「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 10周年記念イベント -鉄華の祝祭-」へ協賛

株式会社SANKYO

　株式会社SANKYO（本社：東京都渋谷区　代表取締役社長　小倉敏男）は、2026年2月15日（日）に開催される「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 10周年記念イベント -鉄華の祝祭-」に協賛することをお知らせいたします。




　本イベントは、2015年10月より放送開始された、TVシリーズ『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』10周年のフィナーレを飾るスペシャルイベントです。


　TVシリーズ出演キャスト10名による10周年ならではのトークや、臨場感あふれる生アフレコに加え、アーティストによる音楽ライブなど、ファンの皆さまにお楽しみいただけるステージが用意されております。



詳細は以下よりご覧ください。


『鉄血のオルフェンズ』10周年記念プロジェクト特設サイト：https://www.gundam.info/feature/g-orphans/


「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 10周年記念イベント -鉄華の祝祭-」概要

開催日時


2026年2月15日（日）


昼公演　12:30開場／13:30開演
夜公演　17:00開場／18:00開演



会場


東京・TACHIKAWA STAGE GARDEN（立川ステージガーデン）



出演者　※敬称略


キャスト


河西健吾（三日月・オーガス役）


細谷佳正（オルガ・イツカ役）


花江夏樹（ビスケット・グリフォン役）


たくみ靖明（昭弘・アルトランド役）


村田太志（ノルバ・シノ役）


田村睦心（ライド・マッス役）


寺崎裕香（クーデリア・藍那・バーンスタイン役）


金元寿子（アトラ・ミクスタ役）


櫻井孝宏（マクギリス・ファリド役）


松風雅也（ガエリオ・ボードウィン役）



アーティスト


横山克（音楽）


SPYAIR（第2期 1stオープニングテーマ）



MC


天津飯大郎



その他詳細はイベント公式サイトをご覧ください。


公式サイト：https://www.gundam.info/feature/g-orphans/event/



※掲載されている情報は、発表日現在のものです。
　その後、情報が変更・改定になる場合がありますので、予めご了承下さい