30億年の記憶を持つ少女「エマノン」--SF名作を舞台空間に立ち上げる。本公演に向けたプロジェクト始動、潤色・演出は柴幸男

株式会社アプレ

株式会社アプレ Theatre Division KIKONOKIは、梶尾真治によるSF小説の名作『おもいでエマノン』の舞台化プロジェクトを始動します。

30億年の記憶を持つ少女・エマノン。

人類の時間を内包するその壮大な物語に流れる「記憶」と「存在」という普遍的なテーマを、舞台空間の中でどのように体験として立ち上げることができるのか。本プロジェクトは、その可能性に挑む試みです。

潤色・演出は、劇団ままごとの柴幸男が担当。本公演へと連なる第一歩として、2026年2月28日、横浜・象の鼻テラスにてプロジェクトの原点となる上演を行います。

『おもいでエマノン』は、梶尾真治によるSF小説、そして鶴田謙二の漫画版によって長く読み継がれてきた作品です。個人の記憶と人類の時間が交差するその物語は、世代を超えて多くの読者を魅了してきました。

本企画では、この文学作品が内包する時間の感覚や存在への問いを、舞台を通して再構築することを目指します。物語を“再現”するのではなく、観客がその感覚を空間の中で共有する体験へとひらくこと--それが本プロジェクトの核となります。

本イベントは、本公演に向けたプロジェクトの出発点として位置づけられています。完成形の提示ではなく、作品が立ち上がる瞬間そのものを観客と共有する場となります。

また、本イベントに先立って実施するワークショップの参加者も創作のプロセスに関わり、舞台が形づくられていく過程をひらいていきます。観る者とつくる者の境界をゆるやかに越境しながら、ひとつの作品が生まれる現場を共有する試みです。

【公演情報】

舞台『おもいでエマノン』プレイベント

＜日時＞

2026年2月28日(土)

[開場] 19:00 / [開演] 19:30

※上演時間は約60分を予定



＜会場＞

象の鼻テラス

〒231-0002 横浜市中区海岸通1丁目

（みなとみらい線「日本大通り駅」出口1より徒歩約3分）

＜出演＞

原 伊理

篠崎大悟（ロロ）



＜スタッフ＞

原作：『おもいでエマノン』（小説：梶尾真治 漫画版：鶴田謙二 徳間書店刊）

潤色・演出：柴幸男（ままごと）

企画・制作：木香花菜（KIKONOKI）



＜チケット＞

一般：3,500円

U25：3,000円

中高校生以下：無料（見にくいお席になる可能性があります）

[予約URL] https://kikonoki.zaiko.io/e/emanon-pre

※当日券は+500円



＜協力＞

有限会社らいとすたっふ / 徳間書店 / ままごと / 象の鼻テラス / TWIN PLANET / ロロ



＜主催・企画製作＞

株式会社アプレ Theatre Division KIKONOKI

本プロジェクトは今後、本公演の実施をはじめ、さらなる展開も視野に入れながら発展していく予定です。ぜひご注目ください。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社アプレ Theatre Division KIKONOKI（https://kikonoki.com）

木香（きこう）TEL：090-5998-3636 ／ MALE：kikonoki.info@gmail.com