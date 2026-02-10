‟新体制で描く“ラジオのある日常”東京発・FM文化の再評価から生まれたクロックラジオ「RC20」「RC10」を発売

amadana株式会社

amadana株式会社（本社：東京都新宿区）は、東京を放送エリアとする人気FMラジオ局J-WAVE(81.3FM)との取り組みを通して、FMラジオ文化の再評価をテーマに開発したクロックラジオ2機種「RC20」「RC10」を発表いたします。

Acerグループとなった新体制のamadanaが手がける、第二弾となる本製品は、デジタル全盛の時代にあらためて“音と時間に向き合う体験”に着目。日常の中でラジオが果たしてきた役割や、都市生活と親和性の高いFMラジオの魅力を、現代のライフスタイルに合わせて再構築したプロダクトです。さらに現代のラジオブーム再熱への取り組みです。

東京のFMカルチャーから、プロダクトへ

本製品は、東京を拠点とするFMラジオ局J-WAVEとの対話や取り組みをきっかけに、「ラジオがある暮らし」をあらためて見つめ直すところから企画されました。情報・音楽・声がリアルタイムで届くFMラジオの特性は、忙しい都市生活の中で“今”とつながる感覚をもたらします。amadanaは、そうしたFM文化の価値を、単なる受信機ではなく、生活に自然と溶け込むプロダクトとして具現化しました。

ラジオを「聴く」から、「暮らしに置く」へ

「RC20」「RC10」は、FMワイドバンド（76～108MHz）に対応し、クロック・アラーム・温度表示といった日常機能を備えたクロックラジオです。操作部には物理ボタンとノブを採用し、視線を向けずとも直感的に操作できる設計としました。ラジオとしての役割に加え、BluetoothスピーカーやAUX入力など多彩な入力系統を備え、音楽・情報・時間が自然に共存するプロダクトとして設計されています。

RC20：空間に溶け込む、上質なFMクロックラジオ

木目のキャビネットが印象的な「RC20」は、10W×2のステレオスピーカーを搭載。

FMラジオ、Bluetoothスピーカー、非接触充電など多機能を備えつつ、リビングや書斎に自然と馴染むミニマルデザインのコンパクトFMラジオを実現しました。ワイドFM対応、バッテリー内蔵、AM*/FMともにクリアな音質のラジオをリビングから屋外まで、さまざまな場所でお楽しみいただけます。

*本製品はAMチューナーを搭載しておりません。AM番組はワイドFM（FM補完放送）で受信するため、補完放送の提供エリア内でのみ聴取できます。

l 商品名：RC20

l 型番：DIO-A001

l JANコード ：4582335198141

l FMラジオ周波数 ：76~108MHz(ワイドFM対応）

l 機能 ：クロック、温度表示 / アラーム機能 / EQプリセット

l 非接触充電 / Bluetoothスピーカー

l スピーカー出力 ：10Wx2

l スピーカータイプ ：2.5インチフルレンジスピーカーx2 Bluetooth

l 入力 ：対応コーディック/SBC

l 対応プロファイル/A2DP, AVRCP, HFP Version /V5.3：DC 9V/3A（USB Type C)

l 内蔵バッテリー：容量2,000mAh（内蔵リチウム電池）

l 再生時間：3~4時間

l 対応ポート：AUX / USB / Micro SD（TF)カード

l サイズ ：229x125x119mm

l 重量 ：1.2kg





RC10：ミニマルに楽しむ、ラジオと時間

コンパクトなサイズ感とメタル調の筐体が特徴の「RC10」は、ベッドサイドやデスクトップに最適なモデル。

東京のFMカルチャーが持つ軽やかさと日常性を、ミニマルなプロダクトに落とし込んでいます。

l 商品名 ：RC10

l 型番 ：DIO-A002

l JANコード：4582335198134

l FMラジオ周波数 ：76~108MHz(ワイドFM対応）

l 機能 ：クロック、温度表示 / アラーム機能 /EQプリセット

l スピーカー出力 ：10W

l スピーカータイプ ：3インチフルレンジスピーカー

l 入力 ：DC 5V/1A（USB Type C)

l 内蔵バッテリー ：容量1,800mAh（内蔵リチウム電池）

l 再生時間 ：3~4時間

l 対応ポート ：AUX / USB / TFカード

l サイズ ：179x131x109mm

l 重量 ：1.0kg





amadanaは、「新しい生活文化をデザインする」をコンセプトに、家電・雑貨・音響製品などを通じて、機能と美しさの調和を追求してきたライフスタイルブランドです。新体制のもと、これまで培ってきたデザイン哲学を軸に、都市生活に寄り添うプロダクトをこれからも提案してまいります。

製品公式サイト：https://www.amadana.com/audiorc10rc20(https://www.amadana.com/audiorc10rc20)

amadana クロックラジオ 初回限定J-WAVEモデル（台数限定）

J-me会員限定 期間限定特別優待価格で販売！

URL：https://www.j-wave.co.jp/jlc/jme/entry/enquete/amadanaradio(https://www.j-wave.co.jp/jlc/jme/entry/enquete/amadanaradio)

J-WAVE（ジェイ・ウェーブ）

1988年10月、東京で2つ目の民放FMラジオ局として開局。革新的な編成方針のもと放送をデザインし、そのサウンドは東京を中心とする首都圏リスナーから絶大な支持を受けています。開局から続く人気プログラム『TOKIO HOT 100』を中心に“東京No.1ミュージックステーション”として地位を築くとともに、音楽にとどまらず、ファッションやアートなど都市生活者の思想やライフスタイルを、世に先駆けて発信し続けています。

amadanaについて

日本の美意識とテクノロジーを融合させた家電などのエレクトロニクス製品を手がけるブランドです。

ブランド名は、江戸時代の日本橋にあった漆職人の町「尼店（あまだな）」に由来しており、日本の美意識とテクノロジーが融合したプロダクトとして、世界に発信することを目指しています。

社名：amadana株式会社

設立：2002年11月14日

所在地：東京都新宿区西新宿8-1-2 H¹O西新宿 6F

公式サイト： https://www.amadana.com/

Beasty Coffee: https://beastycoffee.com/

(C) 2026 amadana corp.