GA technologiesのデータエンジニア1名が「Snowflake Data Superheroes 2026」に選出

株式会社 GA technologies

株式会社GA technologies[GAテクノロジーズ]（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：樋口 ⿓、証券コード：3491、以下「当社」）のデータエンジニアである是枝 達也が、AIデータクラウドを提供するSnowflake社が認定する「Snowflake Data Superheroes 2026」に選出されたことをお知らせいたします。

当社は、「テクノロジー×イノベーションで驚きと感動を生み、世界を前進させる。」を理念に掲げ、AI不動産投資「RENOSY（リノシー）」の開発・運営など、不動産をはじめ、さまざまな産業のビジネス変革に取り組んでいます。当社では膨大な物件データや顧客行動データの分析基盤としてSnowflakeを活用し、意思決定の迅速化や事業成長に直結するデータ活用を実現しています。是枝は画期的なソリューションの設計から次世代の育成に至るまで、自らの知見を惜しみなく共有し、Snowflakeコミュニティの核として、エコシステムの発展に大きく寄与していることが評価され、選出に至りました。

◆ 「Snowflake Data Superheroes」とは

「Snowflake Data Superheroes」は、教育活動、カンファレンス登壇、コンテンツ制作などを通じて、Snowflakeエコシステムの成長を牽引するコミュニティリーダーを称えるプログラムです。本プログラムに選出されたメンバーは、単なる技術のエキスパートに留まらず、エコシステムを共創の場へと導く「語り手」「革新の担い手」そして「繋ぎ手」としての役割を担っています。彼らは、AIデータクラウドの可能性を切り拓く選りすぐりのリーダーです。

◆ 是枝 達也プロフィール

【プロフィール】

是枝 達也（Data Division／Data Management）

名古屋大学大学院生命農学研究科修了。複数社でデータを活用したプロダクト開発や基盤構築・運用に従事した後、2025年、株式会社GA technologies入社。AI不動産投資「RENOSY」をはじめとする事業において、Snowflake を中核としたデータ分析基盤の設計・構築・運用において高度な専門性を発揮。個人としても技術ブログでの発信や登壇など、コミュニティ発展に大きく貢献している。

主な活動・業績

- Snowflake ユーザーグループ リーダー（WEST / HCLS）- SnowVillage Mayors（Snowflake コミュニティリード）- Snowflake Squad

【受賞コメント】

この度は、世界中の素晴らしいエキスパートの方々と共に、Snowflake Data Superheroesの一員に選出いただき、大変光栄に思います。

不動産業界は、データ活用によって効率化や透明性の向上だけでなく、事業成長に直結する価値を生み出せる分野です。今後もSnowflakeを核としたデータ基盤を通じて、意思決定や行動を変えるデータ活用を実践し、日本のデータエンジニアリングコミュニティの発展に貢献してまいります。

◆ 当社のData Divisionについて

当社では、データが経営の意思決定およびプロダクトの競争力の源泉であると考え、CTO直下にCDO（Chief Data Officer）が率いるData Divisionを設置しています。組織を「本部」として独立させることで、事業部を横断した高度なガバナンスと、Snowpark、AI/ML統合等の最新技術の迅速な導入を両立しています。

当社ではさらなるAI活用とデータ基盤の進化に伴い、世界レベルの技術に挑戦したいデータエンジニア、データサイエンティストを積極的に募集しています。

▼ Data Divisionの採用情報はこちら

AI / データサイエンティスト の求人一覧 - 株式会社GA technologies(https://herp.careers/v1/gatech/requisition-groups/3996f4ab-1628-43ac-9a29-8c43e627a3da)

当社は、今回の選出を機に、データプラットフォームのさらなる高度化とAI活用の加速を推進してまいります。

※本プレスリリースに記載されている会社名・団体および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

◆ GAテクノロジーズ 概要

社名：株式会社GA technologies

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 樋口 龍

URL：https://www.ga-tech.co.jp/

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー40F

設立：2013年3月

事業内容：

・AI不動産投資「RENOSY」の開発・運営

・SaaS型のBtoB PropTechプロダクトの開発

主なグループ会社：イタンジ株式会社、株式会社神居秒算、株式会社スピカコンサルティング、RW OpCo, LLCなど計30社 ※他、RW OpCo, LLC以下に28社