名鉄観光サービス、2026年4月に創立65周年！感謝を込めた「早期予約割引キャンペーン」を国内添乗員同行ツアーでスタート

名鉄観光サービス株式会社

名鉄観光サービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩切道郎、以下名鉄観光）は、2026年4月に創立65周年を迎えることを記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めた特別施策を実施いたします。

本施策では、名鉄観光が企画する『国内添乗員同行ツアー（一部除く）』において、出発日の90日前までにご予約・ご入金いただいたお客様を対象に、旅行代金から一律6,500円を割引いたします。

名鉄観光は1961年の創立以来、多くのお客様に支えられながら歩んできました。65周年という節目を記念し、旅行代金の割引を通じて、より多くのお客様にゆとりある上質な旅の体験を提供してまいります。

■ 創立65周年記念 早期割引施策 概要

・対象旅行：「早期割90」記載の国内添乗員同行ツアー

・特典内容：旅行代金から6,500円割引（おひとり様あたり）

・適用条件：出発日の90日前までに予約完了および申込金の入金

・対象出発期間：2026年6月1日（月） ～ 2027年3月31日（水）

・対象旅行代金：おひとり様 79,800円以上のコース

■ おすすめの対象商品

経験豊富な添乗員がご案内する国内旅行冊子「my旅セレクト5号」を公開中です。

本キャンペーンを適用し、お得に旅をお楽しみいただけます。

・my旅セレクト5号（https://my.ebook5.net/mwt_yado/rcU3xY/）

