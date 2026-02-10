【ロンハーマン】フランス生まれのfiltのネットバッグを、ロンハーマンだけの特別な仕様に。

株式会社リトルリーグ

filt（フィルト）は1860 年にノルマンディーの農家の人たちによってフランス北西部のカーンで設立されました。1944年にはネットやロープ、ろうそくの芯などの製作を手がけ、工場を構えるまでに発展しました。現在では、ハンモックをはじめ、ヨットや車向け、医療用、バスケットボールリングやテニスなど、ネットやロープに特化した製品を幅広く展開し、主に業務用として生産。フランスの地場産業を守り、持続可能な生産を目指すfiltのプロダクトは、国内でも高い評価を受け、多くの製品が人々の暮らしに根づいています。

このたび2月21日(土)より、ロンハーマン各店およびRHC ロンハーマン各店ならびにオンラインストアにて、filtに別注した特別なアイテムを発売いたします。

Mesh Bag \3,300

マルシェバッグとして買い物や農作業に長く親しまれてきた、filt定番のネットバッグ。従来の魅力はそのままに、糸量を増やして編み地を細かくすることで、中身が抜け落ちにくい仕様へアップデート。より扱いやすく、暮らしに自然と寄り添うバッグに仕上がっています。

素材は綿100％でやわらかな風合いが手になじみやすく、キッチンやリビングでの収納やお買い物にはもちろんのこと、ちょっとしたお出かけにも使いやすいサイズ感。高い伸縮性があり、見た目以上にたっぷり収納できるのも魅力です。カラーはシックなブラックとライトグレー、春の装いに映える鮮やかなピンクの全3色展開となっています。

■Mesh Bag

Color : Pink / Lt Gray / Black

Price : \3,300

発売店舗：ロンハーマン千駄ヶ谷店、二子玉川店、神戸店、有楽町店、辻堂店、六本木店、大阪店、名古屋店、福岡店、京都店、仙台店 / RHC ロンハーマンみなとみらい店、大阪店、豊洲店、川崎店、名古屋店、熊本店、オンラインストア

発売日：2月21日(土) ※オンラインストアは同日正午より発売

