【西武池袋本店】2月22日は 猫の日！　猫クッキー、猫パン、猫コロッケ、猫コスメ！　見て楽しい、選んで嬉しい猫アイテムを展開

近年、国内のペット市場では“猫ブーム”が続き、飼育頭数が犬を上回るほか、猫関連グッズの需要も拡大。日常の中でも猫の魅力を楽しめるシーンが広がっています。こうしたトレンドを背景に、西武池袋本店では 2月22日の「猫の日」 に合わせて、猫モチーフのアイテムを展開いたします。本企画では、思わず笑顔になる愛らしい猫スイーツや、猫をかたどったパン、コロッケなど、デパ地下ならではの楽しいグルメをはじめ、気分が上がる猫モチーフのコスメもラインアップ。見て楽しい・選んで嬉しい猫アイテムを、デパチカとコスメティックスフロアからご紹介します。

■会期：2026年2月10日（火）～22日（日）

■会場：西武池袋本店 地下1階・地下2階＝デパチカ 各対象売場、3階＝コスメティックス 各対象売場

詳細を見る :https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/topics/neko222_2026?utm_source=hp&utm_medium=ownedmedia&utm_campaign=ss_%20neko222_2026_prtimes［地下1階・地下2階 デパチカ］猫スイーツ&グルメ

銀座木村家◆ねこちゃん

価格：371円（1個）

コクのあるチョコクリームを包んだ、大きな瞳が印象的な黒猫パン。

■お取り扱い期間：2026年2月28日（土）まで

デメル◆ソリッドチョコ猫ラベル（スウィート・ミルク・ヘーゼルナッツ）

価格：各2,592円（1箱、105g）

デメルを代表する猫の舌の形をしたチョコレート。3つの味をご用意。

メリーチョコレート ねこみゃみれ◆にゃそーてっどチョコレート

価格：2,160円（1缶、22個入）

丸まってお昼寝する猫や肉球など、かわいらしいチョコが詰まったアソート。

■お取り扱い期間：2026年2月22日（日）まで

※なくなり次第終了

NEKO LAB［諸国銘菓「卯花墻」］◆【西武・そごう限定】オリジナル猫クッキー缶

価格：3,456円（1缶）

NEKOLABオリジナルのクッキー型で焼き上げた愛らしい猫顔のクッキーや彩り豊かな金平糖をぎっしりと詰めこみました。西武の包装紙柄のスーツケースがポイント。

※なくなり次第終了

リビエール◆ラングドシャ

価格：3,672円（1缶、240g）

1982年、兵庫県尼崎市に創業したパティスリー、リビエール。自家製バニラシュガーを入れて薄く焼きあげた、さっくり食感の繊細なクッキー。口に入れるとふわっと甘く香り、心地良い余韻を残します。

リビエール◆ラングドシャ petit

価格：2,160円（1缶、140g）

自慢のラングドシャを詰め合わせたプチサイズ缶。ちょっとしたギフトにもおすすめ。

あわ家惣兵衛 ［諸国銘菓「卯花墻」］◆ネコどら焼き（小豆あん・しろあん）

価格：各278円（1個）

猫の形のどらやきに、小豆あん・白あんをそれぞれ挟みました。

※なくなり次第終了

石村萬盛堂［諸国銘菓「卯花墻」］◆ふわもこ肉球マシュマロ2個入（あまおう苺・珈琲）

価格：各216円（1袋、2個入）

ふんわりしたマシュマロで、猫の愛らしい肉球を表現。あまおう苺のジャムを包んだ「あまおう苺」と、ほろ苦いコーヒークリームを包んだ「珈琲」の2種類。

※なくなり次第終了

神戸コロッケ◆にゃんこロッケ

価格：220円（1個）

猫型が愛らしいポテトコロッケ。細切りポテトにベーコンの旨みを合わせた、お子さまでも食べやすい味わい。

■お取り扱い期間：2026年2月15日（日）～25日（水）

[3階 コスメティックス］猫コスメ

ポール ＆ ジョー ボーテより、猫コスメをご紹介。

●ティント リップスティック 01／〈レフィル〉1,650円※ケース別売 〈リップスティック ケース 01〉1,100円●モイスチュアライジング リップスティック 01／〈レフィル〉1,650円※ケース別売〈リップスティック ケース 01〉1,100円●ラッピング ボックス S／（縦130×横130×高さ50mm）330円●ラッピング ボックス Ｍ／（縦160×横160×高さ60m）440円

※本リリースの掲載画像はイメージ、全て税込価格です。

西武池袋本店

〒171-8569 東京都豊島区南池袋1-28-1

03-3981-0111（代表）

https://www.sogo-seibu.jp/seibuikebukuro/

営業時間：午前10時～午後8時

