マットレス迷子になった人多数？購入者の約5割が「失敗・後悔したことがある」と実感

高額かつ長期間使用する寝具である「マットレス(https://intiinti.com/goodsleep/best-mattress/)」。毎日使うものだからこそ慎重に選びたい一方で、「思っていた寝心地と違った」「もっと確認しておけばよかった」と、購入後に後悔する声も少なくありません。快眠グッズ紹介サイト「快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)」を運営するムーンムーン株式会社(https://moonmoon.biz/)は、過去5年以内にマットレスを購入した全国の男女300名を対象に、「マットレス選びの後悔」に関する調査を実施しました。その結果、購入者の半数以上が何らかの後悔を感じている実態が明らかとなりました。

調査背景

マットレスは数万円から数十万円と高額で、簡単に買い替えができない耐久消費財です。一方で、店舗で短時間試すだけでは使用後の寝心地や体への影響を判断しづらく、「実際に使ってみて初めて分かる」要素が多いのも特徴といえます。近年はオンライン購入も一般化し、情報量は増えたものの、「自分に合うかどうか」の判断が難しいまま購入に踏み切るケースも少なくありません。そこで本調査では、マットレス購入後の後悔ポイントや、購入時に確認すべきだった点を可視化し、「失敗しないマットレス選び」のヒントを探りました。

調査サマリー

- 購入後に「失敗・後悔したことがある」人は56.3％- 現在のマットレスに「満足している」人は約6割にとどまる- 後悔理由の上位は「へたりが早かった」「寝心地がイメージと違った」- 購入時に確認不足だった点は「硬さ・反発力」「実際に寝て試す」が上位- 「返品・交換」「自宅で試せる期間」など、試しやすさへのニーズが高い

詳細データ

Q1. 現在使用しているマットレスに満足していますか？- やや満足：49.7％- とても満足：12.3％- どちらとも言えない：23.3％- やや不満：12.7％- とても不満：2.0％

→ 満足層は約62％にのぼる一方、「どちらとも言えない」「不満」と感じている人も約4割存在し、満足度にはばらつきが見られました。

Q2. マットレス購入後に「失敗した・後悔した」と感じたことはありますか？- 少しある：49.0％- あまりない：29.0％- まったくない：14.7％- 大いにある：7.3％

→ 56.3％が「後悔した経験あり」と回答。高額商品であるにもかかわらず、購入後に違和感を覚える人が半数を超えています。

Q3. マットレスのどのような点に後悔しましたか？- へたりが早かった：17.0％- 寝心地がイメージと違った：16.5％- 柔らかすぎた：14.8％- 腰痛・肩こりが改善しなかった：10.0％- 硬すぎた：9.2％- その他：32.5％（重くて扱いにくい：8.7%、厚みが思っていたのと違った：8.5％、暑い・蒸れる：6.6％ など）

→ 上位は「耐久性」「寝心地のギャップ」「硬さのミスマッチ」。使用を重ねる中で気づく要素が、後悔につながりやすいことがうかがえます。

Q4. 購入時に「もっと確認すればよかった」と思うポイントを教えてください- 硬さ・反発力の確認：21.8％- 実際に寝て試す：20.9％- 耐久年数：13.4％- 口コミ・レビューの確認：10.3％- 特にない：10.1％- その他：23.5％（素材・通気性：7.9％、処分方法：6.8％、サイズの確認：3.5％ など）

→ 「体感できなかったこと」への後悔が上位を占め、事前確認の難しさが浮き彫りになりました。

Q5. マットレス購入時に「あったらいいのに」と思うサービスを教えてください- 古いマットレスを引き取ってもらえる：21.9％- 合わなければ返品・交換できる：18.5％- 自宅で寝心地を試せる期間がある：15.6％- 店舗で実際に寝て試せる：13.8％- オンラインで硬さを診断できる：10.6％- その他：19.6％（購入者のリアルな口コミが見られる：7.2％、配送・設置をしてもらえる：4.3％、オーダーメイドで作れる：3.3％ など）

→ 「試せる」「戻せる」「処分できる」など、購入ハードルを下げるサービスへの期待が高い結果となりました。

調査結果のまとめ

今回の調査から、マットレス購入者の半数以上が何らかの後悔を経験している実態が明らかになりました。後悔の多くは、寝心地や硬さ、耐久性など「使ってみないと分かりにくい要素」に集中しています。一方で、購入前に十分確認できなかった点として「実際に寝て試す」「硬さ・反発力の確認」が上位に挙がっており、体感不足がミスマッチの原因になっていることがうかがえます。失敗を防ぐためには、試用期間や返品対応など、購入後のリスクを軽減する仕組みが重要になりそうです。

快眠ランド運営者のコメント

運営者：竹田 浩一(https://intiinti.com/goodsleep/supervisor-editor-list/takeda-kouichi/)のコメント

マットレス(https://intiinti.com/goodsleep/best-mattress/)は毎日の睡眠を支える重要なアイテムですが、短時間の試し寝やスペック情報だけで判断するのは難しい商品です。今回の調査結果からも、「合わなかったらどうしよう」という不安を抱えたまま購入している人が多いことが分かりました。本当に大切なのは、購入前に完璧な判断をすることよりも、「もし合わなかった場合の選択肢」が用意されていることです。試用期間や返品対応などを上手に活用しながら、自分に合う寝具を見つけていく視点が、後悔しないマットレス選びにつながると考えています。

快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)では今後も、実際の利用者の声や客観的なデータをもとに、後悔のない寝具選びをサポートする情報発信を続けてまいります。

調査概要

- 調査期間：2026年2月5日～2月6日- 調査対象：過去5年以内にマットレスを購入した全国の男女300名- 調査方法：インターネット調査- 実施機関：快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)

