebサイトからご参加いただけます。

期間 : 2026年2月13日(金) ～ 3月11日(水)21時まで

Web限定オークション:https://meguru-auction.jp/mem_goodslist?action=interauc

「美術品入札会 廻 -MEGURU-」Vol.25 開催情報

下見会｜2026年2月21日（土）～ 3月1日（日）※入場無料 / 会期中無休

時間｜10：00 ～ 18：00

下見会会場｜加島美術(東京都中央区京橋 3-3-2)

出品数｜572 点

入札締切日｜2026年3月1日(日)18時

開札日｜2026年3月3日(火)15時

主催｜加島美術

Web:https://meguru-auction.jp