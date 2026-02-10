ニューヨークの名門ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス」京都店、最上級プライムビーフなどお肉料理の食べ比べもできる貸切りプラン「春の歓送迎会特別プラン」が登場

株式会社オーイズミフーズ

ニューヨーク発の名門ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス」（日本運営：株式会社 オーイズミフーズ、本社：神奈川県厚木市、代表：大泉 賢治）は、京都店にて、歓送迎会など大人数での会食が増える季節に合わせ、6名様から最大100名様までお食事をお楽しみいただける「春の歓送迎会特別プラン」を2026年3月20日（金）から4月28日（火）まで提供いたします。あわせて本プランの予約を開始いたします。

https://benjaminsteakhouse.jp/location/kyoto/

ベンジャミンステーキハウスとは、「ベンジャミン ステーキハウス」はニューヨーク・ブルックリンにある老舗のステーキハウスで経験を積んだベンジャミン・プロブカイとベンジャミン・シナナージが、同店で約20年に渡りステーキマスターとして腕をふるったシェフ、アーテュロ・マクレッドと共に、2006年マンハッタンに創業しました。

京都店は、町家を改装し、NYの華やかさに和が融合したモダンクラシックな雰囲気を兼ね備えた設え。木の温もりを感じる心地の良い、落ち着いた空間で、こだわりのステーキをご堪能いただけます。

春の歓送迎会特別プランでは、アメリカ本場のステーキハウス文化を体現する最上級グレードのプライムビーフ・サーロインを使用した「ローストビーフ」と、京都が誇るブランド牛「京都牛のステーキ」、イベリコ豚の3種のお肉料理を食べ比べをお楽しみいただける特別なプランです。さらに、春の訪れを感じさせる桜香るスパーリングワインカクテルを含む、120分のフリーフローもお楽しみいただけます。

また、アメリカステーキハウスらしい英語でのフレンドリーなサービスとおもてなしのスタイルで、観光で訪れるお客様からインバウンドのお客様まで、幅広いニーズに応えします。店内は100席を備え、大規模なグループ利用にも対応可能のほか、本プランでは用途に応じて個室、フロア貸切りをご用意しております。歓送迎会をはじめ、企業の会食や貸切パーティーなどプライベートなイベントにもご利用いただけます。

歓送迎会や会食、海外ゲストのおもてなしなど多様なシーンに向けて、ベンジャミンステーキハウスらしいプライムビーフの力強さと地元ならではの味わいをご提供してまいります。

■ベンジャミンステーキハウス 京都店 春の歓送迎会特別プラン概要

提供期間：2026年3月20日（金）～4月28日（火）

予約受付期間：2026年2月10日(火)～2026年4月27日（月)

価格：12,000円（税金・サービス料込み）

お客様からのお問合せ先： TEL 075-253-4466／MAIL bsh-kyoto@benjaminsteakhouse.jp

特徴

・ベンジャミンステーキハウスのメニューより厳選をした前菜3種類盛合せを提供

・メインの料理は、プライムビーフと京都ブランド牛「京都牛のステーキ」、イベリコ豚の食べ比べ

・仲間と心置きなく楽しめる120分のドリンク飲み放題付き

・人数の応じて個室もしくはフロア貸切りをご用意

・100 席完備で団体にも対応。プライベートな空間での特別なイベントやパーティなど一棟貸しも可能

・「阪急京都線 烏丸駅」「地下鉄烏丸線 四条駅」徒歩 3 分の好立地

店内ホール貸切り１.プライベートルーム京町屋を改装した一軒家店内ホール貸切り２.

所在地：京都市中京区東洞院通錦小路下ル阪東屋町660-1

アクセス：阪急「烏丸駅」より徒歩約3分・地下鉄烏丸線「四条駅」より徒歩約4分

営業時間：

Lunch 11:30-15:00 (LAST ORDER 14:00)

Dinner 17:00-23:00 (LAST ORDER Food 21:30, Drink 22:00)

日曜日、祝日、連休の最終日 17:00‐22:00 (LAST ORDER Food 21:00, Drink 21:30)

お客様からのお問合せ先：075-253-4466