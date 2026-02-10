玄人志向 / GALAKURO GAMING 『バイオハザード レクイエム』ゲームバンドルキャンペーンのご案内

シー・エフ・デー販売株式会社

期間中、玄人志向 / GALAKURO GAMINGの指定グラフィックボードをご購入いただき、お申込みいただきますと、PCゲーム『バイオハザード レクイエム』がもらえるキャンペーンを開催します。

『バイオハザード レクイエム』は、戦いや調査、謎解き、資源管理を通じたサバイバルホラーの紀元を切り開くシリーズ最新作です。

GeForce RTX 50 シリーズで、リアルなパストレースと AI を活用した NVIDIA DLSS 4（マルチフレーム生成）によりラクーンシティを探索し、究極の『バイオハザード レクイエム』が実現します。

※対応技術は GPU によって異なります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=COaVMZlEZ4U ]

■ 対象購入・お申込み期間：2026年2月10日～2026年3月16日 (コードの在庫が無くなり次第終了)

■ NVIDIAアプリでのクーポン引き換え期間：2026年4月16日まで ※お客様1人につき1つのコードをご利用できます。

■ 対象商品：玄人志向、GALAKURO GAMING GeForce RTX 5090、RTX 5080、RTX 5070 Ti、RTX 5070 グラフィックボード ※中古品は対象外です。

■ バンドルタイトル：『バイオハザード レクイエム』 ゲームコード

■お申込み方法、キャンペーン詳細：

玄人志向キャンペーンページをご確認ください。

https://www.kuroutoshikou.com/galakuro_gaming/other/geforce-biohazard-bundle-202602.html