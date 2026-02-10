ネットマーブル、最新MMORPG『ヴァンピール(VAMPIR)』　ヴァンパイアをモチーフにしたティザーサイトを公開！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、サービス予定の最新MMORPG『ヴァンピール(VAMPIR)』（開発：Netmarble Neo Inc.）において、本日2月10日（火）にティザーサイトを公開し、正式サービス開始に向けた事前プロモーションを開始することを発表いたします。

◆歴代のMMORPGを手掛けた開発Studioによる、最新MMORPGを提供

最新MMORPG『ヴァンピール(VAMPIR)』は、『リネージュ2 レボリューション (Lineage2 Revolution)』や『二ノ国：Cross Worlds』を手掛けたNetmarble Neo Inc.の主要開発陣が集結し、モバイルとPCの両プラットフォームに対応したクロスプラットフォームでの独創的で革新的なMMORPG体験を提供します。

本作は「血」と「欲望」、「破壊」に支配された世界を舞台に、ダークなヴァンパイアモチーフと重厚なゴシックホラー調のビジュアル表現を特徴としています。プレイヤーは世界の運命を左右する個性豊かなキャラクターや強大な存在と出会いながら、対立、野望、そして生存を軸に描かれる重厚なストーリーを体験できます。

韓国でのサービス開始後、『ヴァンピール(VAMPIR)』はGoogle PlayおよびApp Storeの両ストアでセールスランキング1位を獲得しました。さらに、2025年に韓国でリリースされた新作タイトルの中で最長期間1位を記録するなど、高い人気を博しました。ネットマーブルはこの成功を基盤に、日本のプレイヤーに向けてローカライズおよび各種最適化を施したバージョンの展開を準備しています。

◆ティザー動画、公式X（Twitter）、公式YouTubeを公開

ティザーサイトの公開に伴い、ティザー動画を公開し、『ヴァンピール(VAMPIR)』のダークな世界観を紹介するとともに、ゲームの設定、クラス、キャラクター、ゲームプレイに関する主要情報を公開しています。また、新たに開設されたYouTubeとX（Twitter）の公式チャンネルも公開しました。

『ヴァンピール(VAMPIR)』の詳細については、公式サイトやX、YouTubeなどの公式チャンネルをフォローしてご確認ください。

・『ヴァンピール(VAMPIR)』ティザーサイト

http://vampirjp.netmarble.com

・『ヴァンピール(VAMPIR)』日本公式X

https://x.com/VAMPIR_JP

・『ヴァンピール(VAMPIR)』日本公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@VAMPIRofficial_JP

・『ヴァンピール(VAMPIR)』ティザー映像

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5AU4eGADODc ]

◆『ヴァンピール(VAMPIR)』とは◆

血と欲望、そして破壊で支配する世界を舞台とした『ヴァンピール(VAMPIR)』は、ダークなヴァンパイアのモチーフと、洗練されたゴシックホラーの世界観を特徴とし、このジャンルにおいて他に類を見ない作品です。個性豊かなキャラクターや世界の運命を左右する強力な人物たちと出会い、葛藤、野望、そしてサバイバルを軸とした奥深い物語を体験できます。

韓国でサービスを開始した『ヴァンピール(VAMPIR)』は、Google PlayとApp Storeの両方で売上ランキング1位を獲得し、2025年に韓国でサービスを開始されたすべての新作ゲームの中で、最も長く1位を獲得したタイトルです。

◆『ヴァンピール(VAMPIR)』について◆

［ タイトル ］ ヴァンピール(VAMPIR)

［ ジャンル ］ ヴァンパイアたちのMMORPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Neo Inc.

［ 対応端末 ］ iOS ／ Android ／ PC

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

