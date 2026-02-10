TVアニメ『アンデッドアンラック』より、描き起こしデフォルメイラストを使用した「アクリルスタンド」「缶バッジ」「ダイカットステッカー」他　全5種類の新商品が登場！「FaNeMa」にて予約開始！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、アニメ・マンガ・ゲーム作品等のキャラクター商品の企画・製作・販売をする自社ECサイト「FaNeMa」（URL：https://fanema.jp/）にて、TVアニメ『アンデッドアンラック』より「トレーディングアクリルスタンド」「缶バッジ」「ダイカットステッカー」他 全5種類の新商品を発売いたします。

▼アクリルキーホルダー

＜商品詳細＞

【価格】単品 1,320円(税込)

【種類】全6種（アンディ、風子、ジュイス、ビリー、テラー、リップ）

【サイズ(約)】H100mm以内

【発売】2026年4月中旬頃予定

▼トレーディングダイカットステッカー

＜商品詳細＞

【価格】BOX 3,300円(税込)

【種類】全6種（アンディ、風子、ジュイス、ビリー、テラー、リップ）

【サイズ(約)】H90mm以内

【発売】2026年4月中旬頃予定

▼トレーディング缶バッジ

＜商品詳細＞

【価格】BOX 3,300円(税込)

【種類】全6種（アンディ、風子、ジュイス、ビリー、テラー、リップ）

【サイズ(約)】直径57mm

【発売】2026年4月中旬頃予定

▼トレーディングアクリルスタンド

＜商品詳細＞

【価格】BOX 5,280円(税込)

【種類】全6種（アンディ、風子、ジュイス、ビリー、テラー、リップ）

【サイズ(約)】H70mm以内

【発売】2026年4月中旬頃予定

▼クリアファイル

＜商品詳細＞

【価格】550円(税込)

【種類】全1種

【サイズ(約)】A4サイズ

【発売】2026年4月中旬頃予定

ECサイト「FaNeMa」にて予約受付中です。

【予約受付期間】2026年2月10日(火)～2026年3月10日(火)

【お届け時期】2026年4月中旬頃予定

■著作権表記

(C) 戸塚慶文／集英社・アンデッドアンラック製作委員会

■システムサービス株式会社「FaNeMa(ファネマ)」

https://fanema.jp/

■FaNeMa公式Twitter「Fanema_Official」

https://twitter.com/Fanema_Official

※掲載画像・写真はイメージまたは試作品です。監修中につき、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※一部商品は全国のホビーショップ、オンラインショップ、イベント等にて販売を行う場合があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。