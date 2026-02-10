Spectrum Tokyo、デザイナー向け地方リトリート事業「Design Retreat」を新規展開

スペクトラムトーキョー株式会社

デザインの多様性をテーマにしたデザインコミュニティプラットフォーム「Spectrum Tokyo(https://spectrumtokyo.com/jp)」を運営するスペクトラムトーキョー株式会社（代表取締役：三瓶亮）は、デザイナー向けの新規事業として地方リトリートプログラム「Design Retreat」を2026年3月より展開することを発表いたします。

第一弾となる「Design Retreat Ishikawa(https://spectrumtokyo.com/design-retreat-ishikawa/)」は、2026年2月27日(金)～3月1日(日)の3日間、石川県(加賀・能登・金沢)を巡るフィールドリトリートとして、定員10名限定で実施いたします。

「ただの旅行」ではない、キャリアへの投資

日々プロジェクトに追われるデザイナーにとって、学び直しの時間や、自分とは違う世界を覗く余裕、他者と繋がるきっかけを作ることは容易ではありません。

「Design Retreat」は単なるリフレッシュ旅行ではなく、自分のキャリアを捉え直し、新しい視点を持ち帰るための旅として設計されています。現地での多様な出会いと発見、そして得られるかけがえのない繋がりは、参加者のキャリアにおける大きなマイルストーンとなることを目指しています。

なぜ石川県なのか

36の伝統工芸が今も息づき、ユネスコ創造都市にも認定された石川県は、日本で最もデザインの地層が厚い地域のひとつです。石川を代表する加賀料理は、2025年12月に国の登録無形文化財に登録され、器やしつらえを含めた食文化としてあらためて価値づけが進んでいます。

今回は2025年11月に加賀市に新しくオープンした「KITAMAE BASE 加賀橋立」を拠点に、上質な宿・食を楽しみつつ、九谷焼や山中漆器などに代表される伝統工芸のクラフトマンシップやカルチャー、それに紐づくビジネスを学べる環境を用意しました。

プログラム概要

開催日程: 2026年2月27日(金)～3月1日(日) 2泊3日

形式: 東京発 → 加賀 → 能登 → 金沢(東京 or 金沢 解散)

定員: 10名（先着順）

言語: 日本語・英語両対応

参加費: \250,000 → \180,000（税込） ※初回モニター価格

3日間のテーマ- Day 1(加賀): 北前船文化 × 温泉地におけるデザイン発想- Day 2(加賀): 地域文化に根付くクラフトとその未来- Day 3(能登・金沢): クラフトとレジリエンスの現場で思考を揺らす / 伝統と現代アートの交差点主な体験内容- 山中漆器の茶道具によるワークショップ- 北前船文化が根付く伝統的な町並みフィールドワーク- 九谷焼クラフト体験（ろくろ体験/絵付け体験）- 九谷焼窯元工房訪問- 能登半島被災地訪問、震災に耐えた酒造工房訪問- 祭り文化によるレジリエンスに触れる- 兼六園または金沢21世紀美術館など市内観光- 地場食のディナー、温泉街での交流参加費に含まれるもの- 宿泊費（2泊）- 滞在時の全食事- 移動費（現地バス）- 体験費（ワークショップ、施設入場料等）- 通訳費（英語対応）

※東京⇔小松空港の航空券(または新幹線)、個人的な支出は含まれません

こんな方におすすめ

宿泊施設について

リトリートで得られる3つの価値- より広い視野: 業界も国境も越えた現地での出会いにより、より広い視野を得る- より高い視座: 伝統や文化を残し、発展してきた営みを肌で感じて学び、共有する- より深い内省: 日常の連鎖を断ち切った非日常の中で、デザイナーとしての在り方を見つめ直す- 日常の忙しさの中で、デザイナーとしての原点を見失いかけている方- 自分のキャリアを次のフェーズへ押し上げる、決定的なきっかけを探している方- 画面越しでは得られない、一次体験からの学びと出会いを求めている方

KITAMAE BASE 加賀橋立

〒922-0552 石川県加賀市田尻町浜山2－81

小松空港から10分、片山津ICから5分、JR加賀温泉駅から10分の好立地。駅や観光地への無料送迎やレンタカーの配車も対応しています。

今後の展開

「Design Retreat」は、石川県での実施を皮切りに、今後も日本各地の特色ある地域と連携し、多様なテーマでのリトリートプログラムを展開していく予定です。デザイナーの学びとインスピレーションの場を提供すると同時に、地域の魅力を世界に発信し、地方創生にも貢献してまいります。

Spectrum Tokyoについて

Spectrum Tokyoは、デザインの多様性をテーマにしたデザインコミュニティプラットフォームです。年間を通じて「Spectrum Tokyo Festival 2026(https://fest.spectrumtokyo.com/2026)」(2026年2月14-15日開催予定)や「Design Matters 26(https://designmatters.io/)」(2026年11月14-15日開催予定)などの大型カンファレンス、月例ミートアップ、バイリンガルオンラインマガジンを運営し、国内外のデザイン業界の架け橋となる活動を展開しています。

公式サイト: https://spectrumtokyo.com/

Design Retreat Ishikawa 特設サイト: https://spectrumtokyo.com/design-retreat-ishikawa/

「Design Retreat Ishikawa」申し込み・お問い合わせ

申し込みフォーム: https://ti.to/spectrum-tokyo/retreat-ishikawa-202602/discount/first-time-monitor

※定員10名、先着順となります

スペクトラムトーキョー株式会社

Email: retreat@spectrumtokyo.com

Tel: 050-3629-2433

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3丁目6番地9 神田第2アメレックスビル9F