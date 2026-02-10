（公財）日本女性学習財団が設立85周年を記念し、次期朝ドラ「風、薫る」原案をとりあげた「ぶっく・とーく」＆女性リーダーについて考えるトークセッションを開催！（3/7ハイブリッド開催、見逃し配信あり）

公益財団法人 日本女性学習財団

本フォーラムは、全国各所で活動している「（公財）日本女性学習財団キャリア支援デザイナー」の全国大会として実施します。今年度は財団設立85周年を記念して、豪華メンバーが登壇します！一般の皆様もご参加いただけます。

第1部 第25回ぶっく・とーくでは、2026年前期のNHK連続テレビ小説「風、薫る」の原案である『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社,2023年）を著した田中ひかるさんにお話をいただきます。

第2部 トークセッション「女性リーダーはいかに生まれるのか―国家元首から地域のリーダーまで」では、海妻径子さん（岩手大学副学長・ダイバーシティ推進室長）と、三浦まりさん（上智大学教授、（一社）パリテ・アカデミー共同代表）にご登壇いただきます。コーディネーターは、野村浩子 当財団理事長です。

お申込みいただいた方限定で、後日見逃し配信も行います。たくさんのお申込みをお待ちしております！

＊申込み・詳細ページ（Peatix）(https://jawe260307.peatix.com/)

▼開催日時

2026年3月7日（土）13:00-16:50〔会場受付開始12:40-、オンライン〔Zoom〕入室開始12:50-〕

▼開催方法

ハイブリッド（会場、オンライン〔Zoom〕）開催

会場：日本女子会館5階 Space We learn カンファレンスルーム（東京都港区芝公園2-6-8）

＊見逃し配信あり（質疑応答を除く。後日準備が整い次第、メールでお知らせします。）

▼プログラム（一般公開）

■第1部 13:00-14:30 第25回ぶっく・とーく『明治のナイチンゲール 大関和物語』

2026年前期のNHK連続テレビ小説「風、薫る」の原案である『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社,2023年）を著した田中ひかるさんに、物語に込めた思いなどをうかがいます。明治のころ、看護師は「金のために汚い仕事も厭わず、時には命まで差し出す賤業」と見なされていました。生涯をかけて、「看護婦」の制度化と技能の向上に努めた大関和。現代にも続くケア労働の問題、根強く残るジェンダー課題を考えます。

お話：田中ひかるさん（著者、歴史社会学者）

聞き手：伯野朋絵（当財団学習事業課）

■第2部 14:50-16:50 トークセッション「女性リーダーはいかに生まれるのか―国家元首から地域のリーダーまで」

女性首相の誕生で「景色が変わった」という声が聞かれますが、みなさんの実感としてはいかがでしょうか。あらゆる分野で今なお女性リーダーが不足しており、その誕生を阻むものとして、社会構造、職場の文化、ジェンダーバイアスなどが挙げられます。はたして「働いて、働いて、働いて、働いて、働いて」いかないと、女性はリーダーになれないのでしょうか。

政治、教育、地域社会…各界の女性リーダーの研究を重ね、育成活動を牽引するお二人からお話をうかがいます。女性リーダーはいかに生まれるのか――みなさんと共に考えていきたいと思います。

講師：海妻径子さん（岩手大学副学長・ダイバーシティ推進室長）

三浦まりさん（上智大学教授、（一社）パリテ・アカデミー共同代表）

コーディネータ―：野村浩子（当財団理事長）

▼参加費

キャリア支援デザイナー、OWL会員、賛助会員、財団理事・評議員・監事 1日参加チケット：無料

一般 1日参加チケット：1,000円

＊ご購入直後にイベント配信用のURLが送信される都合上、お客様都合によるキャンセルは承っておりません。何卒、ご了承ください。

＊出入り自由、ご都合の良い時間だけのご参加もOKです！

▼定員（先着順）

・会場参加 30人

・オンライン参加 50人

▼お申込み

Peatixページ(https://jawe260307.peatix.com/)よりお申込みください。

▼登壇者プロフィール

■第１部 13:00-14:30 第25回ぶっく・とーく『明治のナイチンゲール 大関和物語』

【講師】田中ひかるさん 『明治のナイチンゲール 大関和物語』著者、歴史社会学者

学習院大学法学部卒業。予備校・高校非常勤講師などを経て、専修大学大学院文学研究科修士課程、横浜国立大学大学院環境情報学府博士課程に学ぶ。博士（学術）。女性に関するテーマを中心に、執筆・講演活動を行う。主著に『「毒婦」 和歌山カレー事件 20 年目の真実』(ビジネス社,2018 年)、『生理用品の社会史』(角川ソフィア文庫,2019 年)、『月経と犯罪 “生理”はどう語られてきたか』（平凡社,2019 年）、『明治を生きた男装の女医 高橋瑞物語』(中央公論新社,2020 年)、『明治のナイチンゲール 大関和物語』(中央公論新社,2023 年)など。

■第2部 14:50-16:50 トークセッション「女性リーダーはいかに生まれるのか―国家元首から地域のリーダーまで」

【講師】海妻径子さん 岩手大学副学長・ダイバーシティ推進室長、岩手大学人文社会科学部人間文化課程教授

お茶の水女子大学院人間文化研究科人間発達学専攻女性学講座博士課程単位取得満期退学。専門はジェンダー論、男性史。著書に『近代日本の父性論とジェンダー・ポリティクス』（作品社,2004年）、『ゆらぐ親密圏とフェミニズム―グローバル時代のケア・労働・アイデンティティ』（コモンズ,2016年）、共著に『家族研究の最前線3 子どもと教育―近代家族というアリーナ』（日本経済評論社,2018年）、『家族の変容と法制度の再構築ージェンダー／セクシュアリティ／子どもの視点から』（法律文化社,2022年）、『論点・ジェンダー史学』（ミネルヴァ書房,2023年）など。

【講師】三浦まりさん 上智大学法学部教授、一般社団法人パリテ・アカデミー共同代表

カリフォルニア大学バークレー校にてPh.D. （政治学）取得。専門はジェンダーと政治、福祉国家論。主著に『ジェンダー・クオータ：世界の女性議員はなぜ増えたか』（共編著,明石書店,2014年）、『私たちの声を議会へ：代表制民主主義の再生』（岩波書店,2015年）、『日本の女性議員：どうすれば増えるのか』（編著,朝日選書,2016年）、『さらば、男性政治』（岩波新書,2023年,石橋湛山賞,平塚らいてう賞）、『政治って、面白い！女性政治家24人が語る仕事のリアル』（編著,花伝社,2023年）、『ジェンダー・クオータがもたらす新しい政治：効果の検証』（編著,法律文化社,2024年）など。若手女性対象の政治リーダー養成を手がける一般社団法人パリテ・アカデミー共同代表。都道府県版ジェンダー・ギャップ指数を算出する「地域からジェンダー平等研究会」主査。2021年にフランス共和国より国家功労賞シュバリエを受章。

【コーディネーター】野村 浩子 （公財）日本女性学習財団 理事長、ジャーナリスト、東京家政学院大学特別招聘教授

お茶の水女子大学文教育学部卒業。日経ホーム出版社（現日経BP）発行の『日経WOMAN』編集長、日本初の女性リーダー向け雑誌『日経ＥＷ』編集長、日本経済新聞社・編集委員、淑徳大学教授などを経て、2020年4月より東京家政学院大学特別招聘教授、また2024年6月より当財団理事長に就任。財務省・財政制度等審議会など政府自治体の各種委員も務める。著書に『女性リーダーが生まれるとき』（光文社新書,2020年）、『市川房枝、そこから続く「長い列」―参政権からジェンダー平等まで』（亜紀書房,2023年）、『地方で拓く女性のキャリア―中小企業のリーダーに学ぶ』（光文社新書,2025年）など。

◆主催 （公財）日本女性学習財団

◆お問合せ （公財）日本女性学習財団 jawe@nifty.com

（公財）日本女性学習財団について

公益財団法人 日本女性学習財団は、ジェンダー平等社会の実現をめざして事業を進めています。女性の生涯学習及び次世代育成の当面する課題について、全国的・国際的な動向を踏まえ、関係機関・団体との協力連携を通し、研究調査、人財育成、学習資料の刊行等情報の提供を行っています。

<団体概要＞

設 立：1941年3月

代 表：理事長 野村浩子

所 在 地 ：〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-8 日本女子会館５階

事業内容：女性の生涯学習及び次世代育成に関する調査・研究、人財育成事業、情報提供（『月刊We learn』の発行）、女性の生涯学習及び次世代育成関係諸団体との連携及び支援、日本女子会館建物の賃貸事業

URL： https://www.jawe2011.jp/