長野県須坂市発！地域循環型資源作物ソルガムを使った地球にも身体にもうれしいクリーンジャンキーなフードブランド“SORGAM”がローンチ

SORGAM（ソルガム）は、世界五大穀物のひとつであるソルガム（たかきび）を主原料にした、クリーンでジャンキーなコンセプトとするフードブランドです。長野県須坂市でソルガム栽培を通して須坂を元気にする会社・株式会社須坂の暮らし（本社：長野県須坂市）は、食をテーマに多角的な視点で持続可能な世界を目指すクリエイティブスタジオ・株式会社 P.O.S.T studio（本社：東京都目黒区）とともに、2026年4月にSORGAMシリーズをローンチいたします。

SORGAMシリーズでは、オーガニックや植物性といったヘルシーな価値観を大切にしながらも、我慢やストイックさを前提にしない。身体に気を使っているけれど、気分はジャンキー。そんな感覚を、日常の中でカジュアルに楽しめる食品作りを目指します。

本リリースでは、卸向け先行として取り扱いパートナーの募集を開始します。

【開発背景】クリーンフードは、もっとラフでいい。

「身体にいいものを選びたい。でも、楽しさは削りたくない」そんな感覚を持つ人が増える一方で、オーガニックや代替食品は、どこか“真面目”で、“細かい管理が必要”に思われる存在になりがちです。

SORGAMは成分、原料の生育過程や、食品の製造過程は透明性が高く、食べ方はラフ、カジュアルに食べられるものの、気分はジャンクという現代の食生活にあったバランスを目指し、ソルガムという環境負荷の低い穀物に、米粉や麦芽を掛け合わせ、日常的に楽しめるスナックやビールとして再構築しました。オーガニックや植物性といったヘルシーな食品に関心はあるけれど、ストイックなものは選びづらい層に向けて、“ちゃんとしてるのに、気軽に手が伸びる”というポジションを狙います。長期保存ができて、フレーバー展開や売り場アレンジもしやすい設計です。





▼ソルガムとは？

世界五大穀物のひとつとされ、日本では古くから「タカキビ」や「モロコシ」の名で親しまれてきたソルガム。

現代人に不足しがちな食物繊維やミネラルを豊富に含み、食材の中でもトップクラスのポリフェノール量を誇るスーパーフードとして古来からあった新しい穀物として注目されています。

乾燥に強く水やりが不要で、農薬を使わずに育つその強靭な生命力は、昨今の気候変動や広がる耕作放棄地対策の切り札としても期待されています。

さらに、食用の実だけでなく、茎や葉は緑肥や飼料、バイオマス燃料やキノコ培地として、抽出液は天然染料へと姿を変え、最後は土へと還る。まさに「捨てるところのない」循環型社会の象徴となる穀物です。

耕作放棄地で栽培するソルガム畑の様子。収穫した子実を製粉することでお菓子やパンの素材としても活用できる。

▼長野県須坂市とは？

明治時代以降昭和初期まで製糸業で栄えた須坂市。桑畑であった土地に、現在はぶどうやりんごなどの果樹園が広がります。近年、農家の高齢化により増加した耕作放棄地を活用して、栽培負担と環境負担の少ない穀物・ソルガムの栽培に注力。長野県はきのこの名産地でもあるため、その廃菌床を活用した土壌づくりも盛んです。SORGAMシリーズは、須坂市を中心とした周辺の農地で栽培されたソルガムを原料としています。

須坂市の様子。全国有数のフルーツ王国。蔵の町並みや「日本さくら名所１００選」に選ばれた臥竜公園など多くの方に知って欲しい魅力が沢山。

【商品概要】バイヤー・専門家の方向け



▼商品（3点）

SORGAM BEER

SORGAM CHIPS

SORGAM COOKIES





▼商品詳細

主原料：赤ソルガム粉、ソルガムブラン粉

軽やかでラフに食べられる食味

長期保存対応

フレーバー展開・コラボ展開に適した設計

健康だからではなく、美味しそうだから手に取れる設計は、オーガニック売り場に限らず、ライフスタイル系・カルチャー系の小売業態とも親和性があります。

「オーガニックジャンキー」という世界観

ソルガム粉やソルガムブラン粉という説明価値のある原料

全ての部位を活用する、地域循環型農業の実践

パッケージ・売り場演出の自由度

試食・イベントとの相性の良さ

売り場では、“環境や身体にいい商品”としてではなく“気分の上がる商品”としての提案が可能です。





【ブランド名の由来】

SORGAMは、ソルガムの正式名称であるSORGHUM（ソルガム）に由来する造語です。強く、しなやかに、環境に適応する穀物の特性を、読みやすい形で再定義し、軽やかでカジュアルな食体験として届けたいという想いを込めています。

【今後の展開】

フレーバーやラインナップの拡充

小売店および飲食店での展開

イベントなどでの展開

ブランドコラボレーション

卸向け先行期間を通じて、「クリーン × ジャンキー」という新しい選択肢を市場に広げていきます。



【今後のイベントのご案内】

◻︎そるがむマルシェ&2025年成果報告会

日時：2026年2月11日（水・祝） 10:00 ～ 15:00

会場： 長野市芸術館（アクトスペース / ホワイエ / 展示サロン）

住所：長野市大字鶴賀緑町1613 / 市役所隣接

入場： 無料・事前予約不要

主催： 信州そるがむで地域を元気にする会

上記イベントにて、ブランドビジュアルを公開いたします。

◻︎2026年５月上旬リリースイベント（東京開催）

ご連絡いただいた、事業者様、メディア関係者様等には詳細が決定次第、ご招待の連絡をさせていただきます。

◻︎2026年５月下旬 発売予定





株式会社須坂の暮らし代表よりコメント：

「長野県では学校給食などで少しずつ身近になってきたソルガムですが、全国的にはまだ『オーガニック』や『アレルギー対応』といった特定の分野でしか知られていません。

水をあまり必要とせず、荒れた土地でも育つソルガムは、地域の課題である『耕作放棄地』を救う大きな可能性を秘めています。この魅力を、もっと多くの人に、もっと身近に体感してほしい。

その想いを込めて、ソルガムの背景にある物語と、食材としての楽しさを『クリーン×ジャンキー』というコンセプトに凝縮しました。信州産ソルガムの新しい可能性、ブランド『SORGAM』をここにお披露目いたします。」





P.O.S.T studio inc. / ポストスタジオ

----

地域の風土や素材、知恵をまるごと活かし、未来の食文化のあり方を模索するフードクリエイティブスタジオ。食をめぐる営みのなかには、生き方のヒントや社会の変化の兆しが息づいています。それらをすくい上げ、再編集し、未来につながる選択肢のひとつとして社会に実装していきたい。既存のジャンルや分断を越えて、"食"のもつ可能性をひらいていきます。

----

商品カテゴリー：食品全般、アルコール

本件、卸や取材に関するメディアの方からのお問い合わせは

P.O.S.T studio inc. （N.E.W.S project）

〒153-0042 東京都目黒区青葉台3丁目3－11

PR担当：盛岡 info@post-studio.jp

Instagram:

https://www.instagram.com/p.o.s.t_studio/(https://www.instagram.com/p.o.s.t_studio?igsh=OWljaHo0eXFpZWgw)

https://www.instagram.com/n.e.w.s_project/(https://www.instagram.com/p.o.s.t_studio?igsh=OWljaHo0eXFpZWgw)

株式会社須坂の暮らし / スザカノクラシ

----

長野県須坂市から農業を地域活性化の核とし、須坂市の自然、文化、そして人々の暮らしを未来に継承する取り組みを行う。ミッションは３つのゼロ。1.須坂市を知らない人ゼロ、2.未利用資源ゼロ、3.後継者不足ゼロ。耕作放棄地対策や後継者不足対策として自社圃場を拡大。「農と遊びのある食事」をコンセプトにした商品づくりや企画を展開し、地域課題の解決に取り組んでいきます。

----

商品カテゴリー：農産物、体験、食品全般

本件、卸や取材に関するメディアの方からのお問い合わせは

株式会社須坂の暮らし

代表取締役：早川 info@lifestyle-in-suzaka.com

Instagram:

https://www.instagram.com/lifestyle_in_suzaka/(https://www.instagram.com/lifestyle_in_suzaka?igsh=cXFveXNsNm01NnBp)

https://www.instagram.com/sorghum_nagano/(https://www.instagram.com/sorghum_nagano?igsh=MXN1cGNnbzNucndkbQ==)