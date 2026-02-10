クリス・ゴッターアップ ブリヂストンゴルフのギアで米国男子ツアー4勝目！

ブリヂストンスポーツ株式会社

2月5日～8日にTPCスコッツデール スタジアムコース（アリゾナ州）で行われた米国男子ツアー「WM Phoenix Open」において、11位タイからスタートしたボール・クラブ・用品契約のクリス・ゴッターアップが、最終日9バーディ、2ボギーの64ストロークでプレーし、通算16アンダーでホールアウト。プレーオフを1ホール目に制し、今季米国男子ツアー2勝目を挙げました。

なお、今季の2勝は先週2月6日※1に発売のボール、NEW『TOUR B X』を使用しての優勝です。

今後も当社契約選手の活躍にご注目ください。

※1 日本国内での発売日です。

【優勝コメント】

今回の優勝は、自分のゴルフキャリアの中で非常に価値のある勝利となりました。ブリヂストンのNEW『TOUR B X』は、ドライバーショットにおいて過去最高の飛距離とボールスピードを与えてくれました。また、グリーン周りでのアプローチのコントロール性能も素晴らしく、今まで使用したボールの中で一番のボールです。今後も勝利を積み重ねられるよう、頑張りたいと思います。