『配達NAVITIME』 業界初！「ミニカー」に対応、車とも原付とも異なる専用ルートを実現

株式会社ナビタイムジャパン（代表取締役社長：大西啓介、本社：東京都港区）は、配達員をサポートする配達専用アプリ『配達NAVITIME』において、2026年2月10日（火）より、業界で初めて※1、一人乗りの「ミニカー」（超小型モビリティのうち水色ナンバー登録のもの）の交通ルールに対応したルート検索機能を提供開始いたします。

近年、宅配荷物個数の増加により、ラストワンマイル領域における配達ニーズが拡大しています。これを受け、低コスト・低環境負荷に加え、コンパクトで取り回しに優れ、狭い路地での配達にも適したミニカーの活用が期待されています。また、実際にミニカーを利用しているアプリユーザーからも、軽自動車・原動機付自転車とは異なるミニカー独自の交通ルールに対応したルート検索・ナビゲーション機能へのご要望を多くいただいたことから、本機能を開発いたしました。

ミニカーは道路運送車両法では「原動機付自転車」に分類されますが、道路交通法上では「普通自動車」として扱われます。本機能では、この複雑な交通ルールに対応したルート検索、ナビゲーションが可能となります。

具体的には、50cc以下の三輪・四輪車であるミニカー向けの交通規制に合わせ、高速道路や自動車専用道路を回避しながら、通行可能な有料道路を考慮した、安全で効率的なルート案内が可能となります。原付一種と混同されがちな30km/h制限や二段階右折は対象外となるため、ミニカー走行条件に即したナビゲーションが可能です。

「配達車両の設定」にて、新たに追加した「ミニカー」を選択いただくことで、ご利用になれます。

※ 2026年2月10日時点。株式会社ナビタイムジャパン調べ。

■ミニカー専用ルートが必要な背景

排気量や有料道路の通行区分等では「原動機付自転車」と同等の扱いとなりますが、制限速度や右折方法等の走行ルールでは「普通自動車」として扱われます。このため、ルート検索・案内時において、自動車用とも原動機付自転車用とも異なる、ミニカー専用の考慮が必要となります。

■ミニカー対応の主な特徴

・高速道路や自動車専用道路の回避

ミニカーでは走行できない、高速道路や自動車専用道路を回避したルートを案内します。

・一般有料道路や「二輪車通行禁止」区間の走行に対応

ミニカーが通行可能な一般有料道路を考慮したルート検索が可能です。また、ミニカーは、原付一種では通行できないバイパスや高架橋などの「二輪車通行禁止」区間の走行制限を原則受けないため、それらの道路を含む、ミニカーが通行可能なルートを案内します。

・一般有料道路の通行料金は、原付一種の料金で計算

一般有料道路では、原付一種で適用される「軽車両等」の通行料金で、計算します。

●配達員の業務をサポートする配達専用アプリ『配達NAVITIME』について

車・トラック・原付バイク・自転車に対応し、配達時間帯指定を考慮した効率のよいルート検索と、配達先までの正確・安全なナビゲーションで配達業務を一貫してサポートする配達専用アプリです。伝票をカメラで読み取るだけで簡単・迅速に荷物登録・管理ができる「配達リスト」、配達先の正確な位置を把握できる住宅地図などの配達業務に特化した機能と、道の狭い住宅街や初めての場所でも安全運転を支援するナビゲーション機能を搭載しています。

