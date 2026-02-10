彩り果実で笑顔咲く。いちごとデコポンの春スイーツが2月19日（木）より登場。神戸の洋菓子屋「PATISSERIE TOOTH TOOTH」。
四季の移ろいを感じる果実たっぷりのタルトや、しっかり焼きこんだ素朴なお菓子たちをお届けしている神戸の洋菓子屋「PATISSERIE TOOTH TOOTH(https://toothtooth.com/patisserie-tooth-tooth)」より、果実が艶めく彩り豊かなタルトやケーキが登場。2026年2月19日（木）よりスタート。
◆タルトフレーズ
イートイン 937円 / テイクアウト 921円 （税込）
香ばしいシュクレタルト生地と風味豊かなアーモンドクリームに、真っ赤ないちごをたっぷりのせました。季節の果実とタルトにこだわったTOOTH TOOTHのベストオブタルトです。
◆デコポンショコラ
イートイン 937円 / テイクアウト 921円 （税込）
デコポンの甘くてフルーティーな味わいと、ビターで奥深いショコラをあわせました。
柑橘とショコラの豊かなマリアージュが上品なタルトです。
◆いちごのモンブラン
イートイン 937円 / テイクアウト 921円 （税込）
なめらかなクリームと甘酸っぱいベリーのジュレが重なり合う、上品なモンブラン。
ひと口ごとに、春を思わせるいちごの華やかな香りとやさしい甘さが広がります。
◆ガトーフレーズ
イートイン 917円 / テイクアウト 901円 （税込）
ジェノワーズの間に、たっぷりのシャンティクリームといちごをサンド。
口いっぱいに広がるいちごの果汁としっとりなめらかなジェノワーズ、やさしい甘さのクリームがたまりません。
桃の節句に甘い幸せ
◆ひなまつり
4,001円（税込）
にっこりと微笑むお内裏様とお雛様をのせた、ひなまつりシーズン限定のホールケーキ。
しっとりとしたジェノワーズ生地に、ほどよい甘さの生クリームと甘酸っぱいいちごをサンドしました。
ご予約承り中 ～2月23日（月）まで
※数量限定のため、なくなり次第終了とさせていただきます。
お渡し期間：2月28日（土）～3月3日（火）
◆ひいな
イートイン 937円 / テイクアウト 921円 （税込）
なめらかなベリーのマスカルポーネクリームの中は、ビスキュイアマンドとベリーのコンフィチュール。やさしい甘さのクリームに、風味華やかなチョコレートが絶妙です。
3月3日ひなまつりまでの期間限定。
※商品により販売店舗が異なります。一部商品は、お取り扱いがない店舗がございます。
《ハル、サクサク》
花が咲き、心がほどける春。
サクサクと軽やかな洋菓子で、感謝やお祝いの気持ちをそっと届けます。
春のときめきを、ひとくちずつ。
PATISSERIE TOOTH TOOTH
（パティスリー トゥーストゥース）
『PATISSERIE TOOTH TOOTH』パティスリートゥーストゥースは、お菓子づくりへ情熱を注ぐ職人たちの”こだわり”と、私たちが大好きなアートやモード、音楽といった”遊び心”がマリアージュした、神戸の洋菓子屋です。
1986年、神戸の路地裏の片隅に『TOOTH TOOTH』トゥーストゥースが開業。 手作りの小さなお店は、アートやモード、音楽を目指す若者のコミュニティーでした。 神戸に新しい風を吹かせたトゥーストゥース。 心地よい音楽が流れる賑やかなお店で、みんながお目当てにしたのが、四季の移ろいをあしらった果実たっぷりのタルトと、しっかり焼きこんだ素朴なお菓子たちでした。
1997年に洋菓子の専門店として生まれたパティスリートゥーストゥースは、開業以来、美味しいもの好きな神戸っ子たちに喜んでいただけるよう、丁寧に、ときにはやんちゃに、”こだわり”と”遊び心”を重ねています。
>> TOOTH TOOTH 公式HP(https://toothtooth.com/)
>> PATISSERIE TOOTH TOOTH公式HP(https://toothtooth.com/patisserie-tooth-tooth)
>> TOOTH TOOTH公式オンラインショップ(https://www.toothmartstore.com/)
>> Instagram(https://www.instagram.com/patisserie_toothtooth/)