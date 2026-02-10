株式会社ビジョン、メディアプラットフォームnoteの「IR noteマガジン」に参画。

株式会社ビジョン

株式会社ビジョン（本社：東京都新宿区 代表取締役社長COO：大田健司 以下、当社）は、2026年２月10日、メディアプラットフォームnoteにて下記「IR noteマガジン」に参画しましたのでお知らせいたします。

当社は、これまでも決算説明資料やコーポレートサイトを中心に情報発信を行ってまいりました。この度の「IR noteマガジン」への参画を機に、今後はnoteという場所を通じて、個人投資家のみなさまをはじめとするステークホルダーの方々と、コミュニケーションを図っていきたいと考えています。

株式会社ビジョン IR公式noteページ：https://note.com/vision_ir(https://note.com/vision_ir?utm_source=prtimes)

ぜひフォローで応援いただけるとうれしいです。

■ 「IR noteマガジン」とは

「IR noteマガジン」は、企業の枠を超えた共創により投資家のみなさまにIR記事を届ける新しい試みです。投資家の方は、「IR noteマガジン」をフォローすることで「IR noteマガジン」参加企業のIR記事の掲載通知を受け取ることができ、いち早くIR記事を読むことができるようになります。これにより、「IR noteマガジン」参加企業は、他の企業に関心を持つ投資家を含めて、より多くの投資家にIR記事を届けることが可能になります。

■ 「IR noteマガジン」の閲覧を希望される投資家のみなさまへ

「IR noteマガジン」の閲覧を希望される投資家のみなさまは、ぜひ下記URLからフォローください。

https://note.com/notemagazine/m/m530d4bde968b(https://note.com/notemagazine/m/m530d4bde968b?utm_source=prtimes)

■ 「IR noteマガジン」の企画・運営

「IR noteマガジン」は、株式会社ツクルバが発案し、note株式会社と共に中心となって立ち上げた新しい企画です。メディアプラットフォームを提供するnote社が中心となり、「IR noteマガジン」の運営を行っております。

■ 「IR noteマガジン」への参加を希望される企業の方へ

「IR noteマガジン」では、参加企業を募集しています。参加をご希望の企業様は下記のフォームよりお問い合わせください。

https://forms.gle/bEGoNmLqbPiefxBy7(https://forms.gle/bEGoNmLqbPiefxBy7?utm_source=prtimes)

当社は、今後も、「IR noteマガジン」を含めた“note”での積極的な発信を通じて、投資家のみなさまとのコミュニケーションの活性化に努めてまいります。

＜noteについて＞

noteはクリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。だれもが創作を楽しんで続けられるよう、安心できる雰囲気や、多様性を大切にしています。個人も法人も混ざり合って、好きなものを見つけたり、おもしろい人に出会えたりするチャンスが広がっています。2014年４月にサービスを開始し、約6,956万件の作品が誕生。会員数は1,114万人（2025年11月末時点）に達しています。

●URL：https://note.com/(https://note.com/?utm_source=prtimes)

●iOSアプリ：https://itunes.apple.com/jp/app/note-noto/id906581110(https://itunes.apple.com/jp/app/note-noto/id906581110?utm_source=prtimes)

●Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=mu.note(https://play.google.com/store/apps/details?id=mu.note?utm_source=prtimes)

■ 株式会社ビジョン 会社概要

「世の中の情報通信産業革命に貢献します。」を経営理念に掲げ、コーポレートスローガンである"More vision, More success."に沿い、より先見性のある選択で、お客さまにより多くの成功を得ていただくべく、情報通信分野における事業を主軸に、サービスを提供しています。

・商号：株式会社ビジョン

・東京証券取引所プライム市場 （証券コード：9416）

・代表者：代表取締役社長COO 大田健司（おおた けんじ）

・本社所在地：東京都新宿区新宿６丁目27番30号新宿イーストサイドスクエア８階

・設立年月：2001年12月 （創業1995年６月）

・資本金：2,938,000,000円

・ホームページ：https://www.vision-net.co.jp/(https://www.vision-net.co.jp/?utm_source=prtimes)

・IRライブラリ：https://www.vision-net.co.jp/ir/(https://www.vision-net.co.jp/ir/?utm_source=prtimes)

・X IR公式アカウント：https://x.com/Vision_IR_9416(https://x.com/Vision_IR_9416?utm_source=prtimes)

・IR公式note：https://note.com/vision_ir(https://note.com/vision_ir?utm_source=prtimes)

・事業内容：

１.グローバルWiFi事業

海外事業／国内事業

２.情報通信サービス事業

固定通信事業／移動体通信事業／ブロードバンド事業／OA機器販売事業／インターネットメディア事業

３.グランピング・ツーリズム事業

４.その他