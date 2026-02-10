rienda(リエンダ)が「Emily in Paris(邦題:エミリー、パリへ行く)」とのコラボレーションを2月20日(金)に発売！

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社：東京都目黒区、 代表取締役社長：村井博之)が展開するファッションブランド rienda(リエンダ)は、Netflixにて先月12月に“シーズン5”の配信をスタートしたばかりのドラマ・シリーズ「Emily in Paris(邦題:エミリー、パリへ行く)」とのコラボレーションアイテムを2026年2月20日(金)よりrienda全店舗・SHEL'TTER WEBSTOREにて発売いたします。



今回のコラボレーションでは、パリの街並みや本作の世界観を再現したイラスト、ラインストーンを施したTシャツ・パーカ―・バッグ・キャップの4型を展開いたします。



・LOOK

















・商品詳細







▪商品名：【Emily in Paris】Tシャツ


▪カラー：WHT/L-BLK/PUR


▪サイズ：FREE


▪価格：\6,600(税込)







▪商品名：【Emily in Paris】パーカー


▪カラー：WHT/L-BLU/PNK


▪サイズ：FREE


▪価格：\7,700(税込)






取り外し可能





▪商品名：【Emily in Paris】キャップ


▪カラー：WHT/BLK


▪サイズ：FREE


▪価格：\6,600(税込)











▪商品名：【Emily in Paris】トートBAG


▪カラー：IVOY/NVY


▪サイズ：FREE


▪価格：\6,600(税込)



・発売詳細



▼2月10日(火)12:00


SHEL’TTER WEB STOREにて入荷リクエストスタート



▼2月20日(金)発売


・rienda全店舗


・SHEL'TTER WEBSTORE


・ZOZOTOWN


・Rakuten Fashion


rienda BRAND CONCEPT


女性らしさに大人なエッジを効かせ


艶やかさに人を魅了させる


そんなセンシュアルなデザインを表現


~The beauty of being yourself is essential~



rienda WEB STORE： https://www.ec-store.net/sws/r/rSRIENDA/


rienda Instagram：＠rienda_official(https://www.instagram.com/rienda_official/)


rienda X(Twitter)：＠_rienda(https://x.com/_rienda)


rienda TikTok：＠riendastyle.official(https://www.tiktok.com/@riendastyle.official?lang=ja-JP)



＜会社概要＞


・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム市場・証券コード 3548)


・ 創業：2000年3月


・ 代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之


・ 所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ


(企業サイト)：https://www.baroque-global.com/


(公式通販サイト)：https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS