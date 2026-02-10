ISOIから新シートマスク「ドクダミポアマスク」「プラムグローマスク」が全国発売開始

Jayeonin Inc.

2026年1月下旬より順次販売開始

左）プラムグローマスク、右）ドクダミポアマスク

株式会社（本社：株式会社ジャヨンイン、代表取締役社長：イジンミン）が展開する韓国スキンケアブランド「ISOI（アイソイ）」は、肌悩みに合わせて選べる新シートマスク「ドクダミポアマスク」と「プラムグローマスク」（シートマスク）を、2026年1月下旬より全国のバラエティショップ、ドラッグストア、および公式オンラインストアにて順次販売開始いたします。

アイソイ ドクダミポアマスク■アイソイ ドクダミポアマスク

1枚入 220円（税込）、3枚入 660円（税込）

POINT１. 毛穴*¹＆ゆらぎケアを同時に

韓国産ドクダミエキス*²配合で、季節の変わり目のお肌の揺らぎをケア。さらに10種類のヒアルロン酸*3とPHA*4がうるおいと角質ケアで乾燥による毛穴へアプローチし、キメの整ったなめらかなお肌に導きます。

POINT２. 美容液ひたひたのヴィーガンシート

リヨセル100％の極薄シートが美容液をたっぷり含んで肌に密着。ヴィーガン性分解シートでお肌にも環境にもやさしい設計です。

POINT３. 敏感肌*5にもやさしい弱酸性処方

肌にやさしい弱酸性マスクで、肌荒れや角質が気になる肌を穏やかに整えます。

■アイソイ プラムグローマスク

1枚入 220円（税込）、3枚入 660円（税込）

POINT１. 気になるくすみ*6を時短ケア

プラムエキス*7とナイアシンアミド*8が肌を整え、明るい印象へ。10種類のヒアルロン酸*3が角質層まで浸透し、うるおいをチャージします。

POINT２. 透明感*9あふれるハリ肌へ

乾燥によるくすみをケアし、ふっくらとしたハリと透明感*9のある肌へと導きます。

POINT３. 美容液ひたひたのヴィーガンシート

ドクダミポアマスク同様、リヨセル100%のヴィーガン生分解シートを採用。美容液をたっぷりと含み、肌にしっかり密着します。

*¹ 肌を引き締めて整え、毛穴を目立たなくすること

*² ドクダミエキス（整肌成分）

*³ 加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Naなど（保湿成分）

*⁴ グルコノラクトン（整肌成分）

*5 全ての人に刺激がないということではございません

*6 乾燥による

*7 スモモ果実エキス（整肌成分）

*8 整肌成分

*9 うるおいを与え、乱れた肌表面のキメが整った印象のこと

■ISOI（アイソイ）について

「I am SO Independent, ISOI」

ISOIは、韓国で初めてナチュラルコスメとして政府機関に認定されたスキンケアブランドです。「オリーブヤング」で12年間累積販売1位*を記録するなど、韓国国内で高い支持を得ています。

肌に優しい自然由来成分にこだわり、有害性が疑われる成分は一切使用しないという哲学を貫いています。その品質は、ドイツの皮膚科学研究所「dermatest」の皮膚臨床テストで最高評価を獲得していることからも証明されています。

製品は、全国のドラッグストア、バラエティショップのほか、公式オンラインストア、Qoo10、楽天市場、Amazonなどの主要ECサイトでもご購入いただけます。

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

公式Instagram：https://www.instagram.com/isoi_japan/

*2012年11月～2024年9月オリーブヤングエッセンス部門累積販売額1位（リニューアル商品含む）

■会社概要

・ 会社名：Jayeonin Inc.（株式会社ジャヨンイン）

・ 代表者：代表取締役社長 Jinmin Lee（イ・ジンミン）

・ 設立：2008年 11月 7日

・ 所在地：4th floor, 21, Eonju-ro 133-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 06053

・ 事業内容：化粧品・健康食品製造販売

■お問い合わせ先

Jayeonin Inc.（株式会社ジャヨンイン）

TEL : (+82)2-6917-7300

Mail : overseas@isoi.co.kr

※受付時間：平日 9:00～18:00 (韓国土日祝日を除く)