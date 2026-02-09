ITトレンドEXPO、DX領域だけでなく資産形成・キャリアにテーマを拡大。2026年3月3日～7日にオンライン開催

株式会社イノベーション

株式会社イノベーション(東証グロース 証券コード3970)のグループ会社である、株式会社Innovation & Co.(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:幸 哲史、以下「当社」)は、累計登録者数21万人を突破した業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2026 Spring」を、2026年3月3日(火)～7日(土)の5日間開催いたします。本イベントでは、IT分野に加え、新たに「マネー&キャリアEdition」を実施し、資産形成とキャリア設計の両立を支援する実践的な知識を提供します。

■ ITトレンドEXPO（https://it.expo.it-trend.jp）とは

ITトレンドEXPOは、当社が運営する法人向けIT製品の比較・検討サイト「ITトレンド」が主催する業界最大級のオンライン展示会です。

本展示会のコンセプトは、【 新たな出会いが明日の「働く」を変える 】です。

バックオフィスの非効率、営業プロセスの属人化、サイバーセキュリティリスクの増大──規模や業種を問わず、ビジネスパーソンが抱える課題は尽きません。 しかし、AI活用やDX推進など新しいアプローチで、同じ課題を解決し次のステージへ進んでいる先駆者たちが数多く存在します。

ITトレンドEXPO2026 Springでは、約100講演・約300製品の展示を通じて、あなたの仕事やキャリア、人生をより豊かにするきっかけを提供します。

■ 資産形成・キャリアをテーマに拡大

これまでITトレンドEXPOは、ビジネスパーソンや企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）・AX（アセットトランスフォーメーション）を中心に、業務に役立つヒントを提供してまいりました。

今回は、従来のDX・AXに加えて、ビジネスパーソン個人の資産形成やキャリアに関する講演を新たに実施いたします。

このテーマは、過去のITトレンドEXPOで「ゲスト講演」として一部取り上げた際、非常に大きな反響をいただきました。このことから、業務改善に関心が高いビジネスパーソンの皆様にとって、ご自身の資産形成やキャリアに関する話題が非常に有益であると判断し、今回のテーマ拡大に至りました。

より多くのビジネスパーソンにご参加いただけるよう、開催日時も夜間や土曜日にも拡張して実施いたします。

ご参加いただく皆様には、企業で働くビジネスパーソンとしての活用情報に加え、ビジネスパーソン個人として成長につながるような有益な情報をお届けしてまいります。

今すぐ登録する :https://it.expo.it-trend.jp/life/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260209参加申し込み（無料）

■ 注目の登壇者ラインナップ(一部)

・野田クリスタル 氏

大ヒット「野田ゲー」シリーズやAI活用プロジェクト「無限大喜利」など、テクノロジーで独自企画を次々と具現化。AI時代にビジネスを加速させる「スモールスタートの成長術」を語ります。

・安野 貴博 氏

AI政策の最前線に立つ安野貴博氏と秘密計算の実装を牽引するAcompany代表・高橋亮祐氏が、行政と民間の双方から"AI社会の現在地"を読み解き、これから求められるセキュリティとデータ戦略を議論します。

・白鵬 翔 氏

相撲の可能性を世界へ解き放つ「世界相撲グランドスラム構想」を熱く語ります。壮大なビジョンを実行可能なプロジェクトへと整える思考プロセスと、挑戦の軌跡に迫ります。

「マネー＆キャリアEdition」

・桐谷 広人 氏

株主優待投資の第一人者として独自の投資スタイルを確立。「株主優待生活」で知られる桐谷氏の、特殊に見えるライフスタイルの裏にある「確固たる判断軸」を解き明かします。

・ボビー・オロゴン 氏

情報過多な時代に必須の「ブレない判断軸」の作り方や、楽しみながら資産を守り育てる持続可能なマネー術を伝授。「投資」を通じて「どう生きるか」を見つけるヒントを提供します。

・片瀬 那奈 氏

キャリアの折り返し地点で「未経験の領域」へ飛び込むことの本質的な意義と、過去の成功体験を手放す(アンラーニング)葛藤に迫ります。

その他注目セッション（一部）

・AI活用

・サイバーセキュリティ対策

・DX推進の成功事例

・バックオフィス業務効率化

■ 参加登録および来場した先着1万名様が必ず貰える！Amazonギフトカード500円分プレゼントキャンペーン

＼まだ間に合う！／

今回、ITトレンドEXPOに参加登録をしていただいた先着1万名様に

Amazonギフトカード500円分をもれなくプレゼントいたします。

参加登録は1分程で完了します！みなさまのご参加お待ちしております。

キャンペーン利用規約：https://it.expo.it-trend.jp/term/campaign/first-come-first-served

開催概要

名称 ： ITトレンドEXPO2026 Spring

開催テーマ ： 新たな出会いが明日の「働く」を変える

開催日時 ： 2026年3月3日（火）～ 3月7日（土）

来場 ： 無料

登録U R L ： https://it.expo.it-trend.jp/life/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260209

主催 ：株式会社Innovation ＆Co.

視聴方法 ：事前登録にて登録いただいたメールアドレス・パスワードで

本サイトよりログインください。

視聴につきましては動作が正常か事前に環境のご確認をお願いします。

推奨デバイス（PC・タブレット・スマートフォンなど）

※ ITトレンドEXPO2026 Springへの出展をご希望の場合は、お問合わせ窓口までお問合わせください。

出展問合わせ窓口：https://it-trend.jp/service/it-trend-expo#contact

■ ITトレンド（https://it-trend.jp(https://it-trend.jp)）とは

ITトレンドは、当社が運営する法人向けIT製品の比較・資料請求サイトです。

2007年より運用開始し、現在3,400製品以上を掲載、年間約1,500万人のユーザーに利用いただいています。サイトを閲覧し利用するユーザーは、掲載製品情報や口コミレビューなどを参考に自社の課題に適したIT製品の比較検討ができ、その場で資料請求ができます。

■ 株式会社Innovation & Co.について

株式会社Innovation & Co.は、“日本の明日をデザインする” をビジョンとして掲げ、法人営業・マーケティング分野に特化してサービス提供をおこなってきました。

親会社である株式会社イノベーション創業時より培ってきた「営業」、「マーケティング」の強みと「テクノロジー」を活用して、日本の「働く」にイノベーションを起こします。

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2019年9月2日

代表取締役社長 ： 幸 哲史

URL ： https://www.innovation.co.jp/

事業内容 ： BtoBに特化した営業・マーケティング支援事業

■ 株式会社イノベーションについて

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2000年12月14日

代表取締役社長 ： 富田 直人

URL ： https://www.innovation.co.jp/