海のこれまでとこれからを語らい、未来へとつながる夜　ディナー＆トークセッション「アイゴと海と山と」を開催しました！

一般社団法人KIISAは、2026年2月4日（水）にディナー＆トークセッション「アイゴと海と山と」をル・パンダ・ハウス（大分県佐伯市）にて開催しました。磯焼けの一因とされる植食性魚類・アイゴをテーマに、食と海のスペシャリストとのトークセッション、シェフによるアイゴを用いたディナーとともに、海のこれまでとこれからを語らい、未来につながる一夜となりました。このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

開催概要

ディナー＆トークセッションアイゴと海と山と

（開催日程）

2026年2月4日（水）18:00～20:30

（企画内容）

⚫︎佐伯ウラオモテアクト活動紹介

⚫︎ゲスト登壇者によるトークセッション

松木 健太郎 氏／株式会社良品計画 食品部 食と農担当（兼）外食新規事業担当

渡邉 正太郎 氏／株式会社やまろ渡邉 代表取締役会長

浅利 善然 氏、河野 功寛 氏／佐伯ウラオモテアクト

⚫︎ゲストシェフによるアイゴのショートコース

大塚 俊 氏／料理家兼ソムリエ

（参加者数） 30名

（協力団体） 株式会社スティルウォーター、株式会社コウネンコーポレーション

（共催） 日本財団 海と日本プロジェクト

ゲスト登壇者によるトークセッション

トークセッションでは、冒頭に佐伯ウラオモテアクトの河野代表によるこれまでの取組紹介を実施。2023年からの3年間アイゴをテーマに取り組んだ海洋体験企画や学校給食・飲食店との連携、商品開発等の事業の説明を行い、株式会社やまろ渡邉の渡邉会長にはこれまでのアイゴを活用した取組の歩みや、その中での技術の進化や商品の展開などをお話いただきました。株式会社良品計画の松木氏には、アイゴを含めた未利魚と分類される魚種の捉え方や活用方法など、広い視点での海に対する想いを伝えていただきました。

クロストークでは「アイゴが食卓にもたらしてくれたもの」「山のミネラルと海のミネラルの繋がり」「私たちひとりひとりができること」などのお題に沿って展開。互いに立場や世代も異なる登壇者が、それぞれの視点で言葉を交わし、考えや経験を共有することで、ご来場のみなさんも含め「海を未来に繋ぐ」ために、今やこれからできることを深く考える機会をつくることができました。

アイゴを使用したショートコース

トークセッションに合わせて、大分県内にて活躍される料理家兼ソムリエの大塚氏によるアイゴを使用したショートコースを提供をしていただきました。

（ショートコースメニュー全3皿）

⚫︎一夜干しアイゴの昆布締め

⚫︎醗酵昆布とアイゴの出汁 焼きカブのポタージュ

⚫︎アイゴのヴァプール 佐伯の香り

アイゴを地域の食材と合わせて作られた至高の一皿に「アイゴがこんなに美味しく食べれるなんて驚き」「アイゴの特徴がないと出ない味わい」とこれまでの印象が変わる声を多く聞くことができました。

未来への可能性を感じられた夜

昨今起きている海洋環境の変化は、私たちに課せられている大きな課題であり、重く捉えて足がすくんでしまいがちです。しかし、様々な立場や役割の人々がこの夜のように時間を共有し、繋がり手を取り合っていくことで、未来は変わっていくような潮目を感じる夜となりました。

＜団体概要＞

団体名称 ：一般社団法人KIISA

URL ：https://kiisa.or.jp/

活動内容 ：「無意識と無関係の向こう側へ」をコンセプトに、学生と地域と大人の緩やかな繋がり創出、将来の選択の幅を拓くきっかけづくり、地域づくりを行っています。地域と繋がる場（cafeKIISA）の運営も行っています。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/