rienda(リエンダ)が「Emily in Paris(邦題:エミリー、パリへ行く)」とのコラボレーションを2月20日(金)に発売！
株式会社バロックジャパンリミテッド(本社：東京都目黒区、 代表取締役社長：村井博之)が展開するファッションブランド rienda(リエンダ)は、Netflixにて先月12月に“シーズン5”の配信をスタートしたばかりのドラマ・シリーズ「Emily in Paris(邦題:エミリー、パリへ行く)」とのコラボレーションアイテムを2026年2月20日(金)よりrienda全店舗・SHEL'TTER WEBSTOREにて発売いたします。
今回のコラボレーションでは、パリの街並みや本作の世界観を再現したイラスト、ラインストーンを施したTシャツ・パーカ―・バッグ・キャップの4型を展開いたします。
・LOOK
・商品詳細
▪商品名：【Emily in Paris】Tシャツ
▪カラー：WHT/L-BLK/PUR
▪サイズ：FREE
▪価格：\6,600(税込)
▪商品名：【Emily in Paris】パーカー
▪カラー：WHT/L-BLU/PNK
▪サイズ：FREE
▪価格：\7,700(税込)
取り外し可能
▪商品名：【Emily in Paris】キャップ
▪カラー：WHT/BLK
▪サイズ：FREE
▪価格：\6,600(税込)
▪商品名：【Emily in Paris】トートBAG
▪カラー：IVOY/NVY
▪サイズ：FREE
▪価格：\6,600(税込)
・発売詳細
▼2月10日(火)12:00
SHEL’TTER WEB STOREにて入荷リクエストスタート
▼2月20日(金)発売
・rienda全店舗
・SHEL'TTER WEBSTORE
・ZOZOTOWN
・Rakuten Fashion
rienda BRAND CONCEPT
女性らしさに大人なエッジを効かせ
艶やかさに人を魅了させる
そんなセンシュアルなデザインを表現
~The beauty of being yourself is essential~
rienda WEB STORE： https://www.ec-store.net/sws/r/rSRIENDA/
rienda Instagram：＠rienda_official(https://www.instagram.com/rienda_official/)
rienda X(Twitter)：＠_rienda(https://x.com/_rienda)
rienda TikTok：＠riendastyle.official(https://www.tiktok.com/@riendastyle.official?lang=ja-JP)
＜会社概要＞
・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム市場・証券コード 3548)
・ 創業：2000年3月
・ 代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之
・ 所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ
(企業サイト)：https://www.baroque-global.com/
(公式通販サイト)：https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS