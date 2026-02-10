「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 10周年記念イベント -鉄華の祝祭-」へ協賛
株式会社SANKYO（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 小倉敏男）は、2026年2月15日（日）に開催される「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 10周年記念イベント -鉄華の祝祭-」に協賛することをお知らせいたします。
本イベントは、2015年10月より放送開始された、TVシリーズ『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』10周年のフィナーレを飾るスペシャルイベントです。
TVシリーズ出演キャスト10名による10周年ならではのトークや、臨場感あふれる生アフレコに加え、アーティストによる音楽ライブなど、ファンの皆さまにお楽しみいただけるステージが用意されております。
詳細は以下よりご覧ください。
『鉄血のオルフェンズ』10周年記念プロジェクト特設サイト：https://www.gundam.info/feature/g-orphans/
「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 10周年記念イベント -鉄華の祝祭-」概要
開催日時
2026年2月15日（日）
昼公演 12:30開場／13:30開演
夜公演 17:00開場／18:00開演
会場
東京・TACHIKAWA STAGE GARDEN（立川ステージガーデン）
出演者 ※敬称略
キャスト
河西健吾（三日月・オーガス役）
細谷佳正（オルガ・イツカ役）
花江夏樹（ビスケット・グリフォン役）
たくみ靖明（昭弘・アルトランド役）
村田太志（ノルバ・シノ役）
田村睦心（ライド・マッス役）
寺崎裕香（クーデリア・藍那・バーンスタイン役）
金元寿子（アトラ・ミクスタ役）
櫻井孝宏（マクギリス・ファリド役）
松風雅也（ガエリオ・ボードウィン役）
アーティスト
横山克（音楽）
SPYAIR（第2期 1stオープニングテーマ）
MC
天津飯大郎
その他詳細はイベント公式サイトをご覧ください。
公式サイト：https://www.gundam.info/feature/g-orphans/event/
※掲載されている情報は、発表日現在のものです。
その後、情報が変更・改定になる場合がありますので、予めご了承下さい