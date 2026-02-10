「アロフト大阪堂島」食事の時間に、ちょっとしたサプライズを

マリオット・インターナショナル

アロフト大阪堂島では、毎日の食事時間に加えて“ちょっと楽しい時間”に変える、新しい取り組みをスタートしました。

朝食・ランチ・ディナー、そしてバータイムで、館内でお食事を楽しむお客様が、アロフト大阪堂島のライフスタイルに気軽に触れられるよう、公式Instagramと連動したコンテンツを発信しています。

毎月更新されるピン留め投稿が、次に何が起こるかを知るための入り口です。

QRコードをスキャン、または下記リンクをクリックしてください。

参加方法はシンプルです。

１.公式Instagramアカウントをフォロー

２.ピン留め投稿にコメント

３.お友だち1名をタグ。

抽選で、バーでのドリンク体験やランチ・ディナーへのご招待、朝食付き1泊ご宿泊など、さまざまな体験をお楽しみいただけます。



尚、当選確認のためご利用時のレシートはお手元に保管をお願いいたします。

当選された場合、Instagramのダイレクトメッセージにてレシートのお写真をご提示いただく場合がございます。予めご了承くださいませ。

(1) Instagram(https://www.instagram.com/aloftosakadojima/)

特典内容は月ごとに変更となる場合がございます。最新情報をスムーズに受け取れるように、ぜひ引き続きチェックしてください。

決まったスケジュールはありません。難しいルールもありません。

あるのは、ふとした瞬間につながる “ちょっとしたワクワク” だけ。

この取り組みは、自由でクリエイティブ、そして共有の楽しさを大切にするアロフト大阪堂島らしいスタイルです。

軽い朝食でも、ゆったりとしたランチでも、夜の一杯でも、ホテルで過ごす時間がより楽しく広がっていきます。

ぜひアロフト大阪堂島でお食事を楽しみながら、公式Instagramで次のサプライズをチェックしてみてください。

アロフト大阪堂島について

アロフト大阪堂島は、最先端のテクノロジーや自由なデザイン、音楽を融合させた斬新なアプローチで、堂島の歴史を未来へとつなぐ、次世代トラベラーのためのライフスタイルホテルです。梅田、中之島など主要地域へのアクセスが良く、旅の拠点として絶好のロケーションを誇ります。ホテルは、お客様同士で思いがけない友情が生まれたり、斬新なアイデアが行き交うような、活気に満ちた雰囲気が漂っています。パブリックスペースやダイニングは、天井の高さを活かした開放感溢れる空間に。館内では、多彩な料理をお届けするオールデイダイニング「The WAREHOUSE」、シグネチャーカクテルを片手にライブ音楽をお楽しみいただける「Re:mix(SM) Lounge」と「W XYZ(R) Bar」のほか、コーヒーや紅茶などのテイクアウトができる「Re:fuel by Aloft(SM)」があります。また、旅の間もワークアウトをお楽しみいただけるよう、最新機器を備えたジム「Re:charge(SM)」も完備しています。

◎公式 HP: https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osaal-aloft-osaka-dojima/

◎Instagram: https://www.instagram.com/aloftosakadojima/?hl=ja

◎Facebook: https://www.facebook.com/AloftOsakaDojima