「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 10周年記念イベント -鉄華の祝祭-」へ協賛

株式会社SANKYO

株式会社SANKYO（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 小倉敏男）は、2026年2月15日（日）に開催される「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 10周年記念イベント -鉄華の祝祭-」に協賛することをお知らせいたします。

本イベントは、2015年10月より放送開始された、TVシリーズ『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』10周年のフィナーレを飾るスペシャルイベントです。

TVシリーズ出演キャスト10名による10周年ならではのトークや、臨場感あふれる生アフレコに加え、アーティストによる音楽ライブなど、ファンの皆さまにお楽しみいただけるステージが用意されております。

詳細は以下よりご覧ください。

『鉄血のオルフェンズ』10周年記念プロジェクト特設サイト：https://www.gundam.info/feature/g-orphans/

「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 10周年記念イベント -鉄華の祝祭-」概要

開催日時

2026年2月15日（日）

昼公演 12:30開場／13:30開演

夜公演 17:00開場／18:00開演

会場

東京・TACHIKAWA STAGE GARDEN（立川ステージガーデン）

出演者 ※敬称略

キャスト

河西健吾（三日月・オーガス役）

細谷佳正（オルガ・イツカ役）

花江夏樹（ビスケット・グリフォン役）

たくみ靖明（昭弘・アルトランド役）

村田太志（ノルバ・シノ役）

田村睦心（ライド・マッス役）

寺崎裕香（クーデリア・藍那・バーンスタイン役）

金元寿子（アトラ・ミクスタ役）

櫻井孝宏（マクギリス・ファリド役）

松風雅也（ガエリオ・ボードウィン役）

アーティスト

横山克（音楽）

SPYAIR（第2期 1stオープニングテーマ）

MC

天津飯大郎

その他詳細はイベント公式サイトをご覧ください。

公式サイト：https://www.gundam.info/feature/g-orphans/event/

※掲載されている情報は、発表日現在のものです。

その後、情報が変更・改定になる場合がありますので、予めご了承下さい